توتنهام يتعاقد مع المدافع الأرجنتيني سينيسي

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي قادماً من نادي بورنموث.

وكتب النادي اللندني عبر موقعه الرسمي: «نحن سعداء بأن نعلن التعاقد مع ماركوس سينيسي».

وأضاف النادي: «هو مدافع أرجنتيني ذو خبرة، سينضم إلينا بداية من شهر يوليو (تموز) المقبل، حسب ما ستؤول إليه مشاركته الدولية، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع بورنموث».

وقال اللاعب: «إنه شعور خاص للغاية بأن أكون لاعباً في صفوف توتنهام».

وأضاف: «منذ اللحظة الأولى، أظهر النادي لماذا أراد التعاقد معي، وكم كان يريدني أن أكون جزءاً من الفريق الذي يقومون ببنائه، إنه أمر مثير وشيء لا أحتمل الانتظار حتى أشارك فيه».

وقال: «في كل مرة أدخل الملعب، سأبذل قصارى جهدي، لكي أجعل الجماهير فخورة، وأن نصل بهذا النادي إلى المكانة التي يستحقها، أريد أن أفوز بالألقاب مع توتنهام، وسأفعل ما بوسعي، لكي أحقق ذلك».

كان توتنهام هوتسبير قد نجا من الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز عندما فاز بهدف على ملعبه أمام إيفرتون.