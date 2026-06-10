إنييستا يضع إسبانيا ضمن المرشحين الثلاثة للفوز بكأس العالم

رشّح أندريس إنييستا، نجم منتخب إسبانيا لكرة القدم، السابق، منتخب بلاده ليكون ضمن دائرة أبرز المرشحين للتتويج بلقب بطولة كأس العالم التي تقام خلال الفترة من 11 يونيو (حزيران) الحالي إلى 19 يوليو (تموز) المقبل.

وجاء ذلك أثناء توقيع إنييستا، على إطلاق أكاديمية جديدة لكرة القدم في دبي يوم الأربعاء، تحت اسم «إنييستا أكاديمي»، على أن تبدأ نشاطها في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، لتصبح خامس أكاديمية تحمل اسمه بعد فروعه في اليابان وإسبانيا والكويت ومصر.

وقال إنييستا، الذي قاد إسبانيا إلى الفوز بلقب كأس العالم 2010 بهدفه الشهير في النهائي، إن منتخب بلاده يحتل مكانة متقدمة بين المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، ويظل دائماً من ضمن المنتخبات الثلاثة الأولى للفوز باللقب.

وأضاف في مؤتمر صحافي: «هناك منتخبات قوية للغاية، لكن إسبانيا بالتأكيد ضمن أفضل 3 منتخبات مرشحة. آمل أن تعود كأس العالم إلى إسبانيا أيضاً. أتمنى ذلك، في ظل الخبرات الكبيرة والمتنوعة ضمن منتخب إسبانيا».

ولم يخفِ إنييستا إعجابه الكبير بموهبة جناح برشلونة لامين يامال؛ حيث قال: «إنه لاعب فريد من نوعه، إنه لاعب استثنائي، وما يقدمه يامال في كل مباراة يؤكد حجم موهبته وقدرته على صناعة الفارق رغم صغر سنه».

وأضاف: «موهبته واضحة للجميع، في كل مباراة تشاهدها له، وفي كل مرة تتابعه فيها يمكنك أن ترى المستوى الذي يقدمه، والأداء الذي يمتلكه».

وتابع: «استمرار يامال في التطور بهذه الوتيرة يمنح المنتخب الإسباني إضافة كبيرة قبل خوض كأس العالم، في وقت تتزايد فيه التوقعات بشأن قدرة الجيل الحالي على إعادة المنتخب إلى منصة التتويج العالمية للمرة الأولى منذ إنجاز جنوب أفريقيا عام 2010».

وقال إنييستا، المدرب الجديد لفريق جلف يونايتد، أحد فرق الدرجة الأولى بالدوري الإماراتي خلال حفل الإعلان عن مشروع الأكاديمية الجديدة: «الأكاديمية ستعتمد منهجية عالمية في التدريب الرياضي، مع التركيز على تطوير المواهب وفق أحدث الأساليب الفنية والتقنية المعتمدة في كرة القدم الحديثة».

وأشار النجم الإسباني السابق إلى أن دبي تُمثل بيئة جاذبة للاستثمار الرياضي، مؤكداً امتلاكه تصوراً واضحاً حول آليات عمل الأكاديميات الرياضية في الإمارة بفضل إقامته فيها لأكثر من 3 سنوات.

وأضاف: «لديّ فكرة جيدة عن عمل الأكاديميات في دبي، وأثق بنجاح مشروعنا، وتطبيق أحدث الأساليب التدريبية. نعرف ماذا نفعل، وإلى أين نتجه».

وأكد إنييستا أنه وعائلته سعداء بالإقامة في دبي، مشيراً إلى أن الأكاديمية تُخطط للتوسع عبر افتتاح فروع متعددة في مختلف مناطق الإمارة، مع الحفاظ على أولوية جودة التدريب وإعداد اللاعبين.