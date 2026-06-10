إدارة ترمب: منع دخول الحكم الصومالي لارتباطه بأشخاص يشتبه في انتمائهم لـ«منظمات إرهابية»

قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) إن الولايات المتحدة منعت دخول الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم، بسبب صلاته بأفراد «يشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية».

وشكَّلت سياسات الهجرة الصارمة التي تنتهجها الإدارة الأميركية مصدر قلق قبل انطلاق كأس العالم. ففي العام الماضي، فرضت واشنطن حظراً شاملاً على سفر مواطني 12 دولة، منها الصومال.

وكان من المقرر أن يصبح عرتن، الذي حصل على لقب أفضل حكم في فئة الرجال عام 2025 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، أول صومالي يدير مباريات في هذا الحدث العالمي، ولكن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية منعته من الدخول مطلع هذا الأسبوع.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) يوم الاثنين، إن عرتن لن يتمكن من التدريب والتحكيم في كأس العالم التي تنطلق يوم الخميس المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقالت الحكومة الصومالية إنها حاولت دون جدوى التفاوض مع الولايات المتحدة و«فيفا» للسماح لعرتن بدخول البلاد، وأعربت عن حزنها لما حدث.

وأضافت وزارة الرياضة الصومالية في بيان: «إنجازاته الدولية مصدر فخر واعتزاز للشعب الصومالي».

يحظى عرتن بدعم محلي واسع بعد قرار استبعاده (رويترز)

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود في بيان، إن مواطناً صومالياً -دون ذكر اسمه- وصل إلى مطار ميامي الدولي قادماً من إسطنبول يوم السبت الماضي، واعتُبر غير مسموح له بالدخول، بسبب مخاوف تتعلق بالتحريات الأمنية.

وقال مسؤول في الإدارة لاحقاً، إن مسؤولي الجمارك وحماية الحدود قرروا أن عرتن يشكل تهديداً للأمن القومي. وأضاف المسؤول في تصريحات للصحافيين، بشرط عدم الكشف عن هويته: «بعد إجراء مزيد من الفحص من قبل إدارة الجمارك وحماية الحدود، تم اكتشاف معلومات سلبية، بما في ذلك ارتباطه بأعضاء مشتبه بهم في منظمات إرهابية».

وأكد المسؤول أن ذلك جعل المسافر غير مؤهل للدخول إلى الولايات المتحدة، بموجب قانون الهجرة والجنسية.

وتابع: «لن تسمح إدارة الرئيس ترمب بدخول أي تهديد أمني إلى بلدنا. ولا نقاش في ذلك».

وأعرب الاتحاد الصومالي لكرة القدم عن حزنه إزاء ما حدث، واصفاً تعيين عرتن بأنه إنجاز تاريخي للبلاد، نتج عن سنوات من التفاني والمهنية والنزاهة.

وقال الاتحاد الصومالي إنه لم يتلقَّ أي تفسير رسمي لأسباب منع عرتن من دخول الولايات المتحدة، مضيفاً أنه يعمل من كثب مع «فيفا» والسلطات المعنية لفهم ملابسات الموقف. وأفادت تقارير إعلامية بأن عرتن كان يحمل تأشيرة سارية.

«فيفا» يؤكد عدم تدخله في سياسات الهجرة

وقال مسؤول صومالي بارز لـ«رويترز» إن الجهود الدبلوماسية مستمرة لمحاولة دخول عرتن للولايات المتحدة والمشاركة في البطولة، ولكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي للعبة: «(فيفا) لا يتدخل في إجراءات الهجرة بالبلد المضيف، بما في ذلك قرارات منح التأشيرات. وأبلغتنا السلطات بأن وضع السيد عرتن لن يتغير في الوقت الحالي».

وقال عرتن لـ«رويترز» في مطار إسطنبول، قبل صعوده على متن رحلة متجهة إلى الصومال، إنه في حالة معنوية جيدة. وأضاف: «أشعر بأنني بخير الآن. وأود أن أشكر (فيفا) على دعمه لي طوال الوقت، وكذلك الشعب الصومالي. أنا ممتن جداً لـ(فيفا) و(كاف) أيضاً. هذا ما أود قوله».

ولم تتضح بعد المباراة أو المباريات التي كان من المقرر أن يديرها عرتن، على الرغم من أن هذه المعلومات لا تُعلن عادة إلا قبل يومين أو 3 أيام من انطلاق المباريات.

سياسات الولايات المتحدة تثير المخاوف قبل كأس العالم

وقال رودني سكوت، مفوض إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، أمس (الثلاثاء)، إن المسافرين يُمنعون بانتظام من دخول الولايات المتحدة لأنهم غير مؤهلين للدخول أو يشكلون تهديداً.

وقال سكوت في فعالية أقيمت في واشنطن، واستضافها مركز دراسات الهجرة الذي يدعو إلى خفض مستويات الهجرة: «لا يهمني حقاً ماذا تعمل. القانون يظل هو القانون».

وأضاف: «إذا كنت لا تستوفي الشروط اللازمة لدخول البلاد، فلن نسمح لك بالدخول لمجرد أننا نريدك أن تحكم مباراة».