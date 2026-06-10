كأس العالم تفرض تحدياً على مدربين افتقروا إلى الاستعداد الكافي

كثيراً ما يشكو مدربو المنتخبات من ضيق وقت الاستعداد قبل المنافسات، وهذا ما حدث لعدد من المدربين الذين تولوا مناصبهم قبل فترة قصيرة والآن يواجهون مهمة خوض كأس العالم لكرة القدم 2026، إذ لم يمضِ على تعيين بعضهم سوى بضعة أسابيع، ومنهم من لم يَخُضْ أي مباريات رسمية مع منتخباتهم.

وفي عالم كرة القدم الذي يفتقر بعض الشيء إلى العاطفة، لا تشكل قيادة منتخب خلال التصفيات ضماناً للاستمرار مع الفريق في نهائيات البطولة نفسها، وهو واقع فرض نفسه خلال استعدادات عدد من الفرق لكأس العالم التي تنطلق غداً الخميس.

كارلوس كيروش (رويترز)

ويشكل كارلوس كيروش المدرب الذي قاد فريقه في أقل عدد من المباريات قبل كأس العالم، لكنه يحمل خبرة كبيرة يعول عليها منتخب غانا.

ويتأهب كيروش، الذي حل مكان أوتو أدو في 13 أبريل (نيسان) الماضي، لخوض كأس العالم للمرة الخامسة توالياً. وغاب المدرب البالغ من العمر 73 عاماً عن مباراة غانا الودية التي خسرتها أمام المكسيك في مايو (أيار) لأسباب شخصية، وكانت المباراة الوحيدة التي قاد فيها الفريق تلك التي انتهت بالتعادل 1-1 مع ويلز قبل أيام.

وجرى تعيين مدرب السعودية جورجيوس دونيس بعد عشرة أيام من تعيين كيروش، ليحل مكان إيرفي رينار الذي قاد السعودية في كأس العالم الماضية، حيث فازت في دور المجموعات على الأرجنتين التي أحرزت اللقب في النهاية.

وخاض دونيس ثلاث مباريات ودية للتعرف على فريقه، كانت آخرها التعادل سلبياً مع السنغال.

وعلى عكس كيروش، لم يكن لدى التشيكي ميروسلاف كوبيك (74 عاماً) أي خبرة دولية عندما استدعته بلاده لتدريب المنتخب. وجرى تعيينه في ديسمبر (كانون الأول) بعد إقالة إيفان هاشيك عقب الهزيمة الصادمة أمام جزر فارو.

وواجه كوبيك اختباراً صعباً. إذ جاءت أولى مبارياته في المنصب ضمن ملحق التصفيات، حيث فازت التشيك بركلات الترجيح على كل من آيرلندا والدنمارك.

ولم يتلقَ كوبيك أي هزيمة منذ تولي تدريب التشيك، وحقق الفوز في مباراتين وديتين أمام كوسوفو وغواتيمالا قبل أول مشاركة للمنتخب في كأس العالم منذ عام 2006.

غراهام بوتر (أ.ب)

طوق النجاة

تولى غراهام بوتر أيضاً تدريب السويد خلال ملحق التصفيات، إذ جرى تعيينه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وبعد أن فشلت السويد في تحقيق أي فوز في ختام مشوار التصفيات لتتذيل مجموعتها، حصلت على طوق النجاة في الملحق بسبب نتائجها في دوري الأمم الأوروبية.

وفازت على أوكرانيا وبولندا، وهما الفوزان الوحيدان اللذان حققهما بوتر منذ توليه المنصب، إذ خسر مؤخراً أمام النرويج وتعادل مع اليونان.

وتستهل السويد مشوارها في كأس العالم بمواجهة تونس التي عينت صبري لموشي مدرباً لها في يناير (كانون الثاني).

وخاض لموشي أربع مباريات ودية حتى الآن، فاز في الأولى أمام هايتي لكنه خسر آخر مباراتين أمام النمسا وبلجيكا.

أما محمد وهبي، الذي تم تعيينه مدرباً للمغرب في مارس (آذار)، فقد حظي ببداية أكثر سلاسة، إذ لم يخسر في خمس مباريات ودية بينما يستعد لتشكيل فريق يحمل طموحات عالية بعد وصول المغرب إلى الدور قبل النهائي بكأس العالم قبل أربع سنوات.

محمد وهبي (أ.ف.ب)

وقاد وهبي منتخب المغرب تحت 20 عاماً للفوز بكأس العالم في تشيلي العام الماضي.

ويدرك فابيو كانافارو ما يتطلبه الفوز بكأس العالم. إذ كان قائداً للمنتخب الإيطالي الذي توج باللقب عام 2006، ويدخل البطولة الآن مدرباً للمرة الأولى.

وخاض كانافارو، الذي تولى تدريب أوزبكستان منذ أكتوبر، ثماني مباريات، وخسر مؤخراً مباراتين وديتين أمام كندا وهولندا.

وفي خضم التحدي المرتقب، سيتعين على هؤلاء المدربين الوصول سريعاً إلى إيقاعهم المطلوب في منافسة لا تتيح لهم سوى القليل من الوقت للتأقلم.