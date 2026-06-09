«مونديال 2026»: بروس يعود إلى حيث بدأ في «استاد أزتيكا»

تكتمل دورة كاملة من مسيرة مدرب جنوب أفريقيا هوغو بروس، يوم الخميس المقبل، مع انطلاق كأس العالم لكرة القدم في ملعب أزتيكا، بعد مرور 40 عاماً على مشاركته كلاعب مع منتخب بلجيكا في مباراة ضد المكسيك في الملعب نفسه.

ويتولى المدرب البالغ من العمر 74 عاماً قيادة منتخب جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية ضد البلد المضيف المشارك، ليعود إلى الملعب الأيقوني في مكسيكو سيتي، حيث خسرت بلجيكا 2-1 أمام المكسيك في لقائها الافتتاحي في نهائيات 1986.

وقال: «كانت تجربة رائعة ولن أنساها أبداً، قبل 40 عاماً عندما لعبنا مباراتنا الافتتاحية ضد المكسيك. في ذلك الوقت شعرت بمدى تميز كأس العالم».

وأمام حشد من 110 آلاف مشجع، تأخرت بلجيكا، مع وجود بروس ضمن التشكيلة الأساسية، 2-صفر في وقت مبكر قبل أن تقلص الفارق بتسجل هدف.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقد في مطلع الأسبوع الحالي: «كنت سعيداً للغاية كلاعب، ومتحمساً ومتشوقاً. والآن بعد 40 عاماً، عدت إلى هنا ومن المذهل أن هذا قد حدث. وأنا متحمس مرة أخرى».

وسيصبح بروس، ولو لبضع ساعات فقط، أكبر مدرب سناً في كأس العالم.

ويكبره التشيكي ميروسلاف كوبيك بسبعة أشهر، وسيخوض فريقه المباراة الثانية من البطولة في وقت لاحق من يوم الخميس ضد كوريا الجنوبية في غوادالاخارا، قبل أن يقود ديك أدفوكات (78 عاماً) منتخب كوراساو في مباراته الأولى يوم الأحد المقبل.

لم يخف بروس نيته التقاعد بعد البطولة، بعد أن وعد زوجته بذلك.

وقال: «على مدى السنوات القليلة الماضية، فكرت مراراً في الاستقالة. لم أعد أرغب في الانخراط في كرة القدم كل يوم».

وأضاف: «لم يعد لدي الطاقة»، معترفاً بأنه في بعض الأيام كان يجد صعوبة حتى في دراسة المنافسين.

وتابع: «أحياناً أضطر إلى جر نفسي إلى جهاز الكمبيوتر لمجرد مشاهدة مباراة مرة أخرى».

ومع ذلك، يُنظر إلى منتخب جنوب أفريقيا على نطاق واسع على أنه الأقل حظاً، وقال بروس إن هذا الأمر قد يكون ميزة.

وقال: «أنا سعيد جداً لأنهم يعتقدون أننا أضعف فريق».

وكان بروس توقع سابقاً أن فريقه قد يحدث بعض المفاجآت، لكن المباراة الافتتاحية يوم الخميس ضد المكسيك ستكون اختباراً صعباً لقدراتهم.

وأضاف بروس: «كما تعلمون، ستكون تجربة خاصة ورائعة بالنسبة لنا لأن عدداً من لاعبي فريقي لم يلعبوا كرة القدم في موقف مثل هذا من قبل. سيكون من المهم جداً بالنسبة لنا الالتزام بخطة اللعب وعدم الاهتمام بما يحدث في المدرجات. نعلم جميعاً أن آلاف المكسيكيين سيكونون حاضرين في الملعب».

وطموح بروس هو تأهل منتخب جنوب أفريقيا من دور المجموعات للمرة الأولى في أربع محاولات.

وقال: «بعد ذلك، كل شيء ممكن».

لكنه واضح أيضاً بشأن ما ينوي فعله عندما تنتهي البطولة.

وقال: «بعد كأس العالم، سأتوقف، وأعود إلى عائلتي، وأستمتع بالعشرين عاماً المقبلة مع أحفادي».