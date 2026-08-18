سيميوني يقطع الطريق على رحيل ألفاريز: «مالك أتلتيكو كان واضحاً»

قطع دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، الطريق أمام التكهنات بشأن مستقبل المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مؤكداً أن موقف النادي من اللاعب لا يحتمل التأويل، بعدما سبق لمالك النادي ميغيل أنخل خيل مارين أن أعلن موقفه بوضوح.

وقال سيميوني وفقاً لما نقلته صحيفة «ماركا» الإسبانية، في مؤتمر صحافي عشية مواجهة ملقة، إن ألفاريز لا يزال بحاجة إلى مزيد من التدريبات لاستعادة جاهزيته، مؤكداً في الوقت نفسه أن المهاجم الأرجنتيني يمثل محوراً أساسياً في خططه للموسم الجديد.

وأوضح المدرب الأرجنتيني: «ما زلت أفكر بالطريقة نفسها التي تحدثت بها في كوريا. أنا مسؤول عن الجانب الرياضي، وتحدثنا كما نفعل دائماً. أرى أنه لا يزال بحاجة إلى المزيد حتى يصل إلى أفضل حالاته. يحتاج إلى مزيد من التدريبات».

وأضاف سيميوني: «إنه أفضل لاعب لدينا، وسنحاول بناء فريق من حوله انطلاقاً من إمكاناته».

وعندما سُئل عن تصريحات خيل مارين بشأن مستقبل ألفاريز، جاء رد سيميوني حاسماً: «ميغيل أنخل هو مالك النادي. لا يوجد شيء أكثر وضوحاً من كلام مالك النادي. الأمر يشبه عندما يصدر القاضي حكمه... لقد كان واضحاً جداً فيما قاله».

وتابع: «من الناحية الرياضية، نريد حماية الشخص واللاعب، حتى يستمر في الحفاظ على المكانة التي وصل إليها».

وأكد سيميوني أن ألفاريز لن يشارك أمام ملقة، لكنه يأمل أن يصبح المهاجم الأرجنتيني أقرب إلى الجاهزية خلال الأيام المقبلة، قائلاً: «لا نراه جاهزاً للمشاركة في هذه المباراة. آمل أن يكون خلال الأيام الأربعة المقبلة أقرب إلى الحالة التي نريدها».

وتأتي تصريحات سيميوني في ظل استمرار التكهنات حول مستقبل ألفاريز، إلا أن حديث المدرب يؤكد تمسك الجهاز الفني باللاعب، بل ووضعه في قلب المشروع الرياضي الجديد لأتلتيكو مدريد.

وفي شأن آخر، تحدث سيميوني عن رحيل الفرنسي أنطوان غريزمان، مؤكداً أن تعويضه لن يكون مهمة سهلة، وقال: «لن يكون هناك غريزمان آخر. لقد كان أمراً مذهلاً، وكان لدينا عبقري لسنوات، وسنفتقده».

وأشار المدرب إلى أن الفريق سيحاول التعامل مع المرحلة الجديدة من خلال العناصر التي انضمت إلى صفوفه، بينما أبقى الباب مفتوحاً أمام تغييرات أخرى قبل إغلاق سوق الانتقالات، مؤكداً أن أتلتيكو «مستعد لكل ما يمكن أن يحصل»، وأن الصورة النهائية للفريق ستتضح بعد إغلاق السوق.