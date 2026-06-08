التصنيف العالمي: زفيريف يعزز مركزه الثالث وأندرييفا تتقدم للمرتبة السادسة

عزز الألماني ألكسندر زفيريف غداة فوزه ببطولة «رولان غاروس» موقعه في المركز الثالث في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين الصادر الإثنين، مقلصاً الفارق مع الثنائي الإيطالي يانيك سينر المتصدر ووصيفه الإسباني كارلوس ألكاراس، بينما ارتقت الشابة الروسية ميرا أندرييفا المتوجة بلقب السيدات إلى المركز السادس.

وتقدم الإيطالي فلافيو كوبولي، الذي وصل إلى نهائي ثانية البطولات الأربع الكبرى في باريس، ليحتل المركز العاشر.

وخلف كوبولي الذي حقق أعلى تصنيف له في مسيرته وهو في سن الـ24 عاماً، حقق العديد من مواطنيه تقدماً ملحوظاً بعد بطولة «رولان غاروس» على الملاعب الترابية، أبرزهم ماتيو أرنالدي الذي انسحب قبل مباراته في نصف النهائي حيث تقدم للمركز 34، وماتيو بيريتيني المتقدم للمرتبة الـ48 بعد خسارته في ربع النهائي.

ووصل الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم (25 عاماً) إلى أعلى تصنيف له في مسيرته، باحتلاله للمركز الرابع بعد بلوغه ربع النهائي في باريس.

وبعد خسارته في الدور الثالث، تراجع الصربي نوفاك ديوكوفيتش ثلاثة مراكز ليحتل المركز السابع.

وفي غياب ألكاراس بسبب الإصابة والخروج الباكر لكل من سينر وديوكوفيتش، حصد اللاعبون الشباب ثمار تألقهم في باريس، فصعد التشيكي ياكوب مينشيك (20 عاماً) إلى المركز 17 بعد وصوله إلى نصف النهائي، والإسباني رافاييل خودار إلى المركز 19 في أفضل تصنيف له بعد بلوغه ربع النهائي، والبرازيلي جواو فونسيكا (19 عاماً) إلى المركز 25 بفضل وصوله إلى الدور ذاته وانتصاريه على ديوكوفيتش والنرويجي كاسبر رود، وصيف بطل «رولان غاروس» مرتين.

لدى السيدات، صعدت الشابة أندرييفا ابنة الـ19 عاماً إلى المركز السادس بعد فوزها في باريس، في حين ارتقت وصيفتها البولندية مايا خفالينسكا، مفاجأة البطولة، 93 مركزاً لتصل إلى المرتبة 21.

وتراجعت الأميركية كوكو غوف، الفائزة باللقب العام الماضي، إلى خارج المراكز الخمسة الأولى بعد خسارتها في الدور الثالث، حيث هبطت إلى المركز السابع في تصنيف لا تزال تهيمن عليه البيلاروسية أرينا سابالينكا والكازاخستانية إيلينا ريباكينا والبولندية إيغا شفيونتيك، على الرغم من أدائهن المخيب للآمال في «رولان غاروس». وحققت الأوكرانية مارتا كوستيوك المتألقة في العاصمة الفرنسية، تقدماً ملحوظاً بثلاثة مراكز بفضل وصولها إلى نصف النهائي، لتصعد إلى المركز الثاني عشر، وهو أفضل تصنيف لها في سن الثالثة والعشرين.