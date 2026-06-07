البرازيل تفقد ويسلي وتستدعي إيدرسون

شهدت مساعي البرازيل للعثور على ظهير أيمن موثوق انتكاسة جديدة، الأحد، بعد استبعاد ويسلي من تشكيلة المنتخب المشاركة في كأس العالم لكرة القدم إثر تعرضه لإصابة عضلية بالفخذ الأيسر، ليحل محله لاعب وسط أتلانتا إيدرسون.

وأوضح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن مدافع روما، الظهير الأيمن المتخصص الوحيد في قائمة المدرب كارلو أنشيلوتي المكونة من 26 لاعباً، تعرض للإصابة خلال المباراة الودية التي فازت فيها البرازيل 2-1 على مصر السبت في كليفلاند.

وبات يتعين على أنشيلوتي سد الفراغ في الجهة اليمنى بالاعتماد على المدافعين متعددي الاستخدامات دانيلو وإيبانيز، قبل المواجهة الافتتاحية في المجموعة الثالثة أمام المغرب يوم السبت.

وقال الاتحاد في بيان: «كشفت فحوص الرنين المغناطيسي عن إصابة عضلية في الفخذ الأيسر. نأسف لهذه الإصابة. ويسلي لاعب يحظى بتقدير كبير داخل الفريق، وسيظل جزءاً من هذه المجموعة التي تسعى للتتويج باللقب السادس».

ومن المقرر أن ينضم إيدرسون إلى بعثة المنتخب في الولايات المتحدة الاثنين.

وتخوض البرازيل، المتوجة باللقب خمس مرات، منافسات المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب وهايتي واسكوتلندا.