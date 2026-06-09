إيان رايت نجم إنجلترا يصف كأس العالم 2026 بـ«الفوضى العارمة»

وصف إيان رايت، مهاجم منتخب إنجلترا وآرسنال الإنجليزي السابق لكرة القدم، بطولة كأس العالم هذا الصيف بأنها «فوضى عارمة».

يأتي تصريح رايت بعد منع الحكم الصومالي عمر عرتن، الذي كان من المقرر أن يدير مباريات في المونديال، من دخول الولايات المتحدة، التي تستضيف البطولة مع المكسيك وكندا.

وكان من المقرر أن يصبح عمر عرتن أول حكم من الصومال يدير مباراة في كأس العالم، حيث اختير ضمن قائمة تضم 52 حكماً لإدارة مباريات البطولة، التي تنطلق بعد غد الخميس.

ولكن بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، أكد «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)» أنه سيُستبعد من قائمته.

وفي مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط رايت الضوء على حوادث أخرى وقعت خلال الفترة التي سبقت انطلاق البطولة هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ووصفها بأنها «كأس عالم من الفوضى».

وقال رايت: «قرأت للتو خبر منع الحكم الصومالي من الدخول. كل بضع ساعات تظهر قصة جديدة... قصة أخرى عن منع الجماهير واللاعبين والمسؤولين والصحافيين، والآن الحكام».

أضاف النجم الإنجليزي في تصريحاته، التي أوردتها «وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)»: «أتعلمون؟ هناك شيء أضحك عليه، لكنه ليس مضحكاً... إنه حقاً ليس مضحكاً، ويجب قول شيء ما».

وتابع: «التذاكر باهظة الثمن... أغلى تذاكر على الإطلاق، والإقامة باهظة، والمواصلات باهظة للغاية. ينبغي قول هذا».

وتساءل رايت: «هل هكذا يتصرف المضيفون حقاً في أعظم المنافسات؛ أعظم بطولة في العالم؟ هل هكذا يتصرف المضيفون؟».

وواصل رايت تساؤلاته: «هل تعرفون على من أشعر بالشفقة؟ أشعر بالشفقة على المشجعين الأميركيين الذين يتوقون بشدة لهذه البطولة. مشجعو كرة القدم الأميركيون الذين ينتظرون بشغف تلك المسابقة؛ كم هم محرجون. كم هو محرج لهم هذا الوضع».

وأوضح رايت في ختام حديثه: «هذه بطولة كأس العالم. إنه (مونديال مليء بالفوضى). أيا كان الفائز، فسيواجه فوضى عارمة لتحقيق اللقب».