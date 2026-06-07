عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

رئيس بايرن ميونيخ لفلورنتينو بيريز: أوليسيه «ليس للبيع»

الفرنسي مايكل أوليسيه لاعب بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)
الفرنسي مايكل أوليسيه لاعب بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)
  • ميونيخ: «الشرق الأوسط»
TT
  • ميونيخ: «الشرق الأوسط»
TT

رئيس بايرن ميونيخ لفلورنتينو بيريز: أوليسيه «ليس للبيع»

الفرنسي مايكل أوليسيه لاعب بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)
الفرنسي مايكل أوليسيه لاعب بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)

قال رئيس بايرن ميونيخ، هربرت هاينر، الأحد، ردا على الشائعات التي تحدثت عن نية ريال مدريد الإسباني تقديم عرض بقيمة 172 مليون دولار أميركي لضم الفرنسي مايكل أوليسيه «إذا كان فلورينتينو بيريز يريد إرسال عرض إلينا، فبإمكانه أن يوفر على نفسه هذا العناء".

وأضاف هاينر في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية: «مايكل أوليسيه لاعب في بايرن ميونيخ ويرتبط بعقد طويل الأمد. نحن لسنا ناديا يبيع لاعبيه. وإذا كان فلورنتينو بيريز يريد أن يرسل لنا عرضا، وهو أمر لم يحدث حتى الآن، فلا داعي لذلك».

وكان بيريز، المرشح لإعادة انتخابه رئيسا لريال مدريد، قد أعلن قبل أيام من الانتخابات التي جرت الأحد، أنه سيقدم عرضا بقيمة 150 مليون يورو لنادٍ مشارك في دوري أبطال أوروبا من أجل التعاقد مع أحد لاعبيه، من دون الكشف عن هويته.

ووفقا لوسائل إعلام إسبانية، فإن اللاعب المقصود قد يكون أوليسيه. وكان الدولي الفرنسي قد انضم إلى بايرن في صيف عام 2024، ويرتبط بعقد مع النادي البافاري حتى صيف عام 2029. كما لا يتضمن عقده أي شرط جزائي، بحسب وسائل إعلام ألمانية.

وبعد أن كان أحد أبرز اكتشافات موسم 2024-2025، واصل أوليسيه تألقه خلال موسم 2025-2026، مسجلا 22 هدفا ومساهما في صناعة 31 هدفا في مختلف المسابقات، ليساهم في تتويج فريقه بلقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا، إضافة إلى بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأدى هذا التألق إلى ارتفاع قيمته السوقية بشكل كبير، حيث بلغت 150 مليون يورو وفقا لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص، وهي أعلى قيمة بين جميع لاعبي بايرن، ما جعله هدفا للعديد من كبار الأندية الأوروبية، دون أن يثير ذلك قلق إدارة النادي البافاري.

وكان كارل-هاينز رومينيغه، عضو مجلس الرقابة في بايرن ميونيخ، قد علق سابقا على هذه الشائعات في تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية قائلا: «إنها شائعات تثير الضحك لدى الجميع داخل النادي. لا يزال أمامه ثلاث سنوات في عقده. الجماهير تأتي إلى الملعب لمشاهدة لاعبين مثله».

وجاءت تصريحات رومينيغه قبل مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي فاز فيها بايرن على ريال مدريد 2-1 ذهابا و4-3 إيابا.

مواضيع
الرياضة كرة القدم بايرن ريال مدريد كأس العالم ألمانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«إن بي إيه": الضغط يتزايد مع عودة نيكس لاستضافة ثالث مباريات النهائي

رياضة عالمية صراع نيكس وسبيرز يتجدد في نيويورك (أ.ب)

«إن بي إيه": الضغط يتزايد مع عودة نيكس لاستضافة ثالث مباريات النهائي

يتطلع نيويورك نيكس بشدة إلى إسعاد جماهيره عندما يستضيف ملعب ماديسون سكوير غاردن أول مباراة له في سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

فلورنتينو بيريز يقترب من الفوز برئاسة ريال مدريد

اقترب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بقوة من الفوز بولاية جديدة في منصبه، وفقا للمؤشرات الأولية من عملية فرز الأصوات لانتخابات العملاق الإسباني.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية إيطاليا هزمت اليونان وديا (أ.ب)
رياضة عالمية

إيطاليا تهزم اليونان وديّاً استعداداً لدوري الأمم الأوروبية

فاز المنتخب الإيطالي على نظيره اليوناني 1/صفر، مساء الأحد، في مباراة ودية دولية.

«الشرق الأوسط» (هيراكليون)
رياضة عالمية رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

منتخب هولندا يجري اختبارا لتشكيلته الأساسية في وديّة أوزبكستان

يخطط رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي لاستغلال مواجهة أوزبكستان وديا في نيويورك الاثنين ليختبر تشكيلته الأساسية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية كريستيان إريكسن نجم الدنمارك (رويترز)
رياضة عالمية

إريكسن يستعيد وعيه بعد التعرض لأزمة قلبية جديدة

ألغيت المباراة الودية بين  منتخبي الدنمارك وأوكرانيا، الأحد، قبل نهايتها بسبب أزمة قلبية جديدة تعرض لها كريستيان إريكسن نجم الفريق الدنماركي.

«الشرق الأوسط» (أودنسه)
الرياضة رياضة عالمية

«إن بي إيه": الضغط يتزايد مع عودة نيكس لاستضافة ثالث مباريات النهائي

صراع نيكس وسبيرز يتجدد في نيويورك (أ.ب)
صراع نيكس وسبيرز يتجدد في نيويورك (أ.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«إن بي إيه": الضغط يتزايد مع عودة نيكس لاستضافة ثالث مباريات النهائي

صراع نيكس وسبيرز يتجدد في نيويورك (أ.ب)
صراع نيكس وسبيرز يتجدد في نيويورك (أ.ب)

يتطلع نيويورك نيكس بشدة إلى إسعاد جماهيره عندما يستضيف ملعب ماديسون سكوير غاردن أول مباراة له في سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين منذ 27 عاما الاثنين فيما بدأ عشاق الفريق يمنون النفس بإنهاء صيام طويل عن الألقاب. وخالف نيكس التوقعات بتقدمه 2-صفر خارج ملعبه في سلسلة النهائي التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات أمام سان أنطونيو سبيرز المرشح الأبرز، ليواصل مشواره الاستثنائي في الأدوار الإقصائية وهو يسعى للتتويج بأول لقب منذ عام 1973.

وقال كارل-أنتوني تاونز، الذي شارك ست مرات في مباراة كل النجوم وتمكن من التفوق على النجم الفرنسي العملاق فيكتور ويمبانياما في مواجهة لافتة بين نجوم الدوري: «علينا أن نقاتل من أجل هؤلاء المشجعين. لقد استحقوا أن تقام مباريات النهائي هنا».

ويحظى ملعب ماديسون سكوير جاردن الذي يصفه البعض «أشهر ملعب في العالم»، بمكانة أسطورية في الثقافة الشعبية الأمريكية، إذ استضاف أحداثا تاريخية مثل «نزال القرن» بين محمد علي وجو فريزر، وأداء مارلين مونرو الشهير لأغنية «عيد ميلاد سعيد» للرئيس جون كينيدي. ورغم تاريخه العريق، لم يحتضن هذا الملعب أي مباراة في نهائيات دوري السلة الأميركي منذ عام 1999، عندما تغلب سبيرز على نيكس، فيما ظل مشاهير الصف الأول، من المخرج سبايك لي إلى الممثل بن ستيلر، يتابعون من مقاعد "صف المشاهير" سنوات طويلة من الأحلام المؤجلة. وقال المدرب مايك براون مبتسما، بعدما تحدث عن لقائه بالممثل بن ستيلر «صافحته وعانقته»، مضيفا أنه تذكر أول تجربة له داخل هذا الصرح العريق. وقال: «لم أصدق أنني سأدرب هنا. رؤية عائلتي والنجوم من حولي تجعل المكان مختلفا عن أي صالة أخرى».

وكانت الأجواء مشحونة بالحماس الأحد، في وقت استعدت فيه الشرطة المحلية والخدمة السرية وأمن الملعب لاحتمال حضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب المباراة الثالثة. وأدى حضور ترمب لنهائي أميركا المفتوحة للتنس العام الماضي إلى بقاء الآلاف خارج البوابات بسبب الإجراءات الأمنية المشددة، ما دفع السلطات إلى مطالبة الجماهير التي دفعت مبالغ كبيرة لحضور المباراة بالوصول قبل ساعتين على الأقل.

كما أعلنت شرطة نيويورك حظر إقامة تجمعات مشاهدة خارج الملعب، ما أثار استياء المشجعين بعد حضور نحو 6500 شخص لمتابعة فوز نيكس في المباراة الثانية (105-104) عبر شاشات خارجية مساء الجمعة الماضي.

من جانب آخر، شبه ويمبانياما الأجواء الإعلامية الصاخبة في نيويورك بما عاشه في أولمبياد باريس قبل عامين، لكنه أكد قدرته على التعامل مع الضغوط، قائلا: «تعلمت على مر السنوات كيف أعزل نفسي عن الضجيج... وهذا ليس مشكلة».

مواضيع
الرياضة كرة السلة دوري السلة الأميركي أميركا
الرياضة رياضة عالمية

فلورنتينو بيريز يقترب من الفوز برئاسة ريال مدريد

فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد (إ.ب.أ)
فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد (إ.ب.أ)
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
TT
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
TT

فلورنتينو بيريز يقترب من الفوز برئاسة ريال مدريد

فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد (إ.ب.أ)
فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد (إ.ب.أ)

اقترب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بقوة من الفوز بولاية جديدة في منصبه، وفقا للمؤشرات الأولية من عملية فرز الأصوات لانتخابات العملاق الإسباني التي أجريت يوم الأحد.

ذكرت إذاعة «أوندا سيرو» الإسبانية أن بيريز حصل على 69 في المائة مقابل 31 في المائة لمنافسه إنريكي ريكيلمي بعد فرز حوالي 40 في المائة من الأصوات.

وكشفت وسائل إعلامية عديدة أنه تم الطعن على 400 صوت بريدي للمرشح فلورنتينو بيريز بسبب مشاكل في الطوابع، مما أدى إلى تأخر بدء عملية الفرز.

واجه فلورنتينو بيريز للمرة الأولى في آخر 20عاما، تحديا انتخابيا على رئاسة ريال مدريد عبر صناديق الاقتراع، بعدما فاز بالتزكية في انتخابات أعوام 2009 و2013 و2017 و2021 و2025، فيما كان من المقرر أن تنتهي ولايته الحالية عام 2029.

واستقال رئيس النادي المدريدي من منصبه عام 2006 بعد موسم مخيب للآمال، قبل أن يعود إلى لرئاسة النادي مجددا في عام 2009.

تنافس بيريز (79 عاما)، والذي حول ريال مدريد على مدار ربع قرن تقريبا إلى قوة عالمية مهيمنة ضد منافس شاب يصغره بأكثر من أربعين عاما ويقدم وعودا كبيرة لإقناع أعضاء النادي البالغ عددهم 98 ألفا بضرورة التغيير.

وكان إنريكي ريكيلمي (37 عاما)، لا يزال طفلا عندما تولى بيريز رئاسة النادي للمرة الأولى. ولم يكن معروفا لدى معظم جماهير ريال مدريد حتى أعلن ترشحه منافسا للرئيس الحالي، بعدما دعا بيريز إلى انتخابات مبكرة الشهر الماضي خلال مؤتمر صحفي هيمنت عليه مزاعم لبيريز بأن وسائل الإعلام الإسبانية تحاول «القضاء» على رئاسته.

وتمكن ريكيلمي، المدير التنفيذي في قطاع الطاقة المتجددة، بشكل مفاجئ من تشكيل تهديد حقيقي لبيريز، مستفيدا من دعم لاعبين سابقين في ريال مدريد مثل راؤول غونزاليس، إضافة إلى وعوده بإبرام صفقات ضخمة، وربما بعيدة المنال، مثل التعاقد مع نجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند.

وتلقى ريكيلمي دفعة قوية عندما انضم إلى حملته كل من أسطورة ريال مدريد راؤول، صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات مع النادي، والحارس السابق إيكر كاسياس، والمدافع السابق فرناندو هييرو.

وقال ريكيلمي أيضا إنه يريد التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني رودري، الذي يتبقى عام واحد في عقده مع مانشستر سيتي.

لكن أبرز وعوده الانتخابية جاءت هذا الأسبوع عندما قال إن «هالاند يريد الانتقال إلى ريال مدريد»، وهو ما دفع مانشستر سيتي إلى استبعاد أي إمكانية للتفاوض بشأن بيع هدافه الأول، المرتبط بعقد حتى عام 2034.

ورغم ذلك، ظهر ريكيلمي على شاشة التلفزيون الإسباني الرسمي وأعاد التأكيد على وعده.

أما بيريز فعلق قائلا :رلا بد أنها مجرد خدعة».

ولم يشأ بيريز أن يترك الساحة لمنافسه، فأعلن الخميس أنه سيكشف الأسبوع الحالي ، بعد الانتخابات، عن «أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد» بقيمة لا تقل عن 150 مليون يورو (173 مليون دولار).

ويدرك بيريز جيدا كيف يحول الوعود المستحيلة إلى واقع. فقد فاز في انتخابات عام 2000 بعدما وعد بالتعاقد مع نجم برشلونة آنذاك لويس فيغو، ونجح بالفعل في تنفيذ وعده.

والآن يعد بيريز بإعادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي قاد الفريق بين عامي 2010 و2013، بالإضافة إلى التعاقد مع مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي في صفقة انتقال حر، ولاعب إنتر ميلان دينزل دومفريس، إذا حصل على ولاية جديدة مدتها أربع سنوات.

فإلى جانب فيغو، نجح بيريز في تحقيق أهدافه الكبرى على مر السنين، من زين الدين زيدان وديفيد بيكهام إلى كريستيانو رونالدو، وأخيرا كيليان مبابي بعد سنوات من المحاولات.

وبغض النظر عن خططه، يبقى سجله الحافل بالإنجازات أفضل ورقة انتخابية لديه.

فخلال فترتي رئاسته بين 2000 و2006، ثم منذ 2009 وحتى الآن، أحرز ريال مدريد سبعة من أصل 15 لقبا أوروبيا في تاريخه، إضافة إلى سبعة ألقاب في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب في كأس الملك.

وجاءت هذه النجاحات مدعومة بقوة مالية كبيرة، بعدما تحول النادي إلى علامة تجارية عالمية تحت قيادة بيريز، الذي يرأس أيضا شركة إنشاءات دولية كبرى. كما تصدر ريال مدريد قائمة فوربس لأكثر أندية كرة القدم قيمة في العالم خلال المواسم الخمسة الأخيرة.

ولكن لدى بيريز أيضا نقاط ضعف.فمشروعه الخاص بـ«دوري السوبر الأوروبير، الذي كان يهدف إلى استبدال دوري أبطال أوروبا بمسابقة تديرها الأندية نفسها، فشل بسبب المعارضة الواسعة من الجماهير والأندية الصغيرة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كما أن رهانه على كيليان مبابي لم يحقق النتائج المرجوة حتى الآن، إذ لم يفز ريال مدريد بأي لقب كبير خلال الموسمين اللذين قضاهما النجم الفرنسي مع الفريق، في وقت غادر فيه ثلاثة مدربين هم كارلو أنشيلوتي وتشابي ألونسو وألفارو أربيلوا.

ويهاجم ريكيلمي أيضا فكرة طرحها بيريز العام الماضي ببيع 10 في المائة من أسهم النادي لمستثمرين من القطاع الخاص، وهو ما سيشكل خروجا عن نموذج الملكية الجماعية للأعضاء المعمول به منذ 124 عاما.

مواضيع
الرياضة كرة القدم ريال مدريد إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

إيطاليا تهزم اليونان وديّاً استعداداً لدوري الأمم الأوروبية

إيطاليا هزمت اليونان وديا (أ.ب)
إيطاليا هزمت اليونان وديا (أ.ب)
  • هيراكليون: «الشرق الأوسط»
TT
  • هيراكليون: «الشرق الأوسط»
TT

إيطاليا تهزم اليونان وديّاً استعداداً لدوري الأمم الأوروبية

إيطاليا هزمت اليونان وديا (أ.ب)
إيطاليا هزمت اليونان وديا (أ.ب)

فاز المنتخب الإيطالي على نظيره اليوناني 1/صفر، مساء الأحد، في مباراة ودية دولية.

وسجل فرانشيسكو بيو إسبوزيتو هدف المباراة الوحيد للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 18.

وشهدت المباراة تعرض لوكا ريجياني لاعب المنتخب الإيطالي للطرد في الدقيقة .68

وكان منتخب إيطاليا، الذي غاب عن مونديال 2026 للمرة الثالثة على التوالي بعد غيابه في نسختي 2018 و2022، قد فاز وديا على لوكسبمورغ الاسبوع الماضي.

ويستعد منتخب إيطاليا لخوض منافسات دوري الأمم الأوروبية في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث يتواجد في المجموعة الأولى إلى جانب فرنسا وبلجيكا وتركيا.

على الجانب الآخر، يتواجد منتخب اليونان في المجموعة الثانية بالمستوى الأول إلى جانب منتخبات ألمانيا وهولندا وصربيا.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كرة القدم الأوربية اليونان