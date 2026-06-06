خفالينسكا: نهائي «رولان غاروس» حصيلة 18 عاماً من الصبر والعمل الشاق

أكدت البولندية مايا خفالينسكا أن وصولها إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) يمثل تتويجاً لسنوات طويلة من العمل والتضحيات، وذلك رغم خسارتها أمام الروسية ميرا أندرييفا في المباراة النهائية.

وكانت خفالينسكا واحدة من أبرز مفاجآت البطولة، بعدما بدأت مشوارها من التصفيات وهي تحتل المركز 114 عالمياً، قبل أن تشق طريقها إلى النهائي على حساب عدد من اللاعبات المصنفات أعلى منها، لتكتب واحدة من أجمل قصص البطولة.

وخسرت اللاعبة البولندية البالغة من العمر 24 عاماً المباراة النهائية بنتيجة 6-3 و6-2 أمام أندرييفا، لكنها خرجت من باريس بأفضل إنجاز في مسيرتها الاحترافية حتى الآن.

وقالت خفالينسكا للصحافيين: «قد يبدو الأمر وكأنه قفزة مفاجئة، لكنه في الحقيقة نتاج 18 عاماً من العمل الشاق والصبر والمثابرة. كان عليّ أن أواجه الكثير من التحديات لأصل إلى هذا المكان. الحياة غريبة أحياناً، وكل ما عليك فعله هو أن تستمر في العمل، وتؤمن بأن الأمور ستنجح في النهاية». وأضافت: «أنا سعيدة لأن ذلك تحقق بالفعل».

ويزداد هذا الإنجاز أهمية بالنظر إلى الظروف الصعبة التي مرت بها اللاعبة خلال مسيرتها؛ إذ كشفت أنها عانت من الاكتئاب لأكثر من 18 شهراً عام 2021، ما دفعها إلى الابتعاد مؤقتاً عن الملاعب.

وقالت: «التنس رياضة صعبة للغاية، وهو رياضة فردية في المقام الأول. نبدأ اللعب في سن مبكرة جداً، نكون أطفالاً أو مراهقين، لكن الناس يتوقعون منا أن نتصرف كبالغين».

وتابعت: «الضغط هائل لأن الأنظار كلها تكون موجهة إليك. الجميع يستطيع أن يحكم عليك، وفي عصر وسائل التواصل الاجتماعي أصبح بإمكان أي شخص أن يكتب أي شيء عنك. لذلك يجب أن تحمي نفسك قدر الإمكان».

ومن المنتظر أن تقفز خفالينسكا إلى المركز الحادي والعشرين في التصنيف العالمي بعد هذا الإنجاز، وأكدت أنها ستمنح نفسها فترة راحة قبل التفكير في بطولة ويمبلدون، بدلاً من خوض بطولات تحضيرية على الملاعب العشبية.

وقالت: «حتى قبل انطلاق (رولان غاروس) كنت أعلم أنني سأحتاج إلى عطلة بعد البطولة. الأسابيع الثلاثة الماضية كانت طويلة ومكثفة للغاية، وأشعر أن الوقت قد حان لأخذ قسط من الراحة».

كما اعترفت بأن حياتها ستشهد تغيرات كبيرة بعد حصولها على جائزة مالية بلغت 1.61 مليون دولار، وهو مبلغ يفوق إجمالي ما جمعته من الجوائز المالية طوال مسيرتها الاحترافية قبل مشاركتها في البطولة.

وقالت: «أعتقد أن الأمور ستكون مختلفة بالتأكيد، لكنني آمل أن أتمكن من التأقلم مع هذا الوضع الجديد. سأواصل العمل بجد، وسأبذل قصارى جهدي لأصبح أفضل كل يوم».

وختمت حديثها بالتأكيد على امتنانها لما عاشته في باريس، لكنها شددت على أن النجاح الذي حققته أصبح جزءاً من الماضي، وأن تركيزها ينصب الآن على مواصلة التطور، وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.