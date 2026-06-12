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الرياضة رياضة عالمية

«أن بي أيه»: توقيف نحو 50 شخصا في نيويورك على هامش النهائي

جرى توقيف 15 شخصا بينما أُطلق سراح 41 شخصاً (أ.ف.ب)
جرى توقيف 15 شخصا بينما أُطلق سراح 41 شخصاً (أ.ف.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«أن بي أيه»: توقيف نحو 50 شخصا في نيويورك على هامش النهائي

جرى توقيف 15 شخصا بينما أُطلق سراح 41 شخصاً (أ.ف.ب)
جرى توقيف 15 شخصا بينما أُطلق سراح 41 شخصاً (أ.ف.ب)

أوفقت الشرطة في نيويورك مساء الأربعاء، 56 شخصا، إثر حوادث وقعت على هامش المباراة الرابعة من نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه) بين نيويورك نيكس وسان أنتونيو سبيرز، حسبما أفاد متحدث باسم الشرطة وكالة فرانس برس.

ومن بين هؤلاء، جرى توقيف 15 شخصا بينما أُطلق سراح 41 آخرين مع استدعائهم للمثول أمام المحكمة. وتتراوح التهم الموجهة إليهم بين الإخلال بالنظام العام والتخريب والاعتداء على شرطي، وصولا إلى حيازة سكين أو بضائع مقلدة.

وأصيب عشرة من رجال الشرطة، أحدهم ضُرب على رأسه بقنينة زجاجة، بحسب ما أضاف المتحدث باسم إدارة شرطة نيويورك (أن واي بي دي).

مشجعو نيويورك نيكس يتابعون المباراة عبر نوافذ أحد الحانات (أ.ف.ب)

ووقعت الأحداث في وسط مانهاتن، حول ملعب ماديسون سكوير غاردن، القاعة الرياضية الشهيرة التي استضافت المباراة، والتي كانت محاطة بإجراءات أمنية مشددة. ووفقا للشرطة، تجمّع نحو 10 آلاف شخص في المكان.

ومن بين الحوادث التي تم رصدها، أشارت الشرطة إلى أشخاص اعتلوا مركبات سائرة وسقالات وإشارات مرور ومبان، كما رصدت محاولة قلب سيارة أجرة وإشعال ألعاب نارية وسط الحشود، إضافة إلى شجارات ورمي مقذوفات، ولا سيما باتجاه قوات الأمن.

وقالت الشرطة في نيويورك "مرة أخرى، شاركت حشود كبيرة في سلوك متهور وخطير للغاية الليلة الماضية، خلال المباراة وبعدها. وهذا يبيّن تحديدا سبب تعزيز وجود الشرطة داخل وحول ماديسون سكوير غاردن".

كما أطلق مشجعون صيحات استهجان ضد الفرنسي فيكتور ويمبانياما وزملائه في سبيرز أثناء عودتهم إلى فندقهم، وفقا لمقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أُلقيت بيضة واحدة على الأقل باتجاه النجم الفرنسي للفريق القادم من تكساس.

وكانت الشرطة قد أوقفت 21 شخصا الإثنين خلال المباراة الثالثة من النهائي التي حضرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووجهت اتهامات إلى ثمانية منهم، فيما تلقى الآخرون غرامات. وأحصت قوات الأمن آنذاك أربعة جرحى في صفوفها.

كما تعرض مشجعون لسبيرز لمضايقات خلال تلك المباراة، وهو ما وصفه ويمبانياما بأنه "أمر غير مقبول".

وعلى الصعيد الرياضي، وبعد عودة مذهلة في النتيجة وفوز مثير 107-106 مساء الأربعاء، يتقدم نيويورك نيكس 3-1 في هذه السلسلة النهائية التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات. وستتاح للفريق فرصة إحراز لقبه الثالث، والأول منذ عام 1973، السبت في سان أنتونيو.

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ثنائية هافيرتز تتوجه بجائزة رجل مباراة ألمانيا وكوراساو

هافيرتز محتفلاً بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)
هافيرتز محتفلاً بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
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  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
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ثنائية هافيرتز تتوجه بجائزة رجل مباراة ألمانيا وكوراساو

هافيرتز محتفلاً بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)
هافيرتز محتفلاً بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)

اختير كاي هافيرتز مهاجم آرسنال، رجل مباراة منتخب بلاده ألمانيا ضد كوراساو، التي انتهت بفوز ساحق للألمان 7 - 1 اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وسجل هافيرتز هدفين، أحدهما من ركلة جزاء، ليساهم في تدشين بداية قوية لبطل العالم 2014، في مشواره بالبطولة التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر موقعه الرسمي، عن حصول هافيرتز على جائزة رجل المباراة بعد الأداء القوي الذي قدمه في المباراة الأولى لمنتخب بلاده بالمونديال، والتي تأتي ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً إكوادور وكوت ديفوار.

ويطارد ألمانيا أول ألقابه منذ 12 عاماً، كما يسعى لكسر عقدة دور المجموعات التي ظلت تلاحقه في آخر نسختين من البطولة في عامي 2018 و2022.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

بعثة إيران تصل أميركا وسط احتجاجات تطالب بطردها من الفيفا

متظاهرون طالبوا بطرد إيران من الفيفا (رويترز)
متظاهرون طالبوا بطرد إيران من الفيفا (رويترز)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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بعثة إيران تصل أميركا وسط احتجاجات تطالب بطردها من الفيفا

متظاهرون طالبوا بطرد إيران من الفيفا (رويترز)
متظاهرون طالبوا بطرد إيران من الفيفا (رويترز)

وصل المنتخب الإيراني إلى مطار لوس أنجليس الدولي، الأحد، بعد رحلة قصيرة من تيخوانا بالمكسيك، حيث يقيم معسكره، استعداداً لمواجهة نيوزيلندا في مستهل مشوارهما بكأس العالم.

بينما لوّح متظاهرون بالأعلام ورفعوا لافتة خلال تطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتعليق عضوية إيران أو طردها من المنافسات الدولية، احتجاجاً على انتهاكاتها للوائح الفيفا المتعلقة بحقوق الرياضيين.

وهبطت طائرة «إيه 320» على المدرج «25 إل» في أجواء مشمسة في المطار، الذي يبعد حوالي 15 دقيقة عن ملعب لوس أنجليس الذي يستضيف المباراة الافتتاحية لإيران بكأس العالم يوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

ومن المتوقع أن يتجه الفريق إلى فندقه حيث كان هناك بالفعل وجود أمني. ومن المقرر أن يشارك المدرب أمير قالينوي والمهاجم مهدي طارمي في مؤتمر صحافي في استاد لوس أنجليس.

وستقام المباراة الاثنين ضمن المجموعة السابعة ضد نيوزيلندا في استاد لوس أنجليس على خلفية الحرب الأميركية مع إيران، مما يضيف جواً مشحوناً إلى المنافسة بين دولتين لم يلتقيا من قبل في كأس العالم.

ونقلت إيران معسكرها التدريبي لكأس العالم من مجمع رياضي في أريزونا إلى المكسيك أواخر الشهر الماضي بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مشتركة على إيران منذ أواخر فبراير (شباط) الماضي.

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كأس العالم حرب إيران أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«فورمولا 1»: أنتونيلي يشعر «بالفراغ» بعد انتهاء سلسلة انتصاراته

كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (د.ب.أ)
كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (د.ب.أ)
  • برشلونة: «الشرق الأوسط»
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  • برشلونة: «الشرق الأوسط»
TT

«فورمولا 1»: أنتونيلي يشعر «بالفراغ» بعد انتهاء سلسلة انتصاراته

كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (د.ب.أ)
كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (د.ب.أ)

قال كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس ومتصدر الترتيب العام للسائقين ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إنه شعر بفراغ بعد أن انتهت سلسلة انتصاراته التي استمرت خمسة سباقات على التوالي في جائزة برشلونة-كاتالونيا الكبرى الأحد. وانسحب السائق الإيطالي البالغ عمره 19 عاما، وهو أصغر متصدر للترتيب العام في تاريخ هذه الرياضة، قبل خمس لفات من نهاية السباق بعد أن تعرضت سيارته لعطل كهربائي بينما كان في المركز الثاني.

وبفضل هذا العطل تمكن لويس هاميلتون سائق فيراري من الفوز بالسباق وتقليص الفارق الذي يفصله عن أنتونيلي في الترتيب العام من 66 نقطة إلى 41 بعد سبع جولات من أصل 22.

وقال السائق الشاب: «لم أتوقع ذلك. فجأة... توقفت السيارة. وبالطبع، أشعر بفراغ عاطفي كبير في الوقت الحالي، لأننا نحاول استيعاب ما حدث للتو».

وقال توتو فولف رئيس مرسيدس إنه «مستاء» من انسحاب سيارة مرسيدس للمرة الثانية في آخر ثلاث سباقات، بعد أن خرج جورج راسل من السباق وهو في الصدارة في كندا الشهر الماضي.

قال النمساوي: «لا يمكننا أن ننسحب بشكل منتظم ومستمر، إذ خسرنا 25 نقطة في الترتيب العام للصانعين في مونتريال وخسرنا 18 نقطة أخرى اليوم. الموثوقية، هذا ما نحتاج إليه. وهذا هو الأمر الأول. لذا لا أحد سعيد بذلك. ولن نألوا جهدا لفهم (ما حدث)». وأقر راسل، الذي فشل في تسجيل أي نقاط في السباقين السابقين، بأنه استفاد من سوء حظ زميله في الفريق بحصوله على المركز الثاني الأحد، لكنه أعرب أيضا عن قلقه. وقال: «من المؤسف أن نرى كيف انتهى السباق بالنسبة له، وبالطبع بالنسبة لنا كفريق وكشركة... عانينا من بعض الإخفاقات مؤخرا، لذا فإن هذا يمثل مصدر قلق كبير لنا».

كان فوز هاميلتون هو الهزيمة الأولى لمرسيدس هذا الموسم.

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