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الرياضة رياضة عالمية

المكسيك وجنوب أفريقيا تفتتحان المونديال وسط مخاوف أمنية واضطرابات عالمية

كأس العالم الموسَّعة المقامة في 3 دول بمشاركة قياسية تثير الجدل قبل صافرة البداية

المنتخب المكسيكي مطالب بتحقيق بداية مثالية أمام جنوب أفريقيا في إفتتاح المونديال (ا ب ا)
المنتخب المكسيكي مطالب بتحقيق بداية مثالية أمام جنوب أفريقيا في إفتتاح المونديال (ا ب ا)
  • مكسيكو: «الشرق الأوسط»
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  • مكسيكو: «الشرق الأوسط»
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المكسيك وجنوب أفريقيا تفتتحان المونديال وسط مخاوف أمنية واضطرابات عالمية

المنتخب المكسيكي مطالب بتحقيق بداية مثالية أمام جنوب أفريقيا في إفتتاح المونديال (ا ب ا)
المنتخب المكسيكي مطالب بتحقيق بداية مثالية أمام جنوب أفريقيا في إفتتاح المونديال (ا ب ا)

في ظل مخاوف أمنية ومشهد مضطرب عالمياً، تنطلق اليوم منافسات أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخباً، مقابل 32 في نسخة قطر 2022.

ويُفتتح المونديال بمباراة المكسيك مع جنوب أفريقيا على استاد أزتيكا بمدينة مكسيكو، رغم الأزمات المتلاحقة دولياً والتي تفاقمت بعد الهجوم الاميركي - الإسرائيلي على إيران، وتصاعد العنف في المكسيك، وقوانين الهجرة التي حرمت الحكم الصومالي عمر عرتن (الأفضل في أفريقيا لعام 2025) من دخول الولايات المتحدة رغم حصوله على تأشيرة.

ورغم ذلك أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السويسري جاني إنفانتينو، أن البطولة ستقام في أجواء رياضية رائعة وستحقق مكاسب قياسية تبلغ 11 مليار دولار أميركي، متفوقةً بشكل كبير على 7 مليارات دولار كانت قد حققتها نسخة 2022 في قطر.

للمرة الثالثة في التاريخ بعد 1970 و1986، سيحظى ملعب أزتيكا الأسطوري بشرف احتضان، أولى المباريات الـ104 في البطولة بين المكسيك صاحبة الأرض وجنوب أفريقيا، في إعادة لمباراة افتتاح مونديال 2010.

انعكاساً لطموحات «فيفا» العملاقة في عهد إنفانتينو، ستقام البطولة للمرة الأولى على 16 ملعباً، يفصل بين بعضها ما يصل إلى 4000 كيلومتر، من غوادالاخارا (المكسيك) إلى فانكوفر (كندا)، ومن لوس أنجليس إلى بوسطن، في صيغة تعرضت لانتقادات بسبب بصمتها البيئية.

المكسيك حشدت الالاف من رجال الأمن لحماية مرافق المونديال والفرق الزائرة (رويترز)

على مدى نحو ستة أسابيع، وحتى النهائي المقرر يوم 19 يوليو (تموز) المقبل في ملعب «ميتلايف» قرب نيويورك، سيعيش عشاق الكرة المستديرة على وقع نجوم اللعبة الكبار، الذين يغيب منهم القليل، وسيكتشفون منتخبات «غريبة» لم يسبق لها الظهور على هذا المستوى، لكنها استفادت من توسيع البطولة من 32 إلى 48 منتخباً، مثل كاب فيردي وهايتي وكوراساو. وإذا كانت كل نسخة تحمل معها نصيبها من الجدل، فنادراً ما تأثرت التحضيرات لمونديال إلى هذا الحد بالعوامل الخارجية، كأنها أُخذت رهينة عدم القدرة على توقع خطوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب من حالة الحرب في الشرق الأوسط. وحتى الأسابيع الأخيرة لم يتأكد أن إيران ستكون قادرة على خوض مبارياتها في لوس أنجليس ثم سياتل، واضطر الفريق إلى نقل معسكره الأساسي إلى مدينة تيخوانا في المكسيك، بدلاً من الإقامة في الولايات المتحدة، كما حُرمت جماهيره من شراء نصيبها من تذاكر المباريات.

ورغم الشراكة في التنظيم فإن أجواء التوتر تبدو ظاهرة بين كندا والولايات المتحدة بعد تصريحات الرئيس ترمب بنيّته ضم الأولى لتكون الولاية الأميركية الـ51. ولم يتوقف الأمر المهدِّد لتنظيم ناجح للبطولة على ذلك، حيث شددت أميركا من قواعد الدخول، مما حرم كثيراً من الجماهير من الحصول على تأشيرات لدعم منتخباتها، وبخاصة جماهير إيران والكونغو الديمقراطية (بسبب تفشي فيروس «إيبولا» بالبلاد). لكنَّ حرمان الحكم الصومالي عمر عرتن من الدخول لمرافقة زملائه في إدارة المباريات كان الحدث الذي وضع «فيفا» ورئيسه إنفانتينو في موقف حرج، خصوصاً بعد حصوله على تأشيرة الولايات المتحدة. وبررت وزارة الخارجية الأميركية قرارها بأن عرتن كان «على صلة بأشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى منظمات إرهابية».

الحكم الصومالي عمر عرتن عاد لبلاده (ا ف ب)cut out

وأثار ترحيل عرتن الذي عاد إلى بلاده أمس، موجة غضب في مقديشو، وقال محمد سعيد، المسؤول الحكومي الذي كان في استقباله بالمطار: «لقد ظلموه ظلماً مؤلماً لكل من يهتم بالإنسانية». فيما انتقدت المعارضة بشدة إدارة الرئيس ترمب الذي سبق ووصف الصومال بـ«الدولة الفاسدة»، والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»؛ لتقاعسه عن دعم حكمه.

وفي المكسيك، يشكل الأمن أيضاً تحدياً كبيراً، لكن على صلة بتهديد العصابات، خصوصاً بعد مقتل زعيم المخدرات نيميسيو أوسيغيرا، الملقب بـ«إل مينتشو»، في فبراير (شباط)، مما أثار رد فعل عنيفاً من منظمته، ومن حينها جنَّدت الحكومة نحو 100 ألف عنصر من قوات الأمن، بين عسكريين وشرطة لحماية الاستادات ومواقع الفرق في غوادالاخارا ومونتيري ومكسيكو.

المكسيك وجنوب أفريقيا... اختبار الافتتاح

وتستهل المكسيك مشوارها في البطولة مدعومةً بجماهيرها في مواجهة جنوب أفريقيا مساء اليوم (19:00 بتوقيت غرينتش)، وهي تتحمل ضغوطاً لتحقيق بداية مظفرة في ثالث وجود للعرس العالمي على أرضها.

 

وتشكل مباراة المجموعة الأولى عودة إلى لملعب أزتيكا الأيقوني الذي يسع لنحو 80 ألف متفرج وتم تحديثه، بعدما سبق واستضاف مباريات في نسختَي عامَي 1970 و1986. وستعيد مواجهة الافتتاح إحياء ذكريات مباراة بطولة 2010، عندما تعادلت جنوب أفريقيا مع المكسيك 1-1 في جوهانسبرغ. وهذه المرة، يصل المضيف كمرشح واضح للفوز ويدرك أن الانتصار قد يكون حاسماً لآمالهم في احتلال صدارة المجموعة التي تضم أيضاً كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك.

ولم تخسر المكسيك في آخر ثماني مباريات، معادلةً أطول سلسلة عدم هزيمة لها في كأس العالم، مما يمنح فريق المدرب خافيير أغيري مزيداً من الدافع قبل البطولة.

على الجانب الآخر، تعود جنوب أفريقيا إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ استضافتها البطولة في عام 2010، ويعتقد المدرب البلجيكي هوغو بروس أن فريقه الذي يعتمد بشكل كبير على لاعبين محليين بوسعه مفاجأة المنافسين الأقوى.

وأقر بروس، الذي واجه المكسيك لاعباً مع منتخب بلجيكا في كأس العالم 1986 وخرج خاسراً 1-2، بالتحدي الذي تشكله أجواء اليوم الافتتاحي، لكنه قال إن لاعبيه يجب أن يظلوا في غاية التركيز. ويرغب بروس (74 عاماً) في استغلال مواجهة اليوم للثأر لنفسه من تلك الهزيمة وتحقيق فوز مهم للغاية قد يدفع جنوب أفريقيا نحو ضمان مكان بالدور الثاني.

وتُمثل كأس العالم 2026 نهاية مسيرة كروية امتدت 56 عاماً للبلجيكي، مدافعاً ثم مدرباً، وعن ذلك قال بروس: «أحلم بنهاية جميلة، وقيادة جنوب أفريقيا الأدوار الإقصائية. عندما ينتهي مشوار جنوب أفريقيا في هذه البطولة، سأقول وداعا لكرة القدم».

فوستر أبرز لاعبي منتخب جنوب أفريقيا (ا ف ب) (اليسار) cut out

وأضاف: «ستكون تجربة رائعة بالنسبة لنا. من المهم جدا أن نلتزم بخطة اللعب وألا نستمع إلى ما يحدث في المدرجات». وتعطلت استعدادات جنوب أفريقيا بسبب مشكلات في التأشيرات أدت إلى تأخير وصول مجموعة من أعضاء البعثة، مما كلف الفريق وقتاً ثميناً للتأقلم مع الظروف في وسط المكسيك. ومع ذلك، صعد فريق بروس بعد مشوار صعب للتصفيات ويأمل في إحباط المضيف مرة أخرى، بعد 16 عاماً من تعادله في المباراة الافتتاحية الأخيرة لكأس العالم التي جمعت بين البلدين. ويعتمد بروس على قائمة غالبيتها تلعب في الدوري المحلي، ويوجد سبعة محترفين فقط، على رأسهم ليل فوستر، مهاجم بيرنلي الإنجليزي.

أما بالنسبة إلى المكسيك، فإن أي نتيجة أقل من الفوز بثلاث نقاط ستعد انتكاسة مبكرة في بطولة تأمل أن تحقق فيها أخيراً إنجازاً كبيراً على أرضها.ويعتمد أغيري على خبرات قائده إديسون ألفاريز، لاعب فناربخشه التركي الحالي ووست هام وأياكس السابق، إلى جانب المهاجم المخضرم راؤول خيمنيز، الذي اقترب من الرحيل عن فريقه الحالي فولهام الإنجليزي، والنجم الشاب غيلبرتو مورا (17 عاماً) لاعب فريق تيخوانا المكسيكي، الذي ترى الجماهير أن هذه البطولة ستطلقه إلى العالمية. لكن السؤال الأكبر الذي يتردد في المكسيك هو: من سيكون الحارس الأساسي في مواجهة جنوب أفريقيا؛ مابين غييرمو أوتشوا (40 عاماً) صاحب الخبرة الكبيرة أم راؤول رانغيل الذي دفع به المدرب في اللقاءات الودية الأخيرة أساسياً؟ وشارك أوتشوا في نهائيات كأس العالم خمس مرات أعوام 2006 و2010 و2014 و2018 و2022، وفي كل نسخة كان يقدم أداءً استثنائياً ويحظى بإعجاب الجماهير، لكن من غير المرجح أن يشارك أساسياً في مباريات البطولة حتى الآن.

ترحيل الحكم الصومالي عرتن وحرمان جماهير من دعم منتخباتها يضعان «فيفا» في موقف حرج

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الرياضة رياضة عالمية

نيوم يدخل مرحلة جديدة في تاريخه من خلال «البطولة الخليجية»

المشاركة الخليجية تحمل أهمية خاصة لجماهير تبوك التي عاشت موسماً استثنائياً (نادي نيوم)
المشاركة الخليجية تحمل أهمية خاصة لجماهير تبوك التي عاشت موسماً استثنائياً (نادي نيوم)
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نيوم يدخل مرحلة جديدة في تاريخه من خلال «البطولة الخليجية»

المشاركة الخليجية تحمل أهمية خاصة لجماهير تبوك التي عاشت موسماً استثنائياً (نادي نيوم)
المشاركة الخليجية تحمل أهمية خاصة لجماهير تبوك التي عاشت موسماً استثنائياً (نادي نيوم)

يدخل نادي نيوم المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم مرحلة جديدة في تاريخه بعد ضمان مشاركته الأولى خارجياً من خلال بطولة دوري أبطال الخليج، في إنجاز يعد من أبرز محطات النادي منذ انطلاق مشروعه الطموح، ويمنح جماهير منطقة تبوك فرصة متابعة فريقها في أول ظهور رسمي على الساحة الخليجية.

وجاء تأهل نيوم إلى البطولة بعد حصول السعودية على مقعدين في النسخة المقبلة من دوري أبطال الخليج، إلى جانب الإمارات والعراق وقطر، فيما خُصص مقعد واحد لكل من الكويت وسلطنة عمان والبحرين واليمن. وسيمثل الكرة السعودية في البطولة كل من الاتفاق صاحب المركز السابع ونيوم الذي أنهى موسمه في المركز الثامن.

وتحمل هذه المشاركة أهمية خاصة لجماهير تبوك التي عاشت موسماً استثنائياً وشهدت تطوراً متسارعاً للنادي، حيث ينظر إلى الظهور الخليجي بوصفه خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة نيوم بين الأندية المنافسة على المستويين المحلي والإقليمي.

وتدرك إدارة النادي أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً مكثفاً وإعداداً مثالياً لمواجهة تحديات الموسم الجديد، سواء في دوري روشن السعودي أو في البطولة الخليجية، حيث يقود المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه الجوانب الفنية للفريق، وسط متابعة وإشراف مباشر من الرئيس التنفيذي سعد اللذيذ، ورئيس النادي الأستاذ مشاري المطيري، إلى جانب المدير الرياضي اليوناني كرياكوس دوريكاس.

وفي إطار الاستعداد المبكر للموسم المقبل، وضع النادي برنامجاً إعدادياً متكاملاً يتضمن إقامة معسكر خارجي في إسبانيا لمدة 22 يوماً، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

كما تعمل الإدارة الرياضية على تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المحلية والأجنبية النوعية، سعياً إلى بناء فريق أكثر قوة وقدرة على المنافسة، بما يتناسب مع طموحات النادي وتطلعات جماهيره التي تأمل في رؤية نيوم يواصل خطواته التصاعدية ويترك بصمة مميزة في أول مشاركة خليجية بتاريخ النادي.

ومع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، تبدو الآمال كبيرة بأن تكون بطولة دوري أبطال الخليج بداية لمرحلة جديدة من الإنجازات، وأن ينجح نيوم في تمثيل منطقة تبوك والكرة السعودية بصورة مشرفة، مستنداً إلى مشروع رياضي واعد وإدارة تسعى إلى تحويل الطموحات إلى واقع ملموس داخل المستطيل الأخضر.

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الرياضة رياضة عالمية

السعودية بجانب مصر وإيطاليا وكاب فيردي في «مونديال اليد»

الأخضر السعودي يشارك في مونديال اليد للمرة 11 في تاريخه (الاتحاد السعودي لكرة اليد)
الأخضر السعودي يشارك في مونديال اليد للمرة 11 في تاريخه (الاتحاد السعودي لكرة اليد)
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السعودية بجانب مصر وإيطاليا وكاب فيردي في «مونديال اليد»

الأخضر السعودي يشارك في مونديال اليد للمرة 11 في تاريخه (الاتحاد السعودي لكرة اليد)
الأخضر السعودي يشارك في مونديال اليد للمرة 11 في تاريخه (الاتحاد السعودي لكرة اليد)

أوقعت قرعة كأس العالم لكرة اليد 2027، اليوم الأربعاء، المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات مصر وإيطاليا وكاب فيردي.

وتم تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث سيتأهل من كل مجموعة 3 منتخبات إلى الدور الثاني. ومن المقرر أن تقام البطولة في ألمانيا يناير (كانون الثاني) المقبل. أما المنتخبات العربية المشاركة، إضافة الى المنتخبين السعودي والمصري، فتوجد البحرين وقطر والكويت وتونس والجزائر، حيث توزعت هذه المنتخبات على المجموعات الأخرى في البطولة.

وكان الاتحاد الدولي قد منح الاتحادين السعودي والتركي بطاقتي الدعوة للمشاركة في البطولة ضمن اعتبارات كثيرة للمنتخبات التي تتقدم بطلبات للمشاركة، من بينها تاريخ اللعبة في الدولة ومنجزاتها والاهتمام الذي توليه بها. وستكون مشاركة المنتخب السعودي للمرة 11 في بطولة كأس العالم.

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برشلونة يطلب تفعيل بند شراء المصري حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم (نادي برشلونة)
حمزة عبد الكريم (نادي برشلونة)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

برشلونة يطلب تفعيل بند شراء المصري حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم (نادي برشلونة)
حمزة عبد الكريم (نادي برشلونة)

طلب نادي برشلونة الإسباني تفعيل بند شراء مهاجمه الشاب حمزة عبد الكريم المعار من الأهلي المصري لنهاية الموسم المنصرم.

وأكد الأهلي في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، مساء الأربعاء، أن نادي برشلونة الإسباني طلب تفعيل بند شراء المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم.

وانتقل حمزة عبد الكريم (18 عاماً) إلى صفوف برشلونة في أوائل فبراير (شباط) الماضي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم المنصرم 2025-2026.

وتضمنت إعارة اللاعب الشاب بنداً يسمح بشرائه نهائياً مقابل 1.5 مليون يورو إضافة إلى حوافز مالية أخرى تصل إلى 3.5 مليون يورو، إضافة إلى استفادة الأهلي بـ15في المائة من إعادة بيع اللاعب لأي نادٍ آخر مستقبلاً.

وأثبت حمزة عبد الكريم قدراته أثناء إعارته للنادي الكاتالوني بتسجيله 6 أهداف مع فريق برشلونة للشباب، مما دفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لضمه إلى قائمة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشارك المهاجم المصري الواعد لأول مرة بقميص المنتخب الأول بالمشاركة بديلاً لدقائق في وديتي روسيا والبرازيل استعداداً لمواجهة بلجيكا وإيران ونيوزلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم.

وخطف حمزة عبد الكريم أنظار برشلونة بمشاركته مع منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً التي أقيمت في أواخر العام الماضي 2025 في قطر.

كما أكد الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، أنه ينتظر عودة حمزة عبد الكريم من كأس العالم، مضيفاً أنه من الوارد الاستعانة به في معسكر الفريق الأول خلال الصيف استعداداً للموسم الجديد 2026-2027.

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