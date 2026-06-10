عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:42 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

إدارة ترمب: منع دخول الحكم الصومالي لارتباطه بأشخاص يشتبه في انتمائهم لـ«منظمات إرهابية»

كان من المقرر أن يصبح عرتن أول صومالي يدير مباريات في كأس العالم (أ.ف.ب)
كان من المقرر أن يصبح عرتن أول صومالي يدير مباريات في كأس العالم (أ.ف.ب)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

إدارة ترمب: منع دخول الحكم الصومالي لارتباطه بأشخاص يشتبه في انتمائهم لـ«منظمات إرهابية»

كان من المقرر أن يصبح عرتن أول صومالي يدير مباريات في كأس العالم (أ.ف.ب)
كان من المقرر أن يصبح عرتن أول صومالي يدير مباريات في كأس العالم (أ.ف.ب)

قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) إن الولايات المتحدة منعت دخول الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم، بسبب صلاته بأفراد «يشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية».

وشكَّلت سياسات الهجرة الصارمة التي تنتهجها الإدارة الأميركية مصدر قلق قبل انطلاق كأس العالم. ففي العام الماضي، فرضت واشنطن حظراً شاملاً على سفر مواطني 12 دولة، منها الصومال.

وكان من المقرر أن يصبح عرتن، الذي حصل على لقب أفضل حكم في فئة الرجال عام 2025 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، أول صومالي يدير مباريات في هذا الحدث العالمي، ولكن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية منعته من الدخول مطلع هذا الأسبوع.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) يوم الاثنين، إن عرتن لن يتمكن من التدريب والتحكيم في كأس العالم التي تنطلق يوم الخميس المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقالت الحكومة الصومالية إنها حاولت دون جدوى التفاوض مع الولايات المتحدة و«فيفا» للسماح لعرتن بدخول البلاد، وأعربت عن حزنها لما حدث.

وأضافت وزارة الرياضة الصومالية في بيان: «إنجازاته الدولية مصدر فخر واعتزاز للشعب الصومالي».

يحظى عرتن بدعم محلي واسع بعد قرار استبعاده (رويترز)

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود في بيان، إن مواطناً صومالياً -دون ذكر اسمه- وصل إلى مطار ميامي الدولي قادماً من إسطنبول يوم السبت الماضي، واعتُبر غير مسموح له بالدخول، بسبب مخاوف تتعلق بالتحريات الأمنية.

وقال مسؤول في الإدارة لاحقاً، إن مسؤولي الجمارك وحماية الحدود قرروا أن عرتن يشكل تهديداً للأمن القومي. وأضاف المسؤول في تصريحات للصحافيين، بشرط عدم الكشف عن هويته: «بعد إجراء مزيد من الفحص من قبل إدارة الجمارك وحماية الحدود، تم اكتشاف معلومات سلبية، بما في ذلك ارتباطه بأعضاء مشتبه بهم في منظمات إرهابية».

وأكد المسؤول أن ذلك جعل المسافر غير مؤهل للدخول إلى الولايات المتحدة، بموجب قانون الهجرة والجنسية.

وتابع: «لن تسمح إدارة الرئيس ترمب بدخول أي تهديد أمني إلى بلدنا. ولا نقاش في ذلك».

وأعرب الاتحاد الصومالي لكرة القدم عن حزنه إزاء ما حدث، واصفاً تعيين عرتن بأنه إنجاز تاريخي للبلاد، نتج عن سنوات من التفاني والمهنية والنزاهة.

وقال الاتحاد الصومالي إنه لم يتلقَّ أي تفسير رسمي لأسباب منع عرتن من دخول الولايات المتحدة، مضيفاً أنه يعمل من كثب مع «فيفا» والسلطات المعنية لفهم ملابسات الموقف. وأفادت تقارير إعلامية بأن عرتن كان يحمل تأشيرة سارية.

«فيفا» يؤكد عدم تدخله في سياسات الهجرة

وقال مسؤول صومالي بارز لـ«رويترز» إن الجهود الدبلوماسية مستمرة لمحاولة دخول عرتن للولايات المتحدة والمشاركة في البطولة، ولكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي للعبة: «(فيفا) لا يتدخل في إجراءات الهجرة بالبلد المضيف، بما في ذلك قرارات منح التأشيرات. وأبلغتنا السلطات بأن وضع السيد عرتن لن يتغير في الوقت الحالي».

وقال عرتن لـ«رويترز» في مطار إسطنبول، قبل صعوده على متن رحلة متجهة إلى الصومال، إنه في حالة معنوية جيدة. وأضاف: «أشعر بأنني بخير الآن. وأود أن أشكر (فيفا) على دعمه لي طوال الوقت، وكذلك الشعب الصومالي. أنا ممتن جداً لـ(فيفا) و(كاف) أيضاً. هذا ما أود قوله».

ولم تتضح بعد المباراة أو المباريات التي كان من المقرر أن يديرها عرتن، على الرغم من أن هذه المعلومات لا تُعلن عادة إلا قبل يومين أو 3 أيام من انطلاق المباريات.

سياسات الولايات المتحدة تثير المخاوف قبل كأس العالم

وقال رودني سكوت، مفوض إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، أمس (الثلاثاء)، إن المسافرين يُمنعون بانتظام من دخول الولايات المتحدة لأنهم غير مؤهلين للدخول أو يشكلون تهديداً.

وقال سكوت في فعالية أقيمت في واشنطن، واستضافها مركز دراسات الهجرة الذي يدعو إلى خفض مستويات الهجرة: «لا يهمني حقاً ماذا تعمل. القانون يظل هو القانون».

وأضاف: «إذا كنت لا تستوفي الشروط اللازمة لدخول البلاد، فلن نسمح لك بالدخول لمجرد أننا نريدك أن تحكم مباراة».

مواضيع
رياضة كأس العالم دونالد ترمب فيفا الصومال أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«مونديال 2026»: إصابة الكاحل تهدد ظهور باي أمام التشيك

رياضة عالمية يُعد لاعب خط وسط ستوك سيتي أصغر اللاعبين في قائمة كوريا الجنوبية (حساب اللاعب عبر إنستغرام)

«مونديال 2026»: إصابة الكاحل تهدد ظهور باي أمام التشيك

تحوم الشكوك حول مشاركة باي جون-هو في مباراة كوريا الجنوبية الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم ضد التشيك، يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
رياضة عالمية عرتن قال وهو في طريق العودة لبلاده إنه يشعر بحال أفضل (أ.ب)
رياضة عالمية

عرتن يشكر «فيفا» والصوماليين بعد حرمانه الظهور في المونديال

شكر الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن، الذي حرم من فرصة الظهور لأول مرة في كأس العالم بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

«الشرق الأوسط» (إسطنبول )
رياضة عالمية تمكن ميسي من خوض مباراته الدولية رقم 199 (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«وديّات المونديال»: ميسي يعود ... والأرجنتين تنتصر على أيسلندا

بتشكيلة شهدت تغييرات كبيرة، لكن مع دخول ليونيل ميسي وتسجيله هدفا، حققت الارجنتين فوزا كبيرا على أيسلندا 3-0 في أوبورن بولاية ألاباما، قبل أيام قليلة من دخولها غ

«الشرق الأوسط» (أوبورن )
رياضة عربية العراق ظهر على خلاف وديته الماضية أمام إسبانيا (رويترز)
رياضة عربية

«وديات المونديال»: العراق يختتم تحضيراته بخسارة أمام فنزويلا

خيّمت الأخطاء الدفاعية على أداء منتخب العراق في مباراته الإعدادية الأخيرة لمونديال 2026 في كرة القدم والتي خسرها أمام فنزويلا 0-2 الثلاثاء ملعب سيت غيك ستاديوم

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
رياضة عالمية صورة جوية لملعب مدينة مكسيكو (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

مونديال 2026: النهائيات تقترب من صافرة البداية بعد اضطرابات على هامشها

تنطلق نهائيات كأس العالم بعد غد (الخميس) وسط رهان من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أن الجاذبية الدائمة لأعظم عرض كروي على وجه الأرض قادرة على تجاوز الغضب

«الشرق الأوسط» (مكسيكو)
الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: إصابة الكاحل تهدد ظهور باي أمام التشيك

يُعد لاعب خط وسط ستوك سيتي أصغر اللاعبين في قائمة كوريا الجنوبية (حساب اللاعب عبر إنستغرام)
يُعد لاعب خط وسط ستوك سيتي أصغر اللاعبين في قائمة كوريا الجنوبية (حساب اللاعب عبر إنستغرام)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: إصابة الكاحل تهدد ظهور باي أمام التشيك

يُعد لاعب خط وسط ستوك سيتي أصغر اللاعبين في قائمة كوريا الجنوبية (حساب اللاعب عبر إنستغرام)
يُعد لاعب خط وسط ستوك سيتي أصغر اللاعبين في قائمة كوريا الجنوبية (حساب اللاعب عبر إنستغرام)

تحوم الشكوك حول مشاركة باي جون-هو في مباراة كوريا الجنوبية الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم ضد التشيك، يوم الجمعة، مع مواصلة لاعب خط الوسط التعافي من إصابة في كاحله، تعرض لها خلال الفوز 5-صفر على ترينيداد وتوباغو قبل 10 أيام.

وغاب باي (22 عاماً) صانع لعب ستوك سيتي، عن فوز منتخب بلاده 1-صفر على السلفادور يوم الخميس، وتدرب بمفرده في محاولة يائسة ليكون جاهزاً لمباراة كوريا الجنوبية الافتتاحية، في المجموعة الأولى، ضد فريق المدرب ميروسلاف كوبك.

وباي من أصغر اللاعبين في تشكيلة المدرب هونغ ميونغ-بو، ومن المتوقع أن يضيف لمسة من حيوية الشباب إلى الفريق الذي عانى طوال التصفيات الآسيوية، قبل أن يضمن مشاركته في كأس العالم للمرة الـ11 على التوالي.

ووصلت كوريا الجنوبية إلى دور الـ16 في عام 2022، عندما سجل هوانغ هي-تشان هدف الفوز على البرتغال في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود بلاده إلى مرحلة خروج المغلوب، ويحرص مهاجم وولفرهامبتون واندرارز على تكرار هذا الأداء في البطولة المقبلة.

وقال هوانغ الذي سيشارك في كأس العالم للمرة الثالثة: «إذا تمكنت من تقديم أداء مماثل، فسيكون ذلك رائعاً بالنسبة لي وللفريق. أنا أعمل بجد من أجل لحظة كهذه».

وأضاف: «كل مباراة مهمة، ولكن المباراة الأولى مهمة بشكل خاص».

وتدخل التشيك إلى كأس العالم وهي تعيش حالة من الثقة، استمدتها من تحقيق 6 انتصارات متتالية في التصفيات والمباريات الودية، عقب أزمة عانت منها أواخر العام الماضي، بعد الخسارة من جزر فارو.

وكانت تلك النتيجة أدنى نقطة في مشوار التصفيات المتعثر آنذاك، وأدت إلى تعيين كوبك (74 عاماً)، الذي قاد التشيك عبر الملحق إلى أول مشاركة لها في كأس العالم منذ عام 2006.

وستحاول التشيك فرض قوتها البدنية على كوريا الجنوبية، وربما تعتمد على مهاجم سلافيا براغ، توماس خوري الذي يبلغ طوله مترين، والذي سجل هدفاً برأسه في المباراة الودية التي انتهت بفوز التشيك 3-1 على غواتيمالا في السادس من يونيو (حزيران).

وسيكون الانضباط التنظيمي عاملاً مهماً، وهو أمر يعتقد كوبك أنه يجب تحسينه بعد حالة من سوء التفاهم خلال مباراة غواتيمالا.

وقال كوبك للصحافيين بعد المباراة: «بعض الحلول الدفاعية لم تكن حاسمة تماماً، هذا صحيح. كان ينبغي أن نكون أكثر حزماً في المواجهات الفردية. لقد ارتكبنا بعض الأخطاء».

وتأمل التشيك في أن يكون هدف باتريك شيك ضد غواتيمالا دليلاً على أن مهاجم باير ليفركوزن وهداف بطولة أوروبا 2020 قد استعاد مستواه، بينما يقدم آدم هلوشيك مهاجم هوفنهايم خياراً آخر يمتلك الخبرة في الخط الأمامي.

وسيعتمد كوبك أيضاً على توماش سوتشيك لاعب خط وسط وست هام يونايتد، وفلاديمير داريدا (35 عاماً)، والذي قدم أداء مبهراً مع هراديتس كرالوفه في الدوري التشيكي الممتاز هذا الموسم، لمنح الفريق الخبرة والاستقرار.

مواضيع
كأس العالم رياضة كوريا الجنوبية التشيك
الرياضة رياضة عالمية

عرتن يشكر «فيفا» والصوماليين بعد حرمانه الظهور في المونديال

عرتن قال وهو في طريق العودة لبلاده إنه يشعر بحال أفضل (أ.ب)
عرتن قال وهو في طريق العودة لبلاده إنه يشعر بحال أفضل (أ.ب)
  • إسطنبول : «الشرق الأوسط»
TT
  • إسطنبول : «الشرق الأوسط»
TT

عرتن يشكر «فيفا» والصوماليين بعد حرمانه الظهور في المونديال

عرتن قال وهو في طريق العودة لبلاده إنه يشعر بحال أفضل (أ.ب)
عرتن قال وهو في طريق العودة لبلاده إنه يشعر بحال أفضل (أ.ب)

شكر الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن، الذي حرم من فرصة الظهور لأول مرة في كأس العالم بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) والشعب الصومالي يوم الثلاثاء، بينما كان يستعد للعودة إلى وطنه.

وكان من المتوقع أن يصبح عرتن أول صومالي يدير مباراة في كأس العالم، لكن متحدثا باسم الفيفا قال إنه لن يتمكن من التدريب أو التحكيم في البطولة بعد أن مُنع من دخول الولايات المتحدة مطلع هذا الأسبوع.

وقال عرتن لـ«رويترز» في مطار إسطنبول قبل صعوده على متن رحلة متجهة إلى الصومال، إنه في حالة معنوية جيدة.

وأضاف «أشعر أنني بخير الآن. وأود أن أشكر الفيفا على دعمه لي طوال الوقت، وكذلك الشعب الصومالي. أنا ممتن جدا للفيفا والكاف أيضا. هذا ما أود قوله».

وقالت الحكومة الصومالية إنها حاولت دون جدوى التفاوض مع الولايات المتحدة والفيفا حتى يتمكن عرتن من دخول البلاد، وأعربت عن حزنها لما حدث.

وقالت وزارة الرياضة الصومالية في بيان إن «إنجازاته الدولية مصدر شرف وفخر للشعب الصومالي».

يحمل الصوماليون صور الحكم عمر عبد القادر عرتن بعد قرار منعه الدخول إلى أميركا (رويترز)

وقال الاتحاد الصومالي لكرة القدم إنه لم يتلق أي تفسير رسمي لسبب منع عرتن من الدخول، وإنه يعمل مع الفيفا والسلطات المعنية لفهم الملابسات.

وقال متحدث باسم الفيفا إن المنظمة «لا تتدخل في إجراءات الهجرة في البلد المضيف، بما في ذلك قرارات منح التأشيرات، وقد أبلغتها السلطات بأن وضع عرتن لن يتغير في الوقت الحالي».

ولن يتمكن عرتن أيضا من التحكيم في المباريات التي ستقام في المكسيك وكندا.

وأنشأ بييرلويغي كولينا رئيس لجنة الحكام، معسكرا تدرييبا دخله 140 حكما وحكما مساعدا سيشاركون في البطولة.

ويُطلب من هؤلاء الحكام البقاء في مركز التدريب لأسباب لوجستية وأمنية، وبالتالي لن يكون بإمكان عرتن التحكيم في المباريات التي ستقام في كندا والمكسيك دون أن يدخل الولايات المتحدة.

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود في بيان إن مواطنا صوماليا، دون ذكر اسمه، وصل إلى مطار ميامي الدولي قادما من إسطنبول يوم السبت الماضي واعتُبر غير مسموح له بالدخول بسبب مخاوف تتعلق بالتحريات الأمنية.

ولم تذكر الإدارة تفاصيل بشأن طبيعة هذه المخاوف، لكنها قالت إن الحكم خضع لفحص إضافي روتيني قبل منعه من الدخول.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي حظرا شاملا على سفر مواطني 12 دولة منها الصومال.

وأفادت تقارير إعلامية بأن عرتن، الذي حصل على لقب أفضل حكم في فئة الرجال عام 2025 من الكاف، يحمل تأشيرة سارية.

مواضيع
كأس العالم رياضة الصومال أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«وديّات المونديال»: ميسي يعود ... والأرجنتين تنتصر على أيسلندا

تمكن ميسي من خوض مباراته الدولية رقم 199 (أ.ف.ب)
تمكن ميسي من خوض مباراته الدولية رقم 199 (أ.ف.ب)
  • أوبورن : «الشرق الأوسط»
TT
  • أوبورن : «الشرق الأوسط»
TT

«وديّات المونديال»: ميسي يعود ... والأرجنتين تنتصر على أيسلندا

تمكن ميسي من خوض مباراته الدولية رقم 199 (أ.ف.ب)
تمكن ميسي من خوض مباراته الدولية رقم 199 (أ.ف.ب)

بتشكيلة شهدت تغييرات كبيرة، لكن مع دخول ليونيل ميسي وتسجيله هدفا، حققت الارجنتين فوزا كبيرا على أيسلندا 3-0 في أوبورن بولاية ألاباما، قبل أيام قليلة من دخولها غمار كأس العالم للدفاع عن لقبها.

ويمكن للأرجنتين أن تتنفس الصعداء، لأن ميسي في كامل لياقته. في ملعب مكتظ في أوبورن بألاباما، حيث كادت الأمطار الغزيرة أن تؤدي إلى إلغاء آخر مباراة تحضيرية لحاملي اللقب قبل كأس العالم، لعب نجم إنتر ميامي الأميركي نحو عشرين دقيقة وكان حاسما.

سجل من ركلة جزاء تسبب بها البديل الآخر مهاجم إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيز، الهدف الثاني بعد دقيقتين من دخوله أرض الملعب بدلا من مهاجم أتلتيكو مدريد الاسباني جولياني سيميوني (72)، وصنع الهدف الثالث الذي أحرزه لاعب أتلتيكو مدريد الاسباني تياغو ألمادا (86).

وبعد فترة نقاهة دامت أكثر من أسبوعين بسبب آلام في وتر أخيل الأيسر تعرض لها مع إنتر ميامي، تمكن ميسي من خوض مباراته الدولية رقم 199، بعدما جرى إراحته قبل ثلاثة أيام أمام هندوراس (2-0) في تكساس.

وفي سن 38 عاما ومع معاناة بدنية، لم يبدُ عليه أي انزعاج جسدي خلال الدقائق العشرين التي لعبها، وأمتع الجماهير بلمساته الفنية الدقيقة.

في الشوط الأول، وفي غيابه ومهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني خوليان ألفاريز المصاب في الكاحل منذ عدة أسابيع، احتفل لاعب وسط ستراسبورغ الشاب (21 عاما) فالنتين باركو بهدفه الثاني مع المنتخب الارجنتيني عندما افتتح التسجيل بتسديدة عند القائم الأول إثر كرة ارتدت داخل المنطقة (8).

يمكن للأرجنتين أن تتنفس الصعداء، لأن ميسي في كامل لياقته (أ.ف.ب)

وفي بداية اللقاء، كادت أيسلندا أن تفاجئ منافستها، لكن تسديدة مهاجم جنوى الايطالي ميكايل إليرتسون من مسافة قريبة مرت فوق مرمى حارس مرسيليا الفرنسي خيرونيمو رولي (4) الذي عوّض حارس مرمى أستون فيلا الإنكليزي إيميليانو مارتينيز المصاب بكسر في إصبع البنصر لليد اليمنى.

بعد تلك الفرصة، خضعت آيسلندا التي لم تتأهل إلى المونديال والتي تكافح لاستعادة مستواها الذي قدمته في كأس أوروبا 2024 حين أحدثت مفاجأة بإقصاء إنكلترا من ثمن النهائي، إلى سيطرة أرجنتينية تامة.

وكان مارتينيز الذي دخل بديلا مع بداية الشوط الثاني، مرة أخرى في قلب كل الهجمات الخطرة، بعد مباراته الكبيرة أمام هندوراس (هدف وتمريرة حاسمة).

كان مهاجم إنتر ميلان قريبا جدا من التسجيل مجددا لكنه وصل متأخرا قليلا لمتابعة عرضية لاعب كومو الايطالي نيكو باس (58)، ثم سدد في القائم (66).

كما كان وراء فرصة خطيرة انتهت بتسديدة في القائم من لاعب وسط ليفربول الانكليزي أليكسيس ماك أليستر (62)، وهو أيضا من تسبب بركلة الجزاء التي سجل منها ميسي الهدف الثاني (72).

وكما قبل ثلاثة أيام، تمكن المدرب ليونيل سكالوني من التأكد من التزام جميع لاعبيه البدلاء، وتقدير الجدية التي أظهرها أداء المنتخب الذي سيطر على مجريات اللعب بشكل واسع من دون أن يمنح خصمه فرصا حقيقية، باستثناء تلك التي جاءت في بداية المباراة.

وللدفاع عن لقبه، يستطيع منتخب الألبيسيليستي الذي تلقى أيضا ضربة بغياب مدافع باريس سان جرمان الفرنسي ليوناردو باليردي بسبب إصابة في عضلة الساق اليمنى تعرض لها هذا الأسبوع في التمرين، التوجه بهدوء إلى كانساس سيتي، حيث سيواجه الجزائر في ليل 16 إلى 17 حزيران/يونيو ضمن مباراتها الافتتاحية في كأس العالم في منافسات المجموعة العاشرة التي تضم أيضا النمسا والأردن.

مواضيع
ميسي كأس العالم رياضة الأرجنتين أيسلندا