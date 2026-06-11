لاعبو ألمانيا سعداء بيوم راحة من التدريبات قبل مواجهة كوراساو

رحب لاعبو المنتخب الألماني بالحصول على يوم مخصص للتعافي ضمن استعداداتهم لخوض مباراتهم الأولى في كأس العالم 2026 أمام كوراساو.

ويستعد المنتخب الألماني لمواجهة كوراساو في مدينة هيوستن، فيما يتوقع أن تشكل درجات الحرارة المرتفعة في الولايات المتحدة أحد أبرز التحديات التي تواجه المنتخبات المشاركة في البطولة.

وقرر المدرب يوليان ناغلسمان تخفيف الحمل التدريبي قبل ثلاثة أيام من المباراة الافتتاحية، مكتفياً بحصة تدريبية خفيفة، قبل منح اللاعبين فترة راحة خلال فترة بعد الظهر.

وقال المدافع نيكو شلوتربيك إن اللاعبين كانوا على علم مسبق ببرنامج الراحة، مشيراً إلى أن الفريق خاض في اليوم السابق حصة تدريبية طويلة ومكثفة تضمنت العديد من المباريات التدريبية بين اللاعبين.

وأضاف أن يوم التعافي جاء في توقيت مناسب بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون خلال الأيام الماضية، مؤكداً سعادته بالحصول على فرصة لالتقاط الأنفاس قبل انطلاق المنافسات.