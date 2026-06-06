البرتغال تبدأ العد التنازلي للمونديال بفوز ودي على تشيلي

حقق المنتخب البرتغالي فوزاً معنوياً على ضيفه التشيلي بنتيجة 2-1، السبت، في مدينة أويرس غرب لشبونة، ضمن استعداداته الأخيرة للمشاركة في كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وشهد طرد لاعب البرتغال رافايل لياو ولاعب تشيلي إيفان رومان في الوقت بدل الضائع بعد مشادة بينهما، ليكمل المنتخبان المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني، افتتح غونسالو غيديش، الذي شارك بديلاً لكريستيانو رونالدو، التسجيل للبرتغال في الدقيقة 58 مستفيداً من تمريرة روبن نيفيش.

وعزز برونو فرنانديش تقدم أصحاب الأرض بهدف ثانٍ في الدقيقة 75 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يقلص لوكاس سيبيدا الفارق للمنتخب التشيلي في الوقت بدل الضائع عبر تسديدة بعيدة المدى.

ويخوض المنتخب البرتغالي مباراة ودية أخيرة أمام نيجيريا الأربعاء المقبل قبل التوجه إلى الولايات المتحدة لخوض منافسات كأس العالم.

ويستهل منتخب البرتغال مشواره في البطولة بمواجهة الكونغو الديمقراطية في 17 يونيو (حزيران) في هيوستن، قبل أن يلتقي أوزبكستان في المدينة ذاتها يوم 23 يونيو، ثم يختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة كولومبيا في ميامي يوم 27 من الشهر نفسه.

ويأمل المنتخب البرتغالي بقيادة قائده المخضرم كريستيانو رونالدو في الذهاب بعيداً خلال النسخة التي قد تكون الأخيرة لعدد من نجومه على المسرح العالمي.