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الرياضة رياضة عالمية

كأس العالم تفرض تحدياً على مدربين افتقروا إلى الاستعداد الكافي

جورجيوس دونيس (المنتخب السعودي)
جورجيوس دونيس (المنتخب السعودي)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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كأس العالم تفرض تحدياً على مدربين افتقروا إلى الاستعداد الكافي

جورجيوس دونيس (المنتخب السعودي)
جورجيوس دونيس (المنتخب السعودي)

كثيراً ما يشكو مدربو المنتخبات من ضيق وقت الاستعداد قبل المنافسات، وهذا ما حدث لعدد من المدربين الذين تولوا مناصبهم قبل فترة قصيرة والآن يواجهون مهمة خوض كأس العالم لكرة القدم 2026، إذ لم يمضِ على تعيين بعضهم سوى بضعة أسابيع، ومنهم من لم يَخُضْ أي مباريات رسمية مع منتخباتهم.

وفي عالم كرة القدم الذي يفتقر بعض الشيء إلى العاطفة، لا تشكل قيادة منتخب خلال التصفيات ضماناً للاستمرار مع الفريق في نهائيات البطولة نفسها، وهو واقع فرض نفسه خلال استعدادات عدد من الفرق لكأس العالم التي تنطلق غداً الخميس.

كارلوس كيروش (رويترز)

ويشكل كارلوس كيروش المدرب الذي قاد فريقه في أقل عدد من المباريات قبل كأس العالم، لكنه يحمل خبرة كبيرة يعول عليها منتخب غانا.

ويتأهب كيروش، الذي حل مكان أوتو أدو في 13 أبريل (نيسان) الماضي، لخوض كأس العالم للمرة الخامسة توالياً. وغاب المدرب البالغ من العمر 73 عاماً عن مباراة غانا الودية التي خسرتها أمام المكسيك في مايو (أيار) لأسباب شخصية، وكانت المباراة الوحيدة التي قاد فيها الفريق تلك التي انتهت بالتعادل 1-1 مع ويلز قبل أيام.

وجرى تعيين مدرب السعودية جورجيوس دونيس بعد عشرة أيام من تعيين كيروش، ليحل مكان إيرفي رينار الذي قاد السعودية في كأس العالم الماضية، حيث فازت في دور المجموعات على الأرجنتين التي أحرزت اللقب في النهاية.

وخاض دونيس ثلاث مباريات ودية للتعرف على فريقه، كانت آخرها التعادل سلبياً مع السنغال.

وعلى عكس كيروش، لم يكن لدى التشيكي ميروسلاف كوبيك (74 عاماً) أي خبرة دولية عندما استدعته بلاده لتدريب المنتخب. وجرى تعيينه في ديسمبر (كانون الأول) بعد إقالة إيفان هاشيك عقب الهزيمة الصادمة أمام جزر فارو.

وواجه كوبيك اختباراً صعباً. إذ جاءت أولى مبارياته في المنصب ضمن ملحق التصفيات، حيث فازت التشيك بركلات الترجيح على كل من آيرلندا والدنمارك.

ولم يتلقَ كوبيك أي هزيمة منذ تولي تدريب التشيك، وحقق الفوز في مباراتين وديتين أمام كوسوفو وغواتيمالا قبل أول مشاركة للمنتخب في كأس العالم منذ عام 2006.

غراهام بوتر (أ.ب)

طوق النجاة

تولى غراهام بوتر أيضاً تدريب السويد خلال ملحق التصفيات، إذ جرى تعيينه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وبعد أن فشلت السويد في تحقيق أي فوز في ختام مشوار التصفيات لتتذيل مجموعتها، حصلت على طوق النجاة في الملحق بسبب نتائجها في دوري الأمم الأوروبية.

وفازت على أوكرانيا وبولندا، وهما الفوزان الوحيدان اللذان حققهما بوتر منذ توليه المنصب، إذ خسر مؤخراً أمام النرويج وتعادل مع اليونان.

وتستهل السويد مشوارها في كأس العالم بمواجهة تونس التي عينت صبري لموشي مدرباً لها في يناير (كانون الثاني).

وخاض لموشي أربع مباريات ودية حتى الآن، فاز في الأولى أمام هايتي لكنه خسر آخر مباراتين أمام النمسا وبلجيكا.

أما محمد وهبي، الذي تم تعيينه مدرباً للمغرب في مارس (آذار)، فقد حظي ببداية أكثر سلاسة، إذ لم يخسر في خمس مباريات ودية بينما يستعد لتشكيل فريق يحمل طموحات عالية بعد وصول المغرب إلى الدور قبل النهائي بكأس العالم قبل أربع سنوات.

محمد وهبي (أ.ف.ب)

وقاد وهبي منتخب المغرب تحت 20 عاماً للفوز بكأس العالم في تشيلي العام الماضي.

ويدرك فابيو كانافارو ما يتطلبه الفوز بكأس العالم. إذ كان قائداً للمنتخب الإيطالي الذي توج باللقب عام 2006، ويدخل البطولة الآن مدرباً للمرة الأولى.

وخاض كانافارو، الذي تولى تدريب أوزبكستان منذ أكتوبر، ثماني مباريات، وخسر مؤخراً مباراتين وديتين أمام كندا وهولندا.

وفي خضم التحدي المرتقب، سيتعين على هؤلاء المدربين الوصول سريعاً إلى إيقاعهم المطلوب في منافسة لا تتيح لهم سوى القليل من الوقت للتأقلم.

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نيوم يدخل مرحلة جديدة في تاريخه من خلال «البطولة الخليجية»

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المشاركة الخليجية تحمل أهمية خاصة لجماهير تبوك التي عاشت موسماً استثنائياً (نادي نيوم)
TT
TT

نيوم يدخل مرحلة جديدة في تاريخه من خلال «البطولة الخليجية»

المشاركة الخليجية تحمل أهمية خاصة لجماهير تبوك التي عاشت موسماً استثنائياً (نادي نيوم)
المشاركة الخليجية تحمل أهمية خاصة لجماهير تبوك التي عاشت موسماً استثنائياً (نادي نيوم)

يدخل نادي نيوم المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم مرحلة جديدة في تاريخه بعد ضمان مشاركته الأولى خارجياً من خلال بطولة دوري أبطال الخليج، في إنجاز يعد من أبرز محطات النادي منذ انطلاق مشروعه الطموح، ويمنح جماهير منطقة تبوك فرصة متابعة فريقها في أول ظهور رسمي على الساحة الخليجية.

وجاء تأهل نيوم إلى البطولة بعد حصول السعودية على مقعدين في النسخة المقبلة من دوري أبطال الخليج، إلى جانب الإمارات والعراق وقطر، فيما خُصص مقعد واحد لكل من الكويت وسلطنة عمان والبحرين واليمن. وسيمثل الكرة السعودية في البطولة كل من الاتفاق صاحب المركز السابع ونيوم الذي أنهى موسمه في المركز الثامن.

وتحمل هذه المشاركة أهمية خاصة لجماهير تبوك التي عاشت موسماً استثنائياً وشهدت تطوراً متسارعاً للنادي، حيث ينظر إلى الظهور الخليجي بوصفه خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة نيوم بين الأندية المنافسة على المستويين المحلي والإقليمي.

وتدرك إدارة النادي أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً مكثفاً وإعداداً مثالياً لمواجهة تحديات الموسم الجديد، سواء في دوري روشن السعودي أو في البطولة الخليجية، حيث يقود المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه الجوانب الفنية للفريق، وسط متابعة وإشراف مباشر من الرئيس التنفيذي سعد اللذيذ، ورئيس النادي الأستاذ مشاري المطيري، إلى جانب المدير الرياضي اليوناني كرياكوس دوريكاس.

وفي إطار الاستعداد المبكر للموسم المقبل، وضع النادي برنامجاً إعدادياً متكاملاً يتضمن إقامة معسكر خارجي في إسبانيا لمدة 22 يوماً، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

كما تعمل الإدارة الرياضية على تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المحلية والأجنبية النوعية، سعياً إلى بناء فريق أكثر قوة وقدرة على المنافسة، بما يتناسب مع طموحات النادي وتطلعات جماهيره التي تأمل في رؤية نيوم يواصل خطواته التصاعدية ويترك بصمة مميزة في أول مشاركة خليجية بتاريخ النادي.

ومع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، تبدو الآمال كبيرة بأن تكون بطولة دوري أبطال الخليج بداية لمرحلة جديدة من الإنجازات، وأن ينجح نيوم في تمثيل منطقة تبوك والكرة السعودية بصورة مشرفة، مستنداً إلى مشروع رياضي واعد وإدارة تسعى إلى تحويل الطموحات إلى واقع ملموس داخل المستطيل الأخضر.

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الرياضة رياضة عالمية

السعودية بجانب مصر وإيطاليا وكاب فيردي في «مونديال اليد»

الأخضر السعودي يشارك في مونديال اليد للمرة 11 في تاريخه (الاتحاد السعودي لكرة اليد)
الأخضر السعودي يشارك في مونديال اليد للمرة 11 في تاريخه (الاتحاد السعودي لكرة اليد)
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السعودية بجانب مصر وإيطاليا وكاب فيردي في «مونديال اليد»

الأخضر السعودي يشارك في مونديال اليد للمرة 11 في تاريخه (الاتحاد السعودي لكرة اليد)
الأخضر السعودي يشارك في مونديال اليد للمرة 11 في تاريخه (الاتحاد السعودي لكرة اليد)

أوقعت قرعة كأس العالم لكرة اليد 2027، اليوم الأربعاء، المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات مصر وإيطاليا وكاب فيردي.

وتم تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث سيتأهل من كل مجموعة 3 منتخبات إلى الدور الثاني. ومن المقرر أن تقام البطولة في ألمانيا يناير (كانون الثاني) المقبل. أما المنتخبات العربية المشاركة، إضافة الى المنتخبين السعودي والمصري، فتوجد البحرين وقطر والكويت وتونس والجزائر، حيث توزعت هذه المنتخبات على المجموعات الأخرى في البطولة.

وكان الاتحاد الدولي قد منح الاتحادين السعودي والتركي بطاقتي الدعوة للمشاركة في البطولة ضمن اعتبارات كثيرة للمنتخبات التي تتقدم بطلبات للمشاركة، من بينها تاريخ اللعبة في الدولة ومنجزاتها والاهتمام الذي توليه بها. وستكون مشاركة المنتخب السعودي للمرة 11 في بطولة كأس العالم.

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برشلونة يطلب تفعيل بند شراء المصري حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم (نادي برشلونة)
حمزة عبد الكريم (نادي برشلونة)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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برشلونة يطلب تفعيل بند شراء المصري حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم (نادي برشلونة)
حمزة عبد الكريم (نادي برشلونة)

طلب نادي برشلونة الإسباني تفعيل بند شراء مهاجمه الشاب حمزة عبد الكريم المعار من الأهلي المصري لنهاية الموسم المنصرم.

وأكد الأهلي في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، مساء الأربعاء، أن نادي برشلونة الإسباني طلب تفعيل بند شراء المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم.

وانتقل حمزة عبد الكريم (18 عاماً) إلى صفوف برشلونة في أوائل فبراير (شباط) الماضي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم المنصرم 2025-2026.

وتضمنت إعارة اللاعب الشاب بنداً يسمح بشرائه نهائياً مقابل 1.5 مليون يورو إضافة إلى حوافز مالية أخرى تصل إلى 3.5 مليون يورو، إضافة إلى استفادة الأهلي بـ15في المائة من إعادة بيع اللاعب لأي نادٍ آخر مستقبلاً.

وأثبت حمزة عبد الكريم قدراته أثناء إعارته للنادي الكاتالوني بتسجيله 6 أهداف مع فريق برشلونة للشباب، مما دفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لضمه إلى قائمة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشارك المهاجم المصري الواعد لأول مرة بقميص المنتخب الأول بالمشاركة بديلاً لدقائق في وديتي روسيا والبرازيل استعداداً لمواجهة بلجيكا وإيران ونيوزلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم.

وخطف حمزة عبد الكريم أنظار برشلونة بمشاركته مع منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً التي أقيمت في أواخر العام الماضي 2025 في قطر.

كما أكد الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، أنه ينتظر عودة حمزة عبد الكريم من كأس العالم، مضيفاً أنه من الوارد الاستعانة به في معسكر الفريق الأول خلال الصيف استعداداً للموسم الجديد 2026-2027.

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