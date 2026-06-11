مونديال 2026: أليسون لا يكترث بالشكوك المحيطة بالبرازيل قبل انطلاق مشوارها

أكد حارس مرمى منتخب البرازيل، أليسون بيكر، الخميس، أن الشكوك المحيطة ببطل العالم خمس مرات، قد تصب في مصلحته في نهائيات مونديال 2026 في كرة القدم، مع استعداد الفريق لبدء مشواره في أميركا الشمالية.

وقال حارس ليفربول الإنجليزي "من الجيد أن تكون هناك بعض الشكوك حول الفريق، لأن ذلك حدث في مناسبات أخرى في الماضي"، في إشارة إلى منتخبات برازيلية سابقة لم تكن مرشحة للفوز لكنها تُوّجت باللقب.

وينتظر البرازيليون بفارغ الصبر أن يستعيد الـ"سيليساو" لقب بطل العالم، بعد 24 عاما من آخر تتويج له.

ولم تدخل البرازيل نسخة 2002 في اليابان وكوريا الجنوبية بوصفها المرشح الأبرز، كما أنها لا تُعد من أبرز المرشحين لكأس العالم 2026 في أميركا الشمالية.

وتركز معظم النقاشات حول المرشحين المحتملين على الأرجنتين حاملة اللقب، وإسبانيا بطلة أوروبا، وفرنسا وصيفة نسخة 2022، مع ذكر إنجلترا والبرتغال أيضا في كثير من الأحيان.

وأضاف أليسون الذي كان يتحدث للصحافيين في مقر المنتخب في نيوجيرزي "الفريق الحالي لديه خصائص مختلفة مقارنة بالمنتخبات السابقة. الفترة الأخيرة كانت صعبة جدا على جميع اللاعبين لأسباب مختلفة".

وتابع "الأهم هو كيف نشعر الآن، ونأمل أن ينعكس ذلك في تحقيق نتيجة جيدة أمام المغرب".

وتأهل المنتخب الذي يقوده المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في المركز الخامس من بين عشرة منتخبات في تصفيات أميركا الجنوبية، بعد مشوار مضطرب أُقيل خلاله مدربان قبل وصوله قبل عام.

لكنه فاز في مبارياته الودية الثلاث الأخيرة، بينها انتصار 6-2 على بنما و2-1 على مصر الأسبوع الماضي.

ويواجه الآن المغرب على ملعب ميتلايف في مباراته الأولى ضمن المجموعة الثالثة السبت.

ويُعد اللقاء بين المنتخبين المصنفين سادسا وسابعا تواليا في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) الحالي، أبرز مواجهات دور المجموعات في هذه البطولة التي تضم 48 منتخبا.

ويسعى المنتخبان إلى بداية قوية، إذ تلتقي البرازيل لاحقا مع هايتي قبل أن تختتم الدور الأول بمواجهة اسكوتلندا.

وفازت البرازيل بآخر كأس عالم أُقيم في الولايات المتحدة عام 1994، لكن أداءها في النسخ الأخيرة كان مخيبا، فقد خرجت من ربع النهائي في أربع من آخر خمس بطولات، إلى جانب خسارتها 1-7 أمام ألمانيا في نصف نهائي 2014 على أرضها.

وستكون هذه ثالث مشاركة في كأس العالم لأليسون (33 عاما) الذي خاض جميع مباريات المنتخب في روسيا 2018 وكل المباريات تقريبا في 2022.

وانتهت حملة 2018 بالخسارة أمام بلجيكا في ربع النهائي، قبل الخروج بركلات الترجيح أمام كرواتيا في قطر.

وأكمل "في ما يتعلق بما حدث في الماضي، أعتقد أنه في كرة القدم لا يمكنك أن تمضي وقتك غارقا في الندم"، مشيدا بوصول أنشيلوتي.

وختم "منذ وصول أنشيلوتي، تغيّرت الأجواء. لديه حضور قوي جدا ولا يركز على القضايا المثيرة للجدل".