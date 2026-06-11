لاعبو ألمانيا يتكفلون بنقل 600 مشجع في «كأس العالم» بسبب ارتفاع التكاليف

أفادت تقارير إعلامية بأن لاعبي المنتخب الألماني تدخّلوا لتخفيف العبء عن مُشجعيهم بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف الانتقالات، خلال كأس العالم لكرة القدم، وعرضوا التكفل بنفقات انتقال 600 مشجع بالحافلات، لحضور المباراة الثالثة للفريق في المجموعة الخامسة، المقررة أمام الإكوادور في نيوجيرسي، يوم 25 يونيو (حزيران) الحالي.

كانت سلطات المدينة قد رفعت أسعار تذاكر السكك الحديدية والحافلات من نيويورك إلى ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بعدة أضعاف، مُرجعة السبب في ذلك إلى ضغوط التكاليف المتزايدة على شبكات النقل العام.

وأثار هذا القرار موجة من الاستياء بين المُشجعين الذين دفعوا، بالفعل، مبالغ كبيرة لشراء تذاكر المباريات.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن الاتحاد الألماني لكرة القدم قوله: «في ظل التكاليف الكبيرة للانتقال بالحافلات وعبْر السكك الحديدية في نيويورك، خلال كأس العالم، نظّم لاعبو المنتخب الألماني رحلات نقل بالمجان لنحو 600 مشجع لحضور المباراة الأخيرة للفريق في دور المجموعات».

وأضاف «الاتحاد»: «سيتكفل القائد يوزوا كيميتش وزملاؤه في الفريق بتكاليف الحافلات لنقل المشجعين من نيويورك إلى الملعب في نيوجيرسي لخوض المباراة أمام الإكوادور».

ولم يتسنّ لـ«رويترز»، على الفور، التحقق من هذا البيان.

وقُدرت تكلفة رحلة الذهاب والإياب إلى الملعب عبر السكك الحديدية، والتي تبلغ عادةً 12.90 دولار، بنحو 98 دولاراً خلال «كأس العالم»، وذلك بعد تخفيضها من السعر المقترح أولاً البالغ 150 دولاراً، على أثر انتقادات حادّة واجهها مُشغل وسائل النقل العامة في ولاية نيوجيرسي.

وتبلغ تكلفة الرحلة بالحافلات 20 دولاراً، بعد الإعلان عن سعر أولي بلغ 80 دولاراً.

وكان النقل مجانياً للمشجعين في نسختيْ «كأس العالم» الماضيتين في روسيا وقطر.

وتبدأ ألمانيا، بطلة العالم 4 مرات، مشوارها في البطولة، يوم الأحد المقبل، بمواجهة كوراساو في هيوستن.