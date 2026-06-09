مونديال 2026: أسود إنجلترا متعطشة بقيادة توخيل

وضع المدرب الألماني توماس توخيل الجريء بصمته على منتخب إنجلترا، أحد أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2026، ويحلم بأن يمنح موطن كرة القدم اللقب الذي يطارده بلا هوادة منذ 60 عاماً.

ويتقدّم جمهور «الأسود الثلاثة» إلى كل بطولة بتفاؤل محسوب، وكثير من روح الدعابة والسخرية من الذات أيضاً، وهو مزيج ينعكس في نشيدهم الأشهر «كرة القدم عائدة إلى موطنها».

إعادة الكأس إلى الديار، حلم يراودهم منذ زمن طويل؛ منذ عام 1966؛ تحديداً حين رفعت كتيبة غوردون بانكس وبوبي تشارلتون وجيف هيرست كأس العالم أمام ألمانيا الغربية في ويمبلي.

وبعد ذلك، تعاقبت أجيال ذهبية من دون ألقاب، وفترات أكثر قتامة بلا أمل، قبل العودة إلى القمة تحت قيادة غاريث ساوثغيت، لكن من دون تتويج، سواء في كأس أوروبا (نهائيي 2021 و2024)، أو في كأس العالم (نصف نهائي 2018 وربع نهائي 2022).

ولتجاوز العقبة الأخيرة، وهي الأصعب، لجأ الاتحاد الإنجليزي إلى مدرب أجنبي للمرة الثالثة فقط في تاريخه، بعد الراحل السويدي سفن-غوران إريكسون، والإيطالي فابيو كابيلو، على أمل أن تنزلق الضغوط الشعبية الهائلة أكبر عن كتفيه.

ويتمتع توخيل (52 عاماً) بقوة شخصية وأفكار راسخة، وصراحة قد تُحرج أحياناً، على النقيض مما كان عليه ساوثغيت.

وأكّد سمعته بوصفه صاحب قرارات جريئة عندما أعلن قائمة من 26 لاعباً للمونديال من دون فيل فودن وكول بالمر وترنت ألكسندر-أرنولد ولا هاري ماغواير، مع استدعاء مهاجم الأهلي السعودي إيفان توني، ولاعب الوسط المخضرم جوردان هندرسون.

وقال الدولي السابق جيمي كاراغر على شبكة «سكاي سبورتس»: «لدي إعجاب كبير بالمدرب، لم يُظهر أي خوف»، وبصورة عامة، «فضّل الانسجام والطاقة على الموهبة».

ويرى الحارس الدولي السابق جو هارت أيضاً أن «لديه تصوراً دقيقاً لما يريده، وكيف يريد من الأشخاص أن يتصرفوا داخل مجموعاته».

وأضاف لوكالة «برس أسوسيشن» البريطانية: «إنه مدرب صاحب خبرة، يبدو أنه يستمتع بدوره واللاعبون منخرطون فيما يطلبه منهم. لكن؛ هل سيسير كل شيء على ما يرام يوم الحسم؟ هذا ما سيُحكم عليه».

وحقق توخيل حملة تصفيات مثالية بـ8 انتصارات ومن دون أن تهتز شباكه، لكن كرة القدم الهجومية التي طالب بها لم تكن دائماً حاضرة، كما أن مستوى المنافسة نادراً ما كان عالياً.

وفي الولايات المتحدة، ستأتي التحديات أيضاً من درجات الحرارة والرطوبة المرتفعتين، في ختام موسم طويل بالنسبة إلى لاعبين مُجهدين.

وأولى المدرب السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي وبايرن ميونيخ الألماني من بين أندية أخرى، اهتماماً خاصاً بهذه الخصوصية المحلية منذ الأشهر الأولى لتوليه المنصب.

وفي مطلع صيف 2025، أخضع جهازه الفني اللاعبين لاختبارات تحمّل داخل خيم تحاكي الظروف المناخية المرتقبة، بهدف جمع وتحليل كمّ هائل من البيانات الطبية.

كما استشار الاتحاد فرقاً بريطانية شاركت في بطولات كبرى ضمن بيئات مشابهة.

وتحدث توخيل نفسه مع قائد تشيلسي ريس جيمس، عن تجربته خلال كأس العالم للأندية الصيف الماضي في الولايات المتحدة.

وقال المدافع في مقابلة مع مجلة «جي كيو»: «من الصعب الذهاب إلى هناك في منتصف الصيف، خصوصاً عندما تلعب في إنجلترا، لذا فإن التكيّف مع الظروف قبل عام كامل سمح لي باستخلاص كثير من الدروس للمستقبل».

ووصل المنتخب الإنجليزي إلى فلوريدا منذ الاثنين لإقامة معسكرهم التحضيري قبل المونديال. وسيكون لديهم ما مجموعه أسبوعان للتأقلم قبل انطلاق مشوارهم في البطولة في 17 يونيو (حزيران) أمام كرواتيا.