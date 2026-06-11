عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:0 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«أديداس» تصمم قميصاً فنياً متميزاً للفريق البلجيكي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

فريق «الشياطين الحمر» سيكون من بين أكثر الفرق أناقةً على أرض الملعب

«أديداس» تصمم قميصاً فنياً متميزاً للفريق البلجيكي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

«أديداس» تصمم قميصاً فنياً متميزاً للفريق البلجيكي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

«أديداس» تصمم قميصاً فنياً متميزاً للفريق البلجيكي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

يُضفي منتخب بلجيكا، الملقب بـ«الشياطين الحمر»، في كأس العالم لكرة القدم 2026، لمسة سريالية على أرض الملعب، إذ يتميز القميص الاحتياطي لأعضاء فريقه، المصمم بالتعاون مع شركة «أديداس»، بنقشة زرقاء ووردية مستوحاة من أعمال الفنان البلجيكي رينيه ماغريت (1898-1967)، الذي أسهمت لوحاته المذهلة في نشر الحركة السريالية، كما كتبت غريس سنيلينغ(*). وتتوفر نسخ أصلية من هذه القمصان للبيع على موقع «أديداس» بسعر 150 دولاراً أميركياً.

قميص رياضي بعناصر فنية

وهذه هي المرة الرابعة التي تختار فيها بلجيكا تكريم أحد عناصر تراثها من خلال تصميم قميصها الاحتياطي. ففي بطولة أمم أوروبا 2016، ارتدى اللاعبون قميصاً مستوحى من ثقافة ركوب الدراجات في بلجيكا، اما في كأس العالم 2022، فقد ارتدى الفريق تصميماً تم ابتكاره بالتعاون مع مهرجان تومورولاند الموسيقي البلجيكي؛ وفي بطولة أمم أوروبا 2024، استلهموا تصميمهم من تان تان، الشخصية الكرتونية الشهيرة للفنان البلجيكي هيرجيه. وفي عام 2026، يُقدم الفريق تصميماً أكثر فخامةً لهذا المفهوم حتى الآن.

لوحة «هذا ليس غليوناً» الشهيرة من رينيه ماغريت

«هذا ليس قميصاً»

عندما تفكر في الرسام ماغريت، يتبادر إلى ذهنك على الأرجح تفاحة خضراء، وقبعة بولر، وغليون. ومع أن ماغريت جرّب التكعيبية في بدايات مسيرته الفنية، فإن أشهر أعماله -التي أُنتج معظمها بين أواخر عشرينات وأوائل ستينات القرن الماضي- مزجت بين مشاهد واقعية وتحولات غير متوقعة. وتظهر الأشياء لدى ماغريت في أماكن غير متوقعة، كما في التفاحة الخضراء الموضوعة فوق وجه رجل أنيق في لوحة «ابن الإنسان»؛ أو يتم تجاهل قوانين الفيزياء، كما في المشاة العائمين في لوحة «غولكوندا».

يُشير تصميم القميص مباشرةً إلى لوحة شهيرة بعنوان «خيانة الصور»، التي تُظهر غليوناً مع عبارة «Ceci n'est pas une pipe» (هذا ليس غليوناً). وعلى ياقة القميص، كُتبت عبارة: «هذا ليس قميصاً Ceci n'est pas un maillot».

تصميم مستوحى من «السماء والطيور وكرة القدم»

يظهر عديد من الزخارف المشتركة من أعمال ماغريت، وقد استُخدمت في تصميم قميص المنتخب البلجيكي الاحتياطي. يضفي تركيزه على سماء ما بعد الظهر والمساء مسحة زرقاء على عديد من أعماله، وهو ما ينعكس في لون القميص الأساسي الذي يُشبه لون بيض طائر أبو الحناء. ويستكشف الرائي الأشكال المتناظرة أو المتكررة في العشرات من أعماله، خصوصاً الأشكال الدائرية كالتفاحة والقمر والشمس، والتي أُعيد تخيلها في تصميم القميص على شكل سلسلة من كرات القدم الوردية والزرقاء.

ووفقاً لوصف من الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم، تُشير الخطوط الأفقية الصغيرة المنتشرة في جميع أنحاء التصميم إلى حدود ملعب كرة القدم.

قمصان غينيا وفرنسا الرياضية التراثية

وبينما تميل معظم الدول إلى العودة إلى تصميمات بسيطة بألوان موحدة مستوحاة من ألوانها الوطنية لقمصان كأس العالم، فليس من المستغرب أن تتبنى بعض الفرق نهجاً أكثر ابتكاراً. ففي هذا العام، على سبيل المثال، استوحى قميص غانا الأساسي تصميمه من نسيج الكينتي، وهو نسيج تقليدي منسوج يدوياً، بينما استوحى قميص فرنسا الاحتياطي تصميمه من لون تمثال الحرية.

كما استلهمت فرق أخرى من قمصان بطولات كأس العالم السابقة، مثل أوروغواي بقميصها الاحتياطي المستوحى من ثلاثينات القرن الماضي، والولايات المتحدة بقميصها الأساسي «المخطط»، المستوحى من تصميم عام 2012 الذي شُبّه بسلسلة كتب «أين والدو؟ ?Where’s Waldo».

وبالمقارنة مع هذه التصميمات، التي لا يزال كثير منها يعتمد على ألوان مستوحاة من الأعلام الوطنية، يُعد تصميم بلجيكا جريئاً للغاية. وبدلاً من تقليد عمل ماغريت حرفياً، أعادت «أديداس» ابتكاره بأسلوب عصري أنيق، يُضفي عليه لمسةً زاهية، ويبدو أن فريق «الشياطين الحمر» سيكون من بين أكثر الفرق أناقةً على أرض الملعب.

* مجلة «فاست كومباني»

مواضيع
الرياضة العالم

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

البرتغال تهزم نيجيريا ودياً استعداداً للمونديال

رياضة عالمية منتخب البرتغال سيواجه الكونغو الديمقراطية في أولى مبارياته بالمونديال (رويترز)

البرتغال تهزم نيجيريا ودياً استعداداً للمونديال

فاز منتخب البرتغال على نظيره النيجيري ودياً بنتيجة 2-1 في تجربة أخيرة لبطل دوري الأمم الأوروبية، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة لخوض منافسات بطولة كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (لشبونة)
رياضة عالمية ماركو روبيو (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

مونديال 2026: روبيو سيمثل إدارة ترمب في مباراة أميركا الافتتاحية

سيقود وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وفد إدارة الرئيس دونالد ترمب في المباراة الافتتاحية للمنتخب الأميركي ضد الباراغواي يوم الجمعة في كأس العالم 2026.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
رياضة عالمية جياني إنفانتينو (رويترز)
رياضة عالمية

إنفانتينو: كأس العالم في الولايات المتحدة مستحيلة من دون ترمب

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، الأربعاء، إنه كان «من المستحيل» تنظيم كأس العالم في الولايات المتحدة من دون الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو)
رياضة عالمية باتريك ماهومز (أ.ب)
رياضة عالمية

كرة قدم أميركية: تشيفس يمدد عقد ماهومز بنصف مليار دولار

مدد فريق كانساس سيتي تشيفس عقد نجمه، صانع الألعاب باتريك ماهومز حتى عام 2033، في صفقة مُعاد هيكلتها تبلغ قيمتها الإجمالية القياسية، نحو نصف مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (لوس انجليس)
رياضة عالمية دونالد ترمب (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

ترمب لا يعتزم حضور المباراة الافتتاحية للمنتخب الأميركي في كأس العالم

كشفت تقارير أميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يخطط حالياً لحضور المباراة الافتتاحية للمنتخب الأميركي في كأس العالم 2026.

The Athletic (واشنطن)
الرياضة رياضة عالمية

نهائي «إن بي إيه»: نيكس يصعق سبيرز بعودة تاريخية ... ويقترب من اللقب

نيويورك نيكس بات بحاجة إلى انتصار واحد إضافي لحسم اللقب (أ.ب)
نيويورك نيكس بات بحاجة إلى انتصار واحد إضافي لحسم اللقب (أ.ب)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

نهائي «إن بي إيه»: نيكس يصعق سبيرز بعودة تاريخية ... ويقترب من اللقب

نيويورك نيكس بات بحاجة إلى انتصار واحد إضافي لحسم اللقب (أ.ب)
نيويورك نيكس بات بحاجة إلى انتصار واحد إضافي لحسم اللقب (أ.ب)

حقق نيويورك نيكس أكبر عودة في تاريخ نهائي دوري كرة السلة الأميركي (أن بي ايه)، بعدما قلب تأخرا بلغ 29 نقطة ليفوز على ضيفه سان أنتونيو سبيرز 107-106، فبات يحتاج إلى انتصار واحد إضافي لحسم اللقب.

وسجل البريطاني أو جي أنونوبي سلة بأطراف أصابعه قبل 1.2 ثانية من النهاية ليحسم الفوز المثير، ويمنح نيكس تقدما 3-1 في سلسلة النهائي التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، على أن تنتقل إلى سان أنتونيو لخوض المباراة الخامسة السبت.

وسجل الموزع جايلن برانسون 36 نقطة وأضاف أنونوبي 33 نقطة لنيويورك، مسجلا السلة الحاسمة بعد محاولة ثلاثية من برانسون ارتدت من الحلقة.

وقال أنونوبي عن السلة التي ألهبت حماس جمهور مكتظ بالنجوم في "ماديسون سكوير غاردن": "افعل كل ما يلزم للفوز".

في المقابل، سجل نجم سبيرز الفرنسي فيكتور ويمبانياما 24 نقطة و13 متابعة.

وأضاف ديلان هاربر 21 نقطة، فيما سجل كل من دي آرون فوكس وديفين فاسل 18 نقطة لسبيرز الذي سجل رقما قياسيا في النهائيات بإحراز 14 ثلاثية في الشوط الأول، لكنه لم ينجح في الحفاظ على تقدمه الكبير.

ووضع برانسون نيويورك في المقدمة للمرة الأولى بسلة فوق الخصوم (فلوتر) جعلت النتيجة 105-104 قبل 1:22 من النهاية.

وسجل ستيفون كاسل من سبيرز رميتين حرتين، لكن نيكس حسم المباراة، حيث ارتقى أنونوبي وسط دفاعات سبيرز ليؤكد الفوز.

وكان الرقم القياسي السابق لأكبر عودة في النهائيات 24 نقطة، وحققه بوسطن سلتيكس ضد لوس أنجليس ليكرز في عام 2008.

مواضيع
دوري السلة الأميركي كرة السلة رياضة أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: تشديد أمني في مطار مكسيسكو سيتي قبل ركلة البداية

يمرّ أحد المسافرين أمام شرطة مكافحة الشغب لدى وصوله إلى مبنى الركاب رقم 1 في مطار بينيتو خواريز الدولي (رويترز)
يمرّ أحد المسافرين أمام شرطة مكافحة الشغب لدى وصوله إلى مبنى الركاب رقم 1 في مطار بينيتو خواريز الدولي (رويترز)
  • مكسيسكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيسكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: تشديد أمني في مطار مكسيسكو سيتي قبل ركلة البداية

يمرّ أحد المسافرين أمام شرطة مكافحة الشغب لدى وصوله إلى مبنى الركاب رقم 1 في مطار بينيتو خواريز الدولي (رويترز)
يمرّ أحد المسافرين أمام شرطة مكافحة الشغب لدى وصوله إلى مبنى الركاب رقم 1 في مطار بينيتو خواريز الدولي (رويترز)

تم نشر مئات من عناصر الشرطة في مطار مكسيكو سيتي الدولي قبل انطلاق بطولة كأس العالم، مع تعزيز السلطات الإجراءات الأمنية وسط تهديدات باحتجاجات للمعلمين مساء افتتاح البطولة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية عناصر شرطة مزودين بخوذ ودروع وهراوات وهم يتمركزون داخل وخارج صالة مطار بينيتو خواريز يوم الأربعاء.

وحذر المطار من أن الدخول سيقتصر على الركاب حاملي بطاقات الصعود والمرافقين الضروريين، داعيا المسافرين إلى الوصول مبكرا بسبب احتمال تنظيم مظاهرات في المنطقة.

تحرس شرطة مكافحة الشغب مداخل مبنى الركاب رقم 1 في مطار بينيتو خواريز الدولي (رويترز)

كما تم تشديد الإجراءات الأمنية حول ملعب أزتيكا، حيث ستواجه المكسيك جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية للبطولة اليوم الخميس عقب حفل الافتتاح.

ولا تزال حالة من الغموض قائمة بشأن مهرجان جماهيري مخطط له في ساحة زوكالو وسط مدينة مكسيكو، حيث يقيم اتحاد معلمين متشدد مخيما احتجاجيا.

ونصب هذا الاتحاد حواجز طرق ونظم مظاهرات في أنحاء العاصمة، مطالبا بإلغاء قانون التقاعد الصادر عام 2007، وهو مطلب تقول الحكومة إنه غير قابل للتنفيذ.

مواضيع
رياضة كأس العالم المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

البرتغال تهزم نيجيريا ودياً استعداداً للمونديال

منتخب البرتغال سيواجه الكونغو الديمقراطية في أولى مبارياته بالمونديال (رويترز)
منتخب البرتغال سيواجه الكونغو الديمقراطية في أولى مبارياته بالمونديال (رويترز)
  • لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT

البرتغال تهزم نيجيريا ودياً استعداداً للمونديال

منتخب البرتغال سيواجه الكونغو الديمقراطية في أولى مبارياته بالمونديال (رويترز)
منتخب البرتغال سيواجه الكونغو الديمقراطية في أولى مبارياته بالمونديال (رويترز)

فاز منتخب البرتغال على نظيره النيجيري ودياً بنتيجة 2-1 في تجربة أخيرة لبطل دوري الأمم الأوروبية، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة لخوض منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق مساء الخميس، وتستمر على مدار أكثر من شهر، بمشاركة تنظيمية للمكسيك وكندا.

وسجل بيدرو نيتو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، هدف تقدم البرتغال في الدقيقة الـ23، ثم تعادل أكور آدامز مهاجم إشبيلية الإسباني في الدقيقة الـ37، قبل أن يعيد لاعب يوفنتوس الإيطالي، فرانشيسكو كونسيساو التقدم من جديد للبرتغال في الدقيقة الـ75.

وأقيمت الودية في ليريا بالبرتغال قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة، حيث سيلاقي فريق المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 17 يونيو (حزيران) الحالي في هيوستن.

أما منتخب نيجيريا الذي غاب عنه اثنان من أبرز نجومه، وهما أديمولا لوكمان وفيكتور أوسيمين، ففشل في التأهل للمونديال بعدما خسر أمام الكونغو الديمقراطية في الملحق المؤهل للبطولة.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم البرتغال