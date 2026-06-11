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الرياضة رياضة عالمية

إنفانتينو: كأس العالم في الولايات المتحدة مستحيلة من دون ترمب

جياني إنفانتينو (رويترز)
جياني إنفانتينو (رويترز)
  • مكسيكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو: «الشرق الأوسط»
TT

إنفانتينو: كأس العالم في الولايات المتحدة مستحيلة من دون ترمب

جياني إنفانتينو (رويترز)
جياني إنفانتينو (رويترز)

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، الأربعاء، إنه كان «من المستحيل» تنظيم كأس العالم في الولايات المتحدة من دون الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأقام إنفانتينو علاقة وثيقة مع ترمب، حتى إنه منحه جائزة «فيفا» للسلام التي استحدثت حديثاً في ديسمبر (كانون الأول)، قبل العمليات العسكرية الأميركية في فنزويلا وإيران.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحافي في مدينة مكسيكو عشية بطولة تُنظَّم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا: «لدي علاقة رائعة مع الرئيس ترمب. أنا سعيد جداً بذلك، تعرفت إليه خلال ولايته الأولى، ونعمل الآن بشكل وثيق جداً في ولايته الثانية».

وأضاف: «من دون التزامه ومشاركته، أعتقد أنه كان سيكون من المستحيل، بكل بساطة، من المستحيل تنظيم كأس العالم في الولايات المتحدة».

وأوضح إنفانتينو أن ترمب «أدرك فوراً أهمية كأس العالم وحجمها وتأثيرها، وأصدر تعليمات للإدارة لتقديم المساعدة والدعم».

وكانت سلطات الهجرة الأميركية قد رفضت دخول حكم أفريقي بارز، عمر عرتن، الذي كان من المقرر أن يصبح أول حكم من الصومال يدير مباراة في كأس العالم.

ورداً على سؤال حول هذه القضية، قال إنفانتينو إنها «مؤسفة»، لكن «فيفا» «لا يمكنه التحكم بكل شيء».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم فيفا دونالد ترمب المكسيك

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نهائي «إن بي إيه»: نيكس يصعق سبيرز بعودة تاريخية ... ويقترب من اللقب

نيويورك نيكس بات بحاجة إلى انتصار واحد إضافي لحسم اللقب (أ.ب)
نيويورك نيكس بات بحاجة إلى انتصار واحد إضافي لحسم اللقب (أ.ب)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

نهائي «إن بي إيه»: نيكس يصعق سبيرز بعودة تاريخية ... ويقترب من اللقب

نيويورك نيكس بات بحاجة إلى انتصار واحد إضافي لحسم اللقب (أ.ب)
نيويورك نيكس بات بحاجة إلى انتصار واحد إضافي لحسم اللقب (أ.ب)

حقق نيويورك نيكس أكبر عودة في تاريخ نهائي دوري كرة السلة الأميركي (أن بي ايه)، بعدما قلب تأخرا بلغ 29 نقطة ليفوز على ضيفه سان أنتونيو سبيرز 107-106، فبات يحتاج إلى انتصار واحد إضافي لحسم اللقب.

وسجل البريطاني أو جي أنونوبي سلة بأطراف أصابعه قبل 1.2 ثانية من النهاية ليحسم الفوز المثير، ويمنح نيكس تقدما 3-1 في سلسلة النهائي التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، على أن تنتقل إلى سان أنتونيو لخوض المباراة الخامسة السبت.

وسجل الموزع جايلن برانسون 36 نقطة وأضاف أنونوبي 33 نقطة لنيويورك، مسجلا السلة الحاسمة بعد محاولة ثلاثية من برانسون ارتدت من الحلقة.

وقال أنونوبي عن السلة التي ألهبت حماس جمهور مكتظ بالنجوم في "ماديسون سكوير غاردن": "افعل كل ما يلزم للفوز".

في المقابل، سجل نجم سبيرز الفرنسي فيكتور ويمبانياما 24 نقطة و13 متابعة.

وأضاف ديلان هاربر 21 نقطة، فيما سجل كل من دي آرون فوكس وديفين فاسل 18 نقطة لسبيرز الذي سجل رقما قياسيا في النهائيات بإحراز 14 ثلاثية في الشوط الأول، لكنه لم ينجح في الحفاظ على تقدمه الكبير.

ووضع برانسون نيويورك في المقدمة للمرة الأولى بسلة فوق الخصوم (فلوتر) جعلت النتيجة 105-104 قبل 1:22 من النهاية.

وسجل ستيفون كاسل من سبيرز رميتين حرتين، لكن نيكس حسم المباراة، حيث ارتقى أنونوبي وسط دفاعات سبيرز ليؤكد الفوز.

وكان الرقم القياسي السابق لأكبر عودة في النهائيات 24 نقطة، وحققه بوسطن سلتيكس ضد لوس أنجليس ليكرز في عام 2008.

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دوري السلة الأميركي كرة السلة رياضة أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: تشديد أمني في مطار مكسيسكو سيتي قبل ركلة البداية

يمرّ أحد المسافرين أمام شرطة مكافحة الشغب لدى وصوله إلى مبنى الركاب رقم 1 في مطار بينيتو خواريز الدولي (رويترز)
يمرّ أحد المسافرين أمام شرطة مكافحة الشغب لدى وصوله إلى مبنى الركاب رقم 1 في مطار بينيتو خواريز الدولي (رويترز)
  • مكسيسكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيسكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: تشديد أمني في مطار مكسيسكو سيتي قبل ركلة البداية

يمرّ أحد المسافرين أمام شرطة مكافحة الشغب لدى وصوله إلى مبنى الركاب رقم 1 في مطار بينيتو خواريز الدولي (رويترز)
يمرّ أحد المسافرين أمام شرطة مكافحة الشغب لدى وصوله إلى مبنى الركاب رقم 1 في مطار بينيتو خواريز الدولي (رويترز)

تم نشر مئات من عناصر الشرطة في مطار مكسيكو سيتي الدولي قبل انطلاق بطولة كأس العالم، مع تعزيز السلطات الإجراءات الأمنية وسط تهديدات باحتجاجات للمعلمين مساء افتتاح البطولة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية عناصر شرطة مزودين بخوذ ودروع وهراوات وهم يتمركزون داخل وخارج صالة مطار بينيتو خواريز يوم الأربعاء.

وحذر المطار من أن الدخول سيقتصر على الركاب حاملي بطاقات الصعود والمرافقين الضروريين، داعيا المسافرين إلى الوصول مبكرا بسبب احتمال تنظيم مظاهرات في المنطقة.

تحرس شرطة مكافحة الشغب مداخل مبنى الركاب رقم 1 في مطار بينيتو خواريز الدولي (رويترز)

كما تم تشديد الإجراءات الأمنية حول ملعب أزتيكا، حيث ستواجه المكسيك جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية للبطولة اليوم الخميس عقب حفل الافتتاح.

ولا تزال حالة من الغموض قائمة بشأن مهرجان جماهيري مخطط له في ساحة زوكالو وسط مدينة مكسيكو، حيث يقيم اتحاد معلمين متشدد مخيما احتجاجيا.

ونصب هذا الاتحاد حواجز طرق ونظم مظاهرات في أنحاء العاصمة، مطالبا بإلغاء قانون التقاعد الصادر عام 2007، وهو مطلب تقول الحكومة إنه غير قابل للتنفيذ.

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رياضة كأس العالم المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

البرتغال تهزم نيجيريا ودياً استعداداً للمونديال

منتخب البرتغال سيواجه الكونغو الديمقراطية في أولى مبارياته بالمونديال (رويترز)
منتخب البرتغال سيواجه الكونغو الديمقراطية في أولى مبارياته بالمونديال (رويترز)
  • لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT

البرتغال تهزم نيجيريا ودياً استعداداً للمونديال

منتخب البرتغال سيواجه الكونغو الديمقراطية في أولى مبارياته بالمونديال (رويترز)
منتخب البرتغال سيواجه الكونغو الديمقراطية في أولى مبارياته بالمونديال (رويترز)

فاز منتخب البرتغال على نظيره النيجيري ودياً بنتيجة 2-1 في تجربة أخيرة لبطل دوري الأمم الأوروبية، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة لخوض منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق مساء الخميس، وتستمر على مدار أكثر من شهر، بمشاركة تنظيمية للمكسيك وكندا.

وسجل بيدرو نيتو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، هدف تقدم البرتغال في الدقيقة الـ23، ثم تعادل أكور آدامز مهاجم إشبيلية الإسباني في الدقيقة الـ37، قبل أن يعيد لاعب يوفنتوس الإيطالي، فرانشيسكو كونسيساو التقدم من جديد للبرتغال في الدقيقة الـ75.

وأقيمت الودية في ليريا بالبرتغال قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة، حيث سيلاقي فريق المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 17 يونيو (حزيران) الحالي في هيوستن.

أما منتخب نيجيريا الذي غاب عنه اثنان من أبرز نجومه، وهما أديمولا لوكمان وفيكتور أوسيمين، ففشل في التأهل للمونديال بعدما خسر أمام الكونغو الديمقراطية في الملحق المؤهل للبطولة.

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