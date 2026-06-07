جائزة المجر الكبرى: مارك ماركيز يحقق الفوز 100 في مسيرته

حقق مارك ماركيز، متسابق فريق دوكاتي، الانتصار رقم 100 في مسيرته عبر كل الفئات، بعد فوز بطل العالم سبع مرات بسباق جائزة المجر الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية اليوم الأحد على حلبة بالاتون بارك.

وقضى ماركيز، الذي تعافى مؤخراً من جراحتين في كتفه وقدمه الشهر الماضي، أسبوعاً لا ينسى، بعد أن احتل مركز أول المنطلقين، وفاز بسباق السرعة السبت.

وتفوق الإسباني (33 عاماً) على بيدرو أكوستا متسابق كيه تي إم، ليحقق انتصاره الأول منذ سباق جائزة سان مارينو الكبرى العام الماضي، بينما احتل زميله في فريق دوكاتي فرانشيسكو بانيايا المركز الثالث.

وتحول السباق إلى كابوس لفريق أبريليا، عندما فقد خورخي مارتن توازنه في المنعطف الأول باللفة الأولى واصطدم بثلاثة متسابقين، من بينهم زميله في الفريق ومتصدر الترتيب ماركو بتسيكي.