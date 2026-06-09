ألكسندر دوغو مدرباً جديداً للوريان الفرنسي

أعلن نادي لوريان الفرنسي، الثلاثاء، تعيين ألكسندر دوغو مدرباً جديداً له، خلفاً لأوليفييه بانتالوني.

وأعلن لوريان، في بيان له، أن دوغو وقع عقداً لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وكان دوغو قد تولى قيادة أنجيه منذ مارس (آذار) 2023، وقاد الفريق للعودة إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي بنهاية موسم 2023 / 2024.

ولعب دوغو، المدافع السابق، أكثر من 400 مباراة احترافية في فرنسا مع أندية النجم الأحمر، وشاتورو، ولو هافر، وتروا، وأجاكسيو، وتور. ثم قاد أنجيه في 127 مباراة.

وقال دوغو: «نريد أن نلعب كرة قدم فعالة وطموحة، مدفوعة بهوية جماعية قوية».

وكان لوريان قد أعلن، في وقت سابق من هذا الموسم، أن بانتالوني رفض تمديد عقده.

وبعد هبوط الفريق عام 2024، تولى بانتالوني منصب المدير الفني، وساهم على الفور في عودة لوريان إلى دوري الدرجة الأولى، وأنهى لوريان الموسم الماضي في المركز العاشر في الدوري الفرنسي، بينما احتل أنجيه المركز الثالث عشر.