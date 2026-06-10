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الرياضة رياضة عالمية

فترات التوقف لشرب المياه في كأس العالم تمنح شبكات البث فرصة ربح ثمينة

فيفا يقر لأول مرة فترات توقف إلزامية لشرب المياه مدتها 3 دقائق (رويترز)
فيفا يقر لأول مرة فترات توقف إلزامية لشرب المياه مدتها 3 دقائق (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

فترات التوقف لشرب المياه في كأس العالم تمنح شبكات البث فرصة ربح ثمينة

فيفا يقر لأول مرة فترات توقف إلزامية لشرب المياه مدتها 3 دقائق (رويترز)
فيفا يقر لأول مرة فترات توقف إلزامية لشرب المياه مدتها 3 دقائق (رويترز)

في ظل الطقس الحار المتوقع وذكريات كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت في أجواء حارقة، أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأول مرة فترات توقف إلزامية لشرب المياه مدتها ثلاث دقائق في كل شوط بجميع مباريات البطولة وعددها 104، والتي تنطلق هذا الأسبوع في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وفي الوقت الذي يستعيد فيه اللاعبون طاقاتهم، وربما يتناول فيه المشاهدون بعض الوجبات الخفيفة، تحظى شبكات البث بفرصة جديدة وكبيرة لمنح المعلنين وقتاً إضافياً في ساعات الذروة وزيادة إيراداتها.

وستكون هذه التوقفات نموذجاً آخر لمحاكاة كأس العالم للأحداث الرياضية ذات الطابع الأميركي المليئة بالإعلانات التجارية الصاخبة؛ إذ سيشهد النهائي المقرر في 19 يوليو (تموز) عرضاً بين الشوطين تحييه المغنية الكولومبية شاكيرا، في محاكاة لمباراة نهائي دوري كرة القدم الأميركية (السوبر بول).

ويقول الفيفا إن إقرار فترات التوقف لشرب المياه ينبع من حرصه على سلامة اللاعبين، لكنه قد يدعم أيضاً نمو عوائد الحقوق الإعلامية؛ إذ تملك القنوات التلفزيونية الآن حافزاً أكبر للتنافس مدفوعة بفرص الربح هذه.

وطُبقت مثل هذه التوقفات في كأس العالم لأول مرة خلال مباراة هولندا والمكسيك عام 2014 في البرازيل، عندما تجاوزت درجات الحرارة 32 درجة مئوية، وكانت تخضع بعد ذلك لتقييم كل مباراة على حدة.

وقال مايكل جونسون، محلل الأبحاث المتخصص في صناعة الرياضة الأميركية في شركة (إس آند بي غلوبال)، لـ«رويترز» إن إضافة فترات التوقف لشرب المياه قد تكون «ذات قيمة عالية للغاية، ويمكن أن تفرض أسعاراً تضاهي مستويات السوبر بول، وتتراوح بين سبعة وتسعة ملايين دولار تقريباً».

ويدرك المعلنون حجم الانتشار الذي يمكنهم تحقيقه من كأس العالم؛ إذ وصل عدد مشاهدي نهائي نسخة 2022 في قطر بين الأرجنتين وفرنسا إلى 1.42 مليار مشاهد.

وأضاف جونسون: «المشاهدون في الولايات المتحدة معتادون على نموذج دوري كرة القدم الأميركية ونموذج دوري كرة السلة الأميركي القائمين على الأشواط الأربعة، فهم معتادون على التوقفات في أثناء اللعب، وكأس العالم هذه تحاكي في الجوهر تلك النماذج».

وفي المقابل، تبث مباريات كرة القدم الأوروبية في مسابقات مثل الدوري الإنجليزي الممتاز تقليدياً عبر شبكات التلفزيون المدفوع مثل شبكة (سكاي) البريطانية؛ إذ يشاهد الجمهور الإعلانات قبل المباريات، وبين الشوطين، وبعد انتهائها.

وقال فرنسوا غودار، وهو محلل مستقل متخصص في صناعة الرياضة: «أعتقد أن شبكات البث القائمة على الاشتراكات مثل سكاي في بريطانيا ستكون سعيدة للغاية بالحصول على مساحات إعلانية إضافية».

لكن اتباع هذا النموذج الإعلاني في أثناء المباريات قد يواجه رد فعل غاضباً من الجماهير في الأسواق غير الأميركية بسبب إضفاء الطابع الأميركي على الحدث، خاصة في أوروبا حيث تُلعب معظم مسابقات الدوري شتاء.

وتابع جونسون: «تشتهر كرة القدم باللعب المتواصل، ويشعر المتابعون التقليديون بنوع من القلق تجاه صبغ اللعبة بالطابع الأميركي، مما قد يصيب المشاهد بالملل، فزيادة الإعلانات قد تزعج المشجعين، خاصة إذا شعروا بأنها دخيلة أو مفرطة».

زيادة التوقفات تنفر المشجعين الأوروبيين

قد تضعف فترات التوقف المنظمة من شغف المشجعين الذين سئموا بالفعل التوقفات المتكررة لعدة دقائق لمراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وأظهر استطلاع أجرته رابطة مشجعي كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز أن 3.3 في المائة فقط من المشجعين وجدوا أن التقنية حسنت تجربة يوم المباراة.

ولم يتضح بعد عدد شبكات البث العالمية التي تنقل كأس العالم والتي ستستغل فترات التوقف لشرب المياه لعرض الإعلانات.

وفي بريطانيا، مهد كرة القدم، أعلنت شبكة (آي تي في) بالفعل أنها لن تعرض إعلانات في أثناء فترات التوقف لشرب المياه بسبب القيود الإعلانية الصارمة التي تفرضها هيئة تنظيم البث البريطانية.

وقال غودار: «تواجه شبكة (آي تي في) قضايا تنظيمية، وهذا أول ما يشغل بالها، لكن يتعين عليها أيضاً تلبية تطلعات المشاهدين. ولست متأكداً من أن المشاهدين البريطانيين سيرحبون بمزيد من الإعلانات».

وفي غضون ذلك، ستسهم البطولة الموسعة التي تضم 48 فريقاً، بدلاً من 32 في السابق، في وصول إجمالي إيرادات الفيفا لعام 2026 إلى 8.9 مليار دولار، وتشكل حقوق البث التلفزيوني 44 في المائة من هذه المساهمة، وفقاً لميزانية الفيفا لعام 2026.

ولم يوضح الفيفا بعد ما إذا كانت فترات التوقف لشرب المياه ستصبح سمة دائمة في البطولات المقبلة، لكن في نسختي 2030 في إسبانيا والبرتغال والمغرب و2034 التي تنظمها السعودية، يمكن أن تتخطى درجات الحرارة خلال الفترة المعتادة بين يونيو (حزيران) ويوليو 30 درجة مئوية بكثير.

وقد يؤدي التداخل بين دورات الحقوق الإعلامية المتنامية وفترات التوقف لشرب المياه إلى منافسة قوية وعروض أسعار بين منصات البث الرقمي وشبكات البث التقليدية لبطولتي 2030 و2034، على الرغم من منح حقوق نسخة 2030 بالفعل في بعض المناطق.

وقال جونسون: «من المرجح أن نرى عمالقة البث الرقمي يدخلون خط المنافسة، مثل (أبل) و(أمازون)، وأعتقد أن (نتفليكس) على وجه الخصوص ستكون في الحسبان»، مشيراً إلى أن صفقة حقوق كأس العالم الخاصة بشبكة «فوكس سبورتس»، وهي ذراع البرامج الرياضية لشركة الإعلام الأميركية «فوكس»، تنتهي بعد بطولة 2026.

وتمتلك منصة البث الرقمي العملاقة (نتفليكس) حقوق بث كأس العالم للسيدات في عامي 2027 و2031 في الولايات المتحدة، لتضيفها إلى الأحداث الرياضية الحية التي تقدمها والتي تشمل بطولات المصارعة العالمية الترفيهية المملوكة لشركة «تي كي أو» ومباريات دوري كرة القدم الأميركية.

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لامين يامال (رويترز)
لامين يامال (رويترز)
  • تشاتانوغا : «الشرق الأوسط»
TT
  • تشاتانوغا : «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: يامال يتطلع بشدة إلى ترك بصمته في «كأس العالم الخاصة به»

لامين يامال (رويترز)
لامين يامال (رويترز)

قال المدير الفني للمنتخب الإسباني، أيتور كارانكا، الأربعاء، إن النجم الشاب لامين يامال متلهف بشدة للعودة من الإصابة من أجل ترك بصمته في «كأس العالم الخاصة به».

ولم يشارك يامال، لاعب برشلونة البالغ من العمر 18 عاماً، منذ تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية في 22 أبريل (نيسان).

وقال مدرب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، في وقت سابق هذا الأسبوع، إنه يأمل أن يكون اللاعب جاهزاً للمشاركة في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في كأس العالم أمام الرأس الأخضر، الاثنين، رغم أنه من غير المرجح أن يبدأ أساسياً في المباراة المقامة في أتلانتا.

ونقل كارانكا عن اللاعب قوله: «من الواضح أن اللاعبين دائماً يريدون اللعب، واللاعب الذي نتحدث عنه يمكنكم تخيل مدى شوقه للعودة».

وأضاف: «إنها كأس العالم الخاصة به، والجميع يريد مساعدة الفريق، لكن القرار النهائي بشأن الجاهزية وتوقيت العودة سيكون بيد لويس والجهاز الطبي».

ويواجه «لا روخا» أيضاً مخاوف تتعلق بإصابة كل من نيكو وليامز وفيكتور مونيوز، اللذين لم يسافرا مع الفريق إلى المكسيك لخوض المباراة الودية التي انتهت بالفوز على بيرو 3-1 الاثنين.

ويخوض بطل نسخة 2010 منافسات المجموعة الثامنة إلى جانب السعودية والأوروغواي.

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مونديال 2026: البابا يقول إن الحياة «تُلعَب كفريق واحد» مثل كرة القدم

البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)
البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)
  • برشلونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • برشلونة: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: البابا يقول إن الحياة «تُلعَب كفريق واحد» مثل كرة القدم

البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)
البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)

ألقى البابا ليو الرابع عشر، الأربعاء، كلمة موجّهة إلى مشجّعي كأس العالم قبيل انطلاق المنافسات، الخميس، قال فيها إن الحياة، مثل كرة القدم، يجب أن تُلعب «كفريق واحد».

وقال خلال فعالية أُقيمت في برشلونة: «كرة القدم تساعدنا أيضاً على تذكّر أمرٍ بالغ الأهمية: الحياة ليست سباقاً، ولا ينبغي أن تُعاش في عزلة».

وأضاف: «إنها شيء يُلعب كفريق، ويجب أن نتعلم كيف نركض معاً. وبهذا المعنى، قد يكون المرء نجماً، لكن إذا لم يمرّر الكرة أبداً، فإنه يمنع الآخرين من دخول اللعبة، وغالباً ما سيخسر».

وجاءت هذه التصريحات رداً على سؤال طرحه طفل في السادسة من عمره، سأل فيه عمّا إذا كان البابا يحب كرة القدم.

وأوضح البابا البالغ من العمر 70 عاماً أنه يفضّل رياضة كرة المضرب التي ما زال يمارسها بانتظام، لكنه يستمتع أيضاً بكرة القدم.

واستعاد ذكرياته عندما كان يمارس اللعبة مع طلاب الإكليريكية خلال فترة إقامته في البيرو، مشيراً إلى أنه كان يلعب في مركز الدفاع، وأنه «لم أكن هدّافاً بارعاً».

كما قال البابا المولود في الولايات المتحدة، للصحافيين على متن الرحلة المتجهة إلى إسبانيا، إنه سيدعم بالتأكيد منتخب بلاده في كأس العالم، التي تنطلق الخميس.

لكنه أقرّ بأنه «غير متأكد من عدد المباريات التي سأتمكن من متابعتها».

وتستضيف الولايات المتحدة البطولة إلى جانب كل من المكسيك وكندا، على أن تنطلق المنافسات في مكسيكو، الخميس، فيما تُقام المباراة النهائية في 19 يوليو (تموز).

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الرياضة رياضة عالمية

منيرة السديري رئيساً تنفيذياً لدورة الألعاب الآسيوية لـ«الصالات والفنون القتالية»

هذا التعيين يأتي في إطار تعزيز الجاهزية التنفيذية للدورة (دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية)
هذا التعيين يأتي في إطار تعزيز الجاهزية التنفيذية للدورة (دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية)
TT
TT

منيرة السديري رئيساً تنفيذياً لدورة الألعاب الآسيوية لـ«الصالات والفنون القتالية»

هذا التعيين يأتي في إطار تعزيز الجاهزية التنفيذية للدورة (دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية)
هذا التعيين يأتي في إطار تعزيز الجاهزية التنفيذية للدورة (دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية)

اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية تعيين منيرة السديري رئيساً تنفيذياً للدورة، التي تستضيفها مدينة الرياض خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي.

ويأتي هذا التعيين في إطار تعزيز الجاهزية التنفيذية للدورة، ودعم مستهدفات السعودية في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لاستضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية الدولية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وتُعد السديري من الكفاءات الوطنية البارزة في قطاع الإدارة الرياضية وتنظيم الفعاليات الكبرى، حيث شغلت عدداً من المناصب القيادية في القطاع الرياضي، كان آخرها نائب الرئيس التنفيذي لدورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية، إلى جانب عملها مديراً عاماً للإدارة العامة للمشاريع الخاصة باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

كما قادت منيرة السديري تنظيم وتنفيذ أكثر من 70 فعالية وبطولة ومشروعاً رياضياً محلياً ودولياً، من أبرزها سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، وفورمولا إي الدرعية، وكأس الدرعية للتنس، إضافة إلى إشرافها على تتويج دوري كأس الأمير محمد بن سلمان خلال الفترة من 2019 إلى 2021، وحفل وتتويج كأس الملك من 2018 إلى 2021، إلى جانب مشاركتها في تنظيم فعاليات موسم الدرعية، وموسم الشرقية، وموسم جدة، وموسم حائل، إضافة إلى عدد من البطولات والفعاليات الدولية والمنافسات القارية والعالمية

ومن المقرر أن تتولى السديري قيادة العمليات التنفيذية للدورة، والإشراف على مختلف المسارات التنظيمية والتشغيلية، بما يضمن تقديم نسخة استثنائية تعكس ما تمتلكه السعودية من قدرات متقدمة في استضافة وإدارة كبرى الأحداث الرياضية على المستويين القاري والدولي.

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