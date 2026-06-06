وديّات المونديال: اسكوتلندا تكتسح بوليفيا برباعية

وجه المنتخب الاسكوتلندي رسالة قوية قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعدما اكتسح نظيره البوليفي بنتيجة 4-0 في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب سي إي إف في ولاية نيوجيرسي الأميركية.

ودخلت اسكوتلندا المباراة بقوة منذ الدقائق الأولى، ونجحت في افتتاح التسجيل بعد أربع دقائق فقط عبر لورنس شانكلاند الذي ارتقى لعرضية متقنة من القائد آندي روبرتسون وحولها برأسه إلى الشباك.

وواصل المنتخب الاسكوتلندي ضغطه الهجومي، ليضيف سكوت مكتوميناي الهدف الثاني في الدقيقة 22 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة حاسمة من شانكلاند.

ولم يتوقف المد الهجومي الاسكوتلندي، حيث سجل تشي آدامز الهدف الثالث في الدقيقة 29 مستفيداً من تمريرة بن دوك، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، أجرى المنتخبان عدة تغييرات لمنح الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين، إلا أن النتيجة بقيت على حالها رغم المحاولات المتبادلة من الجانبين.

ومنحت هذه الرباعية المنتخب الاسكوتلندي دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق مشواره في كأس العالم، حيث يستهل منافسات المجموعة الثالثة بمواجهة هايتي، في مجموعة قوية تضم أيضاً المغرب والبرازيل.

وأكدت اسكوتلندا من خلال هذا الأداء جاهزيتها للدخول في أجواء البطولة، بعدما قدمت شوطاً أول مثالياً حسمت خلاله المباراة بفضل الفعالية الهجومية والتنظيم الجماعي المميز.