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الرياضة رياضة عالمية

خفالينسكا: نهائي «رولان غاروس» حصيلة 18 عاماً من الصبر والعمل الشاق

البولندية مايا خفالينسكا خلال مراسم التتويج عقب خسارتها أمام الروسية ميرا أندرييفا (أ.ف.ب)
البولندية مايا خفالينسكا خلال مراسم التتويج عقب خسارتها أمام الروسية ميرا أندرييفا (أ.ف.ب)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

خفالينسكا: نهائي «رولان غاروس» حصيلة 18 عاماً من الصبر والعمل الشاق

البولندية مايا خفالينسكا خلال مراسم التتويج عقب خسارتها أمام الروسية ميرا أندرييفا (أ.ف.ب)
البولندية مايا خفالينسكا خلال مراسم التتويج عقب خسارتها أمام الروسية ميرا أندرييفا (أ.ف.ب)

أكدت البولندية مايا خفالينسكا أن وصولها إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) يمثل تتويجاً لسنوات طويلة من العمل والتضحيات، وذلك رغم خسارتها أمام الروسية ميرا أندرييفا في المباراة النهائية.

وكانت خفالينسكا واحدة من أبرز مفاجآت البطولة، بعدما بدأت مشوارها من التصفيات وهي تحتل المركز 114 عالمياً، قبل أن تشق طريقها إلى النهائي على حساب عدد من اللاعبات المصنفات أعلى منها، لتكتب واحدة من أجمل قصص البطولة.

وخسرت اللاعبة البولندية البالغة من العمر 24 عاماً المباراة النهائية بنتيجة 6-3 و6-2 أمام أندرييفا، لكنها خرجت من باريس بأفضل إنجاز في مسيرتها الاحترافية حتى الآن.

وقالت خفالينسكا للصحافيين: «قد يبدو الأمر وكأنه قفزة مفاجئة، لكنه في الحقيقة نتاج 18 عاماً من العمل الشاق والصبر والمثابرة. كان عليّ أن أواجه الكثير من التحديات لأصل إلى هذا المكان. الحياة غريبة أحياناً، وكل ما عليك فعله هو أن تستمر في العمل، وتؤمن بأن الأمور ستنجح في النهاية». وأضافت: «أنا سعيدة لأن ذلك تحقق بالفعل».

ويزداد هذا الإنجاز أهمية بالنظر إلى الظروف الصعبة التي مرت بها اللاعبة خلال مسيرتها؛ إذ كشفت أنها عانت من الاكتئاب لأكثر من 18 شهراً عام 2021، ما دفعها إلى الابتعاد مؤقتاً عن الملاعب.

وقالت: «التنس رياضة صعبة للغاية، وهو رياضة فردية في المقام الأول. نبدأ اللعب في سن مبكرة جداً، نكون أطفالاً أو مراهقين، لكن الناس يتوقعون منا أن نتصرف كبالغين».

وتابعت: «الضغط هائل لأن الأنظار كلها تكون موجهة إليك. الجميع يستطيع أن يحكم عليك، وفي عصر وسائل التواصل الاجتماعي أصبح بإمكان أي شخص أن يكتب أي شيء عنك. لذلك يجب أن تحمي نفسك قدر الإمكان».

ومن المنتظر أن تقفز خفالينسكا إلى المركز الحادي والعشرين في التصنيف العالمي بعد هذا الإنجاز، وأكدت أنها ستمنح نفسها فترة راحة قبل التفكير في بطولة ويمبلدون، بدلاً من خوض بطولات تحضيرية على الملاعب العشبية.

وقالت: «حتى قبل انطلاق (رولان غاروس) كنت أعلم أنني سأحتاج إلى عطلة بعد البطولة. الأسابيع الثلاثة الماضية كانت طويلة ومكثفة للغاية، وأشعر أن الوقت قد حان لأخذ قسط من الراحة».

كما اعترفت بأن حياتها ستشهد تغيرات كبيرة بعد حصولها على جائزة مالية بلغت 1.61 مليون دولار، وهو مبلغ يفوق إجمالي ما جمعته من الجوائز المالية طوال مسيرتها الاحترافية قبل مشاركتها في البطولة.

وقالت: «أعتقد أن الأمور ستكون مختلفة بالتأكيد، لكنني آمل أن أتمكن من التأقلم مع هذا الوضع الجديد. سأواصل العمل بجد، وسأبذل قصارى جهدي لأصبح أفضل كل يوم».

وختمت حديثها بالتأكيد على امتنانها لما عاشته في باريس، لكنها شددت على أن النجاح الذي حققته أصبح جزءاً من الماضي، وأن تركيزها ينصب الآن على مواصلة التطور، وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

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الرياضة رياضة عالمية

ديشان يدافع عن شرقي بعد تصريحاته المثيرة للجدل

ديدييه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي (رويترز)
ديدييه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
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  • باريس: «الشرق الأوسط»
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ديشان يدافع عن شرقي بعد تصريحاته المثيرة للجدل

ديدييه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي (رويترز)
ديدييه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي (رويترز)

سعى ديدييه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي، إلى تهدئة الجدل الذي أثاره ريان شرقي خلال الأيام الماضية، بعدما أكد أن تصريحات لاعب مانشستر سيتي الشاب فُسرت بطريقة مختلفة عن المقصود منها.

وكان شرقي قد أثار ضجة واسعة عقب خسارة فرنسا أمام كوت ديفوار 2-1 في مباراة ودية استعداداً لكأس العالم 2026، عندما قال إن منتخب بلاده لن يذهب إلى البطولة بصفته المرشح الأبرز، بل "لسحق الجميع".

وأثارت العبارة ردود فعل متباينة في الأوساط الرياضية الفرنسية، حيث اعتبرها البعض دليلاً على الثقة المفرطة والتعالي على المنافسين قبل انطلاق البطولة.

لكن ديشان سارع إلى الدفاع عن لاعبه، موضحاً أن المقصود من التصريح لم يكن التقليل من شأن المنتخبات الأخرى أو الادعاء بأن فرنسا أقوى من الجميع.

وقال مدرب "الديوك" في تصريحات لشبكة "إم 6" الفرنسية إن شرقي أراد التأكيد على رغبة المنتخب الفرنسي في تقديم أقصى ما لديه خلال كأس العالم والسعي للفوز على جميع المنافسين في طريقه نحو اللقب.

وأضاف: "عندما قال إننا ذاهبون لسحق الجميع، لم يكن يقصد أننا أفضل من كل المنتخبات أو أننا متفوقون على المرشحين الآخرين، بل كان يقصد أننا سنبذل كل ما لدينا لتحقيق أهدافنا".

وتابع ديشان: "إذا أردت الوصول إلى القمة، فعليك أن تهزم كل من يقف في طريقك. نحن نعرف المنتخبات المرشحة الرئيسية، لكن الأهم هو أن نبقى مركزين على ما ينتظرنا".

واعتبر المدرب الفرنسي أن الجدل الدائر حول تصريحات شرقي يعود بالدرجة الأولى إلى اختلاف التفسيرات، مشيراً إلى أن الكلمات قد تُفهم بطرق مختلفة من شخص إلى آخر.

واختتم حديثه بالتأكيد أن ما حدث يدخل ضمن الأمور الطبيعية في عالم كرة القدم والإعلام، معرباً عن ثقته بأن اللاعب لم يكن يقصد إطلاق أي رسائل استفزازية تجاه المنافسين.

وتستعد فرنسا لمواجهة أيرلندا الشمالية ودياً الأحد في آخر محطات التحضير قبل انطلاق كأس العالم، حيث يأمل المنتخب الفرنسي في المنافسة على اللقب وإضافة نجمة ثالثة إلى سجله العالمي.

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كأس العالم فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

وديّات المونديال: باراغواي توجه إنذاراً مبكراً برباعية في شباك نيكاراغوا

لاعب نيكاراغوا جاكوب مونتيس ولاعب باراغواي خوليو إنسيسو يتنافسان على الكرة (أ.ف.ب)
لاعب نيكاراغوا جاكوب مونتيس ولاعب باراغواي خوليو إنسيسو يتنافسان على الكرة (أ.ف.ب)
  • أسونسيون: «الشرق الأوسط»
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  • أسونسيون: «الشرق الأوسط»
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وديّات المونديال: باراغواي توجه إنذاراً مبكراً برباعية في شباك نيكاراغوا

لاعب نيكاراغوا جاكوب مونتيس ولاعب باراغواي خوليو إنسيسو يتنافسان على الكرة (أ.ف.ب)
لاعب نيكاراغوا جاكوب مونتيس ولاعب باراغواي خوليو إنسيسو يتنافسان على الكرة (أ.ف.ب)

بعث المنتخب الباراغواياني برسالة قوية قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعدما اكتسح ضيفه منتخب نيكاراغوا بنتيجة 4-0 في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب ديفينسوريس ديل تشاكو في أسونسيون.

وفرض أصحاب الأرض سيطرتهم على مجريات اللقاء منذ البداية، ونجح أنخيل روميرو في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 17 بعد هجمة منظمة، قبل أن يعزز ميغيل ألميرون التقدم بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتفوق باراغواي بهدفين دون مقابل.

وتلقى المنتخب الباراغواياني ضربة مبكرة بإصابة خوليو إنسيسو الذي غادر الملعب في الدقيقة 25، ليحل ماتياس ماجالهايس برادو بديلاً له.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى المدرب غوستافو ألفارو عشرة تبديلات دفعة واحدة في خطوة لافتة هدفت إلى منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين وتجربة خيارات تكتيكية مختلفة قبل المونديال.

ورغم التغييرات الكثيرة، حافظ المنتخب الباراغواياني على فعاليته الهجومية، حيث سجل البديل ماتياس غالارزا الهدف الثالث في الدقيقة 62، قبل أن يختتم أليكسيس مايدانا مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع بعد خمس دقائق فقط.

ويستعد منتخب باراغواي لخوض منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الرابعة التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا وتركيا، حيث يأمل في تقديم مشاركة قوية بعد الأداء المميز الذي ظهر به خلال الفترة الأخيرة.

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كأس العالم باراغواي نيكارغوا
الرياضة رياضة عالمية

وديّات المونديال: ألمانيا تهزم الولايات المتحدة بثنائية

ليروي ساني في صراع على الكرة مع تايلر آدامز خلال المباراة الودية (رويترز)
ليروي ساني في صراع على الكرة مع تايلر آدامز خلال المباراة الودية (رويترز)
  • شيكاغو: «الشرق الأوسط»
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  • شيكاغو: «الشرق الأوسط»
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وديّات المونديال: ألمانيا تهزم الولايات المتحدة بثنائية

ليروي ساني في صراع على الكرة مع تايلر آدامز خلال المباراة الودية (رويترز)
ليروي ساني في صراع على الكرة مع تايلر آدامز خلال المباراة الودية (رويترز)

حقق المنتخب الألماني فوزاً معنوياً مهماً على مضيفه المنتخب الأميركي بنتيجة 2-1، السبت، في شيكاغو، خلال آخر مبارياته الودية استعداداً لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وعلى ملعب سولجر فيلد، دخل منتخب ألمانيا المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل بعد دقيقتين فقط، عندما نفذ جوشوا كيميش ركلة حرة متقنة ارتقى لها كاي هافيرتز وحولها برأسه إلى الشباك الأميركية.

ورغم البداية الألمانية القوية، تمكن أصحاب الأرض من العودة إلى أجواء اللقاء في الدقيقة 37 عبر أنتوني روبنسون، الذي استغل كرة مرتدة من الدفاع الألماني وسددها بقوة تحت العارضة ليعيد التعادل إلى النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الألماني ضغطه بحثاً عن هدف الفوز، لينجح ليروي ساني في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 57 بعد هجمة جماعية منظمة أنهاها بتسديدة متقنة في الزاوية البعيدة.

وحاول المنتخب الأميركي العودة مجدداً إلى المباراة، لكن التبديلات الكثيرة التي أجراها المدرب ماوريسيو بوكيتينو أثرت على انسجام الفريق خلال الدقائق الأخيرة، خصوصاً بعد خروج أنتوني روبنسون مصاباً.

في المقابل، استفاد المنتخب الألماني من التغييرات التي أجراها المدرب يوليان ناغلسمان، حيث حافظ الفريق على توازنه وسيطرته، وكاد أن يضيف هدفاً ثالثاً عبر نديم أميري في الدقيقة 83، فيما تألق الحارس أوليفر باومان في التصدي لمحاولة خطيرة من جو سكيلي.

وحافظ "المانشافت" على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحقق فوزاً يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق البطولة.

وتستهل ألمانيا مشوارها في كأس العالم بمواجهة كوراساو في 14 حزيران ضمن منافسات المجموعة الخامسة، التي تضم أيضاً ساحل العاج والإكوادور، فيما تأمل كتيبة ناغلسمان في استعادة أمجادها العالمية وتحقيق اللقب الخامس في تاريخها، والأول منذ تتويجها في مونديال البرازيل عام 2014.

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