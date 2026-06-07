رئيس بايرن ميونيخ لفلورنتينو بيريز: أوليسيه «ليس للبيع»

قال رئيس بايرن ميونيخ، هربرت هاينر، الأحد، ردا على الشائعات التي تحدثت عن نية ريال مدريد الإسباني تقديم عرض بقيمة 172 مليون دولار أميركي لضم الفرنسي مايكل أوليسيه «إذا كان فلورينتينو بيريز يريد إرسال عرض إلينا، فبإمكانه أن يوفر على نفسه هذا العناء".

وأضاف هاينر في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية: «مايكل أوليسيه لاعب في بايرن ميونيخ ويرتبط بعقد طويل الأمد. نحن لسنا ناديا يبيع لاعبيه. وإذا كان فلورنتينو بيريز يريد أن يرسل لنا عرضا، وهو أمر لم يحدث حتى الآن، فلا داعي لذلك».

وكان بيريز، المرشح لإعادة انتخابه رئيسا لريال مدريد، قد أعلن قبل أيام من الانتخابات التي جرت الأحد، أنه سيقدم عرضا بقيمة 150 مليون يورو لنادٍ مشارك في دوري أبطال أوروبا من أجل التعاقد مع أحد لاعبيه، من دون الكشف عن هويته.

ووفقا لوسائل إعلام إسبانية، فإن اللاعب المقصود قد يكون أوليسيه. وكان الدولي الفرنسي قد انضم إلى بايرن في صيف عام 2024، ويرتبط بعقد مع النادي البافاري حتى صيف عام 2029. كما لا يتضمن عقده أي شرط جزائي، بحسب وسائل إعلام ألمانية.

وبعد أن كان أحد أبرز اكتشافات موسم 2024-2025، واصل أوليسيه تألقه خلال موسم 2025-2026، مسجلا 22 هدفا ومساهما في صناعة 31 هدفا في مختلف المسابقات، ليساهم في تتويج فريقه بلقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا، إضافة إلى بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأدى هذا التألق إلى ارتفاع قيمته السوقية بشكل كبير، حيث بلغت 150 مليون يورو وفقا لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص، وهي أعلى قيمة بين جميع لاعبي بايرن، ما جعله هدفا للعديد من كبار الأندية الأوروبية، دون أن يثير ذلك قلق إدارة النادي البافاري.

وكان كارل-هاينز رومينيغه، عضو مجلس الرقابة في بايرن ميونيخ، قد علق سابقا على هذه الشائعات في تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية قائلا: «إنها شائعات تثير الضحك لدى الجميع داخل النادي. لا يزال أمامه ثلاث سنوات في عقده. الجماهير تأتي إلى الملعب لمشاهدة لاعبين مثله».

وجاءت تصريحات رومينيغه قبل مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي فاز فيها بايرن على ريال مدريد 2-1 ذهابا و4-3 إيابا.