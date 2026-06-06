فرنسا مرشحة للتفوق على إسبانيا والتتويج بكأس العالمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5281021-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A8%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
فرنسا مرشحة للتفوق على إسبانيا والتتويج بكأس العالم
منتخب فرنسا مرشح للقب المونديال (رويترز)
بنغالورو الهند:«الشرق الأوسط»
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بنغالورو الهند:«الشرق الأوسط»
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فرنسا مرشحة للتفوق على إسبانيا والتتويج بكأس العالم
منتخب فرنسا مرشح للقب المونديال (رويترز)
توقَّع استطلاع أجرته «رويترز» بين اقتصاديين أن تتوَّج فرنسا بكأس العالم على حساب إسبانيا، في حين يرجِّح أن تكون البرازيل، صاحبة الرقم القياسي بخمسة ألقاب، الخاسر الأكبر، وسط إقرار المشاركين بصعوبة التنبؤ بنتائج كرة القدم مقارنة بتوقع معدلات التضخم.
وشارك نحو 160 اقتصادياً من مختلف أنحاء العالم في هذا الاستطلاع، الذي يُجرى مرة كل 4 سنوات ويشكِّل استراحة مرحباً بها من تحليلات الاقتصاد الكلي، وسط أجواء الحروب وصدمات الطاقة وتجدد الجدل حول التضخم بين المؤقت والمستمر.
وتتمثل مهمة المشاركين هذه المرة في توقع نتائج النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم، التي تضم 48 منتخباً، وتُقام عبر 104 مباريات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في أول نسخة تستضيفها 3 بلدان. وحصلت فرنسا على 35 في المائة من الأصوات في الاستطلاع الذي أُجري بين 11 مايو (أيار) والخامس من يونيو (حزيران)، مقابل 31 في المائة لإسبانيا، بما يتماشى إلى حد بعيد مع توجهات أسواق المراهنات، ما قد يعيد أوروبا إلى صدارة كرة القدم العالمية.
وفي حال تحقق هذا التوقع، سيصبح ديدييه ديشان أول مدرب منذ الإيطالي فيتوريو بوتسو عام 1938 يحرز اللقب مرتين، والأول الذي يحقق ذلك بعد أن ناله لاعباً عام 1998. وجاءت الأرجنتين، حاملة اللقب والمتصدرة للتصنيف العالمي، إلى جانب البرتغال وإنجلترا، ضمن المراكز الخمسة الأولى في الاستطلاع.
وقال كاثال كينيدي، كبير الاقتصاديين في «آر بي سي» بلندن: «بعد خيبة نهائي 2022، تبدو فرنسا مهيأة تماماً لتحقيق نتيجة أفضل هذه المرة»، مضيفاً أن «قوام الفريق يجمع بين خبرة لاعبي النهائي الماضي ووصولهم إلى ذروة عطائهم، إلى جانب بروز عناصر جديدة».
وقدم كيليان مبابي، الذي قدم موسماً رائعاً مع ريال مدريد، نفسه خيارًا للاستطلاع للفوز بجائزتَي أفضل لاعب وهداف البطولة. وتفوق مبابي بفارق ضئيل على قائد منتخب إنجلترا هاري كين، المتوَّج بالحذاء الذهبي الأوروبي بعد أفضل مواسمه تهديفياً؛ إذ سجل 61 هدفاً مع بايرن ميونيخ. ويبدو أن إنجازاً جديداً في متناول كليهما. فمبابي وكين اللذان يملكان في رصيدهما 12 و8 أهداف في كأس العالم على الترتيب، يعدان من أبرز الساعين لتحطيم الرقم القياسي التاريخي للألماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفاً)، إلى جانب ليونيل ميسي الذي سجل 13 هدفاً.
حدس أساسي
واختار اثنان من المشاركين اليابان، وواحد المكسيك، وآخر المغرب (وهي منتخبات كان فوز أي منها سيشكل قصة خيالية في كأس العالم) ضمن نسبة 8 في المائة قالوا إن الولاء هو ما وجَّه اختياراتهم، في حين أكد نحو 73 في المائة أنهم اعتمدوا على حدسهم.
وقالت شانون بولد، كبيرة الاقتصاديين في مكتب البحوث الاقتصادية في جوهانسبرغ مازحة: «كما هو الحال في أي نموذج، جرى تعديل التوقعات بجرعة كبيرة من الحدس!». واعتمد نحو 20 في المائة من المشاركين على البيانات والنماذج في توقعاتهم.
وقال كلاوديو جوفندر من «آر إم بي»: «اجتمع خبراء الاقتصاد الكلي معاً وتوصلوا إلى رؤية مشتركة».
ولكن النظرة تجاه البرازيل بدت قاتمة في الاستطلاع. فحتى مع تولي كارلو أنشيلوتي تدريب منتخبها، لم ترتفع مستويات الثقة؛ إذ اعتبرها نحو ثلث المشاركين -بعد خروجها من دور الثمانية أمام كرواتيا في 2022- أبرز قوة كروية مرشحة لتقديم أداء مخيب، تليها إنجلترا ثم ألمانيا.
في المقابل، قد تقدم النرويج، بقيادة مهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند، عنصر الإثارة؛ إذ اختارها 21 في المائة كأبرز منتخب مرشح لإحداث مفاجأة رغم قلة حظوظه، متقدمة على اليابان (15 في المائة).
وكان السباق مفتوحاً كذلك على صعيد بروز النجوم الجدد؛ حيث توزعت الأصوات على 46 اسماً، غير أن المهاجم الإسباني الشاب لامين يامال (18 عاماً) تصدر القائمة. كما برز الفرنسي مايك مينيان والأرجنتيني إميليانو مارتينيز، والإسباني أوناي سيمون، بين أبرز المرشحين للفوز بجائزة «القفاز الذهبي» لأفضل حارس في البطولة.
ويواجه المنظمون اختباراً لوجستياً معقداً مع استعداد ملايين المشجعين للتوافد إلى أميركا الشمالية، في وقت أصبحت فيه التكلفة مصدر قلق واضح. فارتفاع أسعار التذاكر والإقامة والسفر بين المدن أثار مخاوف من أن تكون هذه النسخة الأغلى في تاريخ الجماهير.
وهكذا تبدو فترة الابتعاد عن التضخم قصيرة؛ إذ يرى أكثر من 60 في المائة من المشاركين أن التنبؤ بمعدلات التضخم في 2026 لا يزال أسهل من توقع بطل العالم، رغم أن السنوات الأخيرة خفضت سقف هذا التحدي.
وقال أوزان جان تركمان من بنك «شكر» التركي: «نحن نعرف متى ستنتهي كأس العالم، ولكننا لا نعرف متى ستنتهي أزمة إمدادات الطاقة».
المجموعة الخامسة لمونديال 2026 في الميزانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5281048-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-2026-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
المنتخب الألماني يتحضر لخوض كأس العالم بهدف استعادة اللقب (إ.ب.أ)
لندن:«الشرق الأوسط»
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لندن:«الشرق الأوسط»
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المجموعة الخامسة لمونديال 2026 في الميزان
المنتخب الألماني يتحضر لخوض كأس العالم بهدف استعادة اللقب (إ.ب.أ)
ناغلسمان يستهدف اللقب الخامس والإكوادور وكوت ديفوار تتطلعان لعبور الدور الأول مع بدء العد التنازلي على انطلاق أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم المقررة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخباً، قياساً بـ32 في نسخة قطر 2022، تترقب الجماهير حول المعمورة المنافسات وسط مشهد مضطرب عالمياً وأمنياً.
ويفتتح المونديال في 11 يونيو (حزيران) باستاد أزتيكا بمدينة مكسيكو، على أن تختتم فعالياته في ملعب «ميتلايف» قرب نيويورك الذي يتسع لـ82.500 متفرج في 19 يوليو (تموز).
ومع اقتراب الانطلاق، نواصل عرض وتحليل المجموعات الـ12 وحظوظ المنتخبات المشاركة بالمجموعة الخامسة التي تضم ألمانيا وكوت ديفوار والإكوادور وكوراساو.
ويتوجه المنتخب الألماني، بطل العالم 4 مرات، إلى أميركا الشمالية باحثاً عن كسر نحسه في آخر نسختين من كأس العالم عندما ودّع باكراً من دور المجموعات.
ومنذ هدف ماريو غوتزه في الوقت الإضافي لنهائي 2014 على ملعب ماراكانا، عاش الألمان، إحدى ركائز كأس العالم تاريخياً، فترات عصيبة على المسرح الأكبر؛ فقد انتهى الدفاع عن اللقب في روسيا عام 2018، بحلول ألمانيا في المركز الأخير ضمن مجموعتها، قبل أن تتكرر الخيبة ذاتها في قطر بعد 4 سنوات بالخروج من الدور الأول.
ومنذ رفع الكأس في ريو دي جانيرو، لم تحقق ألمانيا سوى فوزين في كأس العالم؛ على السويد ثم كوستاريكا.
ومنذ تسلم المدرب يوليان ناغلسمان (38 عاماً) مهمة قيادة المنتخب قبل عامين، تحسنت النتائج والعروض بشكل ملحوظ، مدفوعاً بمواهب شابة متألقة مثل فلوريان فيرتز وجمال موسيالا، إلى جانب أصحاب الخبرة يوزوا كيميش وأنطونيو روديغر.
وبلغت ألمانيا ربع نهائي كأس أوروبا 2024 على أرضها، ثم وصلت إلى المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية في العام التالي، قبل أن تخرج في المناسبتين على يد بطلي البطولتين لاحقاً؛ إسبانيا والبرتغال.
ويرى ناغلسمان أن الوقت قد حان لإصلاح سمعة ألمانيا الدولية المتضررة، وتحويل الفريق إلى قوة عظمى مرة أخرى من خلال الفوز بكأس العالم للمرة الخامسة.
ورغم تفاؤل ناغلسمان من قدرة فريقه على الوصول إلى النهائي، فإن كثيراً من جماهير ألمانيا لا يقتنع بذلك في ظل وجود منافسين من العيار الثقيل أمثال إسبانيا وفرنسا، والأرجنتين حاملة اللقب، وإنجلترا.
وقال ناغلسمان عقب خسارة فريقه أمام إسبانيا في بطولة أوروبا 2024: «يؤلمني أننا سننتظر عامين لنفوز بكأس العالم». ومنذ ذلك الحين، لم يغير المدرب الشاب هدفه، مؤكداً في كل مناسبة أن المنتخب الألماني سيخوض المشوار حتى نهايته.
ورغم تأهله بسهولة بعد تحقيق 5 انتصارات والخسارة مرة واحدة في التصفيات، فإن فريق المدرب ناغلسمان لم يكن مقنعاً في المباريات الودية الأخيرة، بعد فوزه 4 - 3 على سويسرا، وانتصاره في اللحظات الأخيرة بنتيجة 2 - 1 على غانا.
ولا يتعلق الأمر بافتقار ألمانيا للمواهب؛ إذ يشكل كاي هافرتز وموسيالا وفيرتز خط هجوم قوياً عندما يكونون في كامل لياقتهم البدنية. لكن التغييرات المستمرة في التشكيلة والإصابات ومجموعة من الأخطاء التي ارتكبها ناغلسمان خارج الملعب، بما في ذلك اضطراره للاعتذار للمهاجم دينيز أونداف عن التعليقات السلبية حول أدائه على الرغم من تسجيله هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة ضد غانا، لم تجعله محبوباً لدى الجماهير.
وقال أولي هونيس، رئيس بايرن ميونيخ والفائز بكأس العالم 1974: «إذا تمكنت ألمانيا من أن تصبح فريقاً متماسكاً، على الرغم من أن عدم ثبات المدرب على تشكيلة أساسية، فستكون لدينا فرصة».
وتعرض ناغلسمان، مدرب بايرن ميونيخ السابق، لانتقادات كثيرة في الأشهر الماضية، بسبب تراجعه عن قراره واختياره مانويل نوير (40 عاماً) ليكون الحارس الأساسي للمنتخب في كأس العالم، رغم أنه لم يمثل بلاده منذ عام 2024. لكن المدرب تمسك بموقفه، مؤيداً خططه الخاصة لتحقيق النجاح في أكبر بطولة. وقال هونيس: «إذا نجح، فسأكون أول من يهنئه. وإذا لم ينجح، فستكون الأمور صعبة عليه».
وما زال المنتخب الألماني ينتظر كثيراً من فيرتز الذي انتقل لليفربول الإنجليزي الموسم الماضي مقابل 125 مليون يورو، بعد عامين قدم فيهما أداء رائعاً مع باير ليفركوزن وفاز معه بثنائية الدوري وكأس ألمانيا دون هزيمة، ووصل أيضاً إلى نهائي الدوري الأوروبي.
وقبل بطولة أوروبا 2024، تمت الإشادة بلاعب الوسط المهاجم باعتباره النجم الكبير القادم لألمانيا، والمقدر له أن يحقق نجاحاً كبيراً. لكن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، اختتم ما عُدّ موسماً أول محبطاً له في ليفربول. واحتاج فيرتز لمرور 16 مباراة له مع ليفربول قبل أن يسهم بشكل مباشر في تسجيل هدف مع النادي، ولم يُظهر سوى قليل من الإبداع، والسرعة التي كان عليها في ليفركوزن. وسجل فيرتز 5 أهداف فقط وقدم 3 تمريرات حاسمة في 33 مباراة بالدوري الإنجليزي، ولم يرتقِ إلى قيمة الصفقة التي انضم بها لليفربول، لكنه ما زال يمثل العنصر المؤثر في تشكيلة المنتخب الألماني.
وكان فيرتز على وشك المشاركة للمرة الأولى في كأس العالم 2022 وعمره 19 عاماً حينذاك، لكن إصابته بتمزق في الرباط الصليبي حرمته من ذلك. وبعد أن سجل ثنائية مذهلة قادت بلاده إلى فوز مثير 4 - 3 على سويسرا بمباراة ودية في مارس (آذار) الماضي، قال فيرتز: «نحن أمة كبيرة ولا ينبغي أن نجعل أنفسنا صغاراً أمام أحد. لا يهم إن كنا المرشحين للفوز أو الوصول إلى النهائي، لكن هذا هو هدفنا».
وبوجود فيرتز وموسيالا وهافرتز، سيكون ناغلسمان مطمئناً على الخط الأمامي، لكن في ظل التغييرات الكثيرة التي يلجأ إليها المدرب، ما زال الغموض يحيط ببقية الخطوط الخلفية.
كوت ديفوار للعب دور قيادي
ضمن المجموعة نفسها، يُرجَّح أن يكون منتخب كوت ديفوار التهديد الأكبر لألمانيا على الصدارة، مع عودة «الفيلة» إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 2014.
وقد ولّت حقبة الجيل الذهبي بقيادة ديدييه دروغبا والأخوين يايا وكولو توريه، لكن تشكيلة المدرب إيميرس فايي الحالية تضم كثيراً من المواهب اللافتة؛ مثل نيكولا بيبيه وأماد ديالو.
وبعد دفاع مخيب عن لقب كأس أمم أفريقيا هذا الشتاء، انتهى عند ربع النهائي على يد مصر، تدخل كوت ديفوار نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها، وربما بأفضل فرصة لها لبلوغ الأدوار الإقصائية، بعد 3 خروجات متتالية من الدور الأول بين 2006 و2014.
وأكد المدرب فايي أن تشكيلته تملك القدرة على النجاح في البطولة، وقال: «هدفنا الوصول إلى أدوار متقدمة. لن نذهب إلى الولايات المتحدة من أجل قضاء عطلة».
وأضاف: «أعتقد أن كوت ديفوار تملك المقومات لتحقيق إنجاز استثنائي. لمَ لا نستهدف الوصول إلى المباراة النهائية؟».
وقد يبدو هذا الطموح مفرطاً بعض الشيء، لكنّ كثيراً من المنتخبات لن يفضل مواجهة كوت ديفوار التي توجت بلقبين على صعيد كأس الأمم الأفريقية منذ آخر ظهور لها في نهائيات كأس العالم بالبرازيل.
وبجانب أماد ديالو لاعب مانشستر يونايتد، نجح فايي في إقناع ثنائي منتخب فرنسا تحت 21 عاماً السابق؛ أنجي يوان بوني لاعب إنتر ميلان بطل إيطاليا، وإيلي واهي لاعب نيس، باللعب لكوت ديفوار، كما أن استدعاء مهاجم آرسنال السابق نيكولاس بيبي، يزيد من حجم المنافسة في الخط الأمامي.
ويعدّ المدافع عثمان ديوماندي، المرتبط بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ركيزة أساسية في الدفاع، كما يمنح خط الوسط القوي بقيادة القائد فرنك كيسي لاعب ميلان وبرشلونة السابق، وإبراهيم سانجاري لاعب نوتنغهام فورست، مزيداً من التوازن للفريق.
الإكوادور تتحدى الكبار
يستعد منتخب الإكوادور، الملقب بمنتخب «لا تريكولور»، لتسجيل حضوره الخامس في نهائيات كأس العالم، بجيل جديد من المواهب الشابة التي تنشط في أكبر الدوريات الأوروبية، مما يرفع سقف التوقعات لتكرار أو تجاوز أفضل إنجاز تاريخي للبلاد والمتمثل في الوصول إلى دور الـ16 بألمانيا عام 2006.
وحجزت الإكوادور مقعدها في المونديال بعد مشوار قوي في تصفيات أميركا الجنوبية، أنهته في المركز الثاني خلف الأرجنتين المتصدرة. ورغم بدء المشوار بخصم 3 نقاط من رصيدها، نجحت الإكوادور في حصد 29 نقطة من 18 مباراة، حققت خلالها 8 انتصارات و8 تعادلات وتلقت هزيمتين فقط.
وتميز الفريق بصلابة دفاعية لافتة؛ إذ لم تستقبل شباكه سوى 12 هدفاً طوال التصفيات، منها هدفان فقط في آخر 12 مباراة، بينما سجل هجومه 21 هدفاً، وكان من نصيب المهاجم المخضرم إينر فالنسيا (6 أهداف).
ويقود المنتخب الإكوادوري حالياً المدرب الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي، الذي تولى المسؤولية خلفاً للإسباني فيليكس سانشيز عقب خروج الفريق من بطولة «كوبا أميركا».
بيكاسيسي، القادم من تجربة مع نادي إلتشي الإسباني، نجح سريعاً في وضع بصمته الفنية، حيث خسر مباراة واحدة فقط كانت أمام البرازيل بهدف دون رد، وقاد الفريق إلى تحقيق انتصارات نوعية أبرزها على كولومبيا والأرجنتين، ليحسم التأهل رسمياً قبل جولتين من نهاية التصفيات. ويعتمد المدرب الأرجنتيني على توازن دقيق بين الصلابة الدفاعية وتطوير عملية بناء الهجمات، مستفيداً من قدرات لاعبين مثل مويسيس كايسيدو نجم تشيلسي الإنجليزي، وويليان باتشو موهوب باريس سان جيرمان الواعد.
وتستهل الإكوادور مشوارها بمواجهة كوت ديفوار يوم 14 يونيو الحالي على ملعب فيلادلفيا.
ويمتلك المنتخب الإكوادوري في سجله المونديالي 13 مباراة خاضها عبر 4 مشاركات سابقة، حقق خلالها 5 انتصارات وتعادلين، وتلقى 6 هزائم، مسجلاً 14 هدفاً ومستقبلاً مثلها.
كوراساو ضيف جديد على الكبار
في أول تجربة من نوعها بالمحفل العالمي، يسجل منتخب جزيرة كوراساو الكاريبية أول ظهور له في المونديال بعد تأهل من تصفيات «كونكاكاف» دون هزيمة. لكن زخم «الموجة الزرقاء» تراجع نسبياً بعدما مُني المنتخب بهزيمتين متتاليتين أمام الصين وأستراليا في مباراتين وديتين تحضيريتين في مارس الماضي.
وتعدّ كوراساو أصغر دولة تشارك في البطولة، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة، ومساحتها 171 ميلاً مربعاً، لكن جميع لاعبيها الدوليين ينحدرون من هولندا، ما يعني أنه لا تجوز الاستهانة بهم.
ومن بين 26 لاعباً تم اختيارهم للمشاركة لأول مرة مع كوراساو في نهائيات كأس العالم، كان تاهيث تشونغ الوحيد المولود بالجزيرة قبل أن يغادرها في سن العاشرة إلى هولندا، حيث ولد اللاعبون 25 الآخرون.
ويعود الفضل الكبير في التأهل والوصول إلى هذه التوليفة، إلى المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات، الذي رفض قيادة كوراساو في البداية بسبب أزمة إدارية وخضوع الاتحاد المحلي لرقابة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، لكنه قبل المهمة في يناير (كانون الثاني) 2024، ليبدأ في استقطاب اللاعبين الهولنديين الذين لديهم أصول من كوراساو.
وقال أدفوكات الذي سبق أن قاد هولندا في 3 فترات مختلفة، بالإضافة إلى قيادة كوريا الجنوبية في كأس العالم 2006، إنه يعتقد أن هذه هي أفضل طريقة لجلب لاعبين قادرين على حمل مسؤولية اللعب لمنتخب الجزيرة الكاريبية. وأوضح: «بدأنا في بناء منتخب من خلال العودة إلى الأساسيات. لم يكن لدينا أي شيء نشتكي منه فيما يتعلق بشغف وحماس والتزام اللاعبين. لكن كان علينا وضع أسس ونظام واضح. وكان من دواعي سرورنا أن نرى أن هذا الأمر قد تم استيعابه بسرعة وأثمر نتائج، وننتظر الآن الظهور بين الكبار في المحفل العالمي».
توخيل: الظروف الصعبة ليست «عذراً»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5281045-%D8%AA%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%8B
قال المدرب توماس توخيل إنَّ منتخب إنجلترا، الطامح إلى الذهاب بعيداً في كأس العالم لكرة القدم، لن يتَّخذ من الحرارة الشديدة والمسافات الطويلة بين المدن المستضيفة ذريعةً، في سعيه إلى خوض «بطولة طويلة».
ويواجه المنتخب الإنجليزي منتخب نيوزيلندا في مباراة ودية تحضيرية، السبت، في تامبا باي بولاية فلوريدا، بعد أن أجرى استعداداته من خلال حصص تدريبية في أجواء حارة ورطبة في ويست بالم بيتش.
وقال توخيل في مؤتمر صحافي: «لا نريد أن تكون هذه الأمور أعذاراً. ستكون المهمة صعبة. نأمل أن تكون كأس عالم طويلة».
وأضاف الألماني: «سيكون هناك كثير من السفر، وكثير من التحديات بسبب الحرارة والرطوبة».
واعترف توخيل بأنه «قلق بعض الشيء» بعد الاطلاع على صور أرضية ملعب تامبا باي التي أُعيدت زراعتها مؤخراً قبل مباراة السبت، لكنه أكد أنَّ سوء الأرضية المحتمل لن يؤثر على خياراته في التشكيلة.
وأكد أنَّ المنتخب سيجري 11 تبديلاً بين الشوطين.
وقال: «سنقرِّر عندما نكون هناك. وإذا ظهرت أي مشكلات، يمكننا دائماً التفاعل معها».
وباحثاً عن إنهاء 60 عاماً من الانتظار، يدخل منتخب إنجلترا البطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بشكل مشترك، ضمن مجموعة من المنتخبات المرشحة، إلى جانب فرنسا وإسبانيا، وحاملة اللقب الأرجنتين.
وبعد مواجهة نيوزيلندا، ثم خوض مباراة ودية أخرى أمام كوستاريكا، الأربعاء، في أورلاندو، سيتوجه المنتخب الإنجليزي إلى معسكره التدريبي في كانساس سيتي، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية، مع احتمال هبوب عواصف رعدية في الأيام المقبلة.
ويستهل منتخب «الأسود الثلاثة» مشواره في البطولة في 17 يونيو (حزيران) أمام كرواتيا في دالاس، حيث يُتوقع أن تصل درجات الحرارة الأسبوع المقبل إلى 35 درجة مئوية.
وفي حال تأهل إنجلترا من دور المجموعات، قد تواجه رحلةً شاقةً إلى مكسيكو سيتي لخوض مباراة ثُمن النهائي على ارتفاع عالٍ، مع احتمال أن تكون ميامي مسرحاً لمباراة ربع النهائي.
وقال توخيل: «هذا أيضاً جزء من مهمتنا، وهذا ما نريد تحقيقه، خلق أجواء من الهدوء والصبر، والقدرة على التكيُّف مع الظروف».
وأضاف: «هذا بالضبط ما يتطلبه عبور البطولة».
ورغم الحرارة المتوقعة خلال المنافسات، فإنَّ المدرب شدَّد على أنَّه لن يتخلى عن أساليبه التكتيكية القائمة على الضغط العالي.
وقال: «هناك قيمة في استعادة الكرة في مناطق متقدمة، حتى لو كان ذلك محفوفاً بالمخاطر، وحتى لو كان يتطلب مجهوداً عالياً».
ويقع المنتخب الإنجليزي في المجموعة الـ12 إلى جانب غانا وبنما وكرواتيا.
وكان منتخب كرواتيا، بخبرته الكبيرة، قد أقصى إنجلترا الشابة آنذاك من نصف نهائي كأس العالم 2018.
وهذه المرة، أعرب توخيل عن سعادته بامتلاك تشكيلته قدراً كبيراً من خبرة الفوز بالألقاب، إذ يضم الفريق نحو 12 لاعباً تُوِّجوا بألقاب هذا العام.
وقال: «نحن سعداء جداً لأن لدينا عدداً كبيراً من الراغبين بالفوز... هذا يعزِّز الثقة بشكل حقيقي، وليس مصطنعاً».
وأضاف: «اللاعبون يعرفون أنهم قادرون على التعامل مع الضغط. ويعرفون أنهم قدموا مستويات قوية في النهائيات».
وأشار المدرب إلى أن لديه «فكرة واضحة عن 14 أو 15 لاعباً أساسياً يمكنهم البدء وحمل الفريق» في مواجهة كرواتيا.
ويتنافس إزري كونسا على مركز أساسي في قلب الدفاع إلى جانب مارك غيهي وجون ستونز.
وكان كونسا قد قال، خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق حديث توخيل الجمعة: «معظم لاعبينا غير معتادين على اللعب في مثل هذه الأجواء الحارة».
الرأس الأخضر بلد أفريقي صغير بأحلام كبيرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5281043-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
منتخب الرأس الأخضر يخوض المونديال بطموحات عالية (رويترز)
مينديلو :«الشرق الأوسط»
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مينديلو :«الشرق الأوسط»
TT
الرأس الأخضر بلد أفريقي صغير بأحلام كبيرة
منتخب الرأس الأخضر يخوض المونديال بطموحات عالية (رويترز)
تتمايل جزر الرأس الأخضر على أنغام «المورنا» ذلك اللون الموسيقي الشعبي الذي تتداخل فيه نبرات الحزن مع الحنين ودفء الإحساس. وتجسد أشهر أغانيه «سودادي» حكايات عشرات الآلاف من المهاجرين الذين غادروا هذه الجزر العشر الممتدة قبالة سواحل غرب أفريقيا، بحثاً عن العمل وآفاق أرحب في الخارج. وتقول كلمات الأغنية: «إذا كتبت لي فسأكتب لك... وإن نسيتني فسأنساك».
وفي الأسابيع المقبلة، يأمل سكان الرأس الأخضر أن تتحول مشاعر الحنين هذه إلى احتفال؛ إذ تتجه أنظارهم نحو منتخبهم الوطني لكرة القدم، الذي يضم العديد من اللاعبين الذين تعود جذورهم إلى هذه الجزر، رغم أن آباءهم أو أجدادهم هاجروا منذ سنوات طويلة.
ويُعرف المنتخب بلقب «القرش الأزرق»، وهو إحدى مفاجآت التأهل إلى كأس العالم 2026. ويبلغ عدد سكان الرأس الأخضر أقل من 600 ألف نسمة، مما يجعلها ثالث أصغر دولة من حيث عدد السكان تصل إلى كأس العالم بعد آيسلندا في 2018، وكوراساو في نسخة 2026.
ويمزج المنتخب بين المواهب المحلية ولاعبين وُلدوا في الخارج، مثل المدافع روبرتو لوبيز، المولود في آيرلندا لأم آيرلندية وأب من الرأس الأخضر، ولوغان كوستا، المولود في فرنسا لوالدَين من الأرخبيل، الذي يدافع عن ألوان فياريال الإسباني.
وقد أثمر هذا المزيج بشكل لافت؛ إذ فاز الفريق بسبع من أصل عشر مباريات في التصفيات، وخسر مرة واحدة فقط، محققاً انتصاراً مميزاً على أرضه أمام الكاميرون، أحد عمالقة الكرة الأفريقية.
لكن التحدي في كأس العالم سيكون من مستوى مختلف؛ إذ يحتل «القرش الأزرق» المركز 69 عالمياً، وسيواجه في دور المجموعات إسبانيا المرشحة للقب، وأوروغواي بطلة العالم مرتين، إلى جانب السعودية، التي تتفوق عليه في التصنيف العالمي. ورغم ذلك، يسود التفاؤل بين السكان.
ويقول أنطون ديلغادو (25 عاماً)، بعدما أمضى وقتاً مع أصدقائه في حانة بمدينة مينديلو في جزيرة ساو فيسنتي: «أنا فخور للغاية. إنه أشبه بمعجزة. انتظرنا هذه اللحظة لسنوات، ولدينا أمل حقيقي في تحقيق فوز أو حتى اثنين».
ويمتد هذا الشعور بالأمل في أنحاء البلاد، حيث تعج المطاعم والحانات بالموسيقى الحية، خصوصاً «المورنا»، التي ترافق السياح والسكان على حد سواء، في أجواء بدأت تتجهز لصخب كأس العالم.
وفي مقهى رويال بمدينة مينديلو، يستعد العاملون لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار. ويحتفظ المكان بجدارية كبيرة للمغنية الأسطورية سيزاريا إيفورا، التي لا تزال أشهر شخصية من الرأس الأخضر عالمياً، حتى بعد مرور 15 عاماً على رحيلها. غير أن حديث الناس اليوم ينصب على نجوم كرة القدم.
وتقول نوايلا ديلغاردو (22 عاماً)، التي تعمل بالمقهى، إن كأس العالم تمثّل فرصة نادرة لبروز الرأس الأخضر على الساحة الدولية واكتساب «مزيد من الحضور العالمي».
ورغم ازدهار السياحة، يصعب تجاهل عزلة الأرخبيل وبعده الجغرافي عن المراكز الكبرى. فرغم وجود رحلات مباشرة إلى أوروبا، تظل الرحلة الوحيدة المباشرة إلى الولايات المتحدة متجهة إلى بروفيدنس في رود آيلاند، وهو إرث يعود إلى علاقات صيد الحيتان في القرن التاسع عشر والجالية الكبيرة هناك.
ويرى جورج غونسالفيش (69 عاماً)، وهو موظف على المعاش، الجالس مع أصدقائه في ساحة مينديلو، أن كأس العالم فرصة لتقليص هذه المسافات. ويقول: «العالم كله يأتي إلينا، والآن حان دورنا لنذهب إلى العالم».
من جانبه، يرى المدرب بيدرو ليتاو بريتو، المعروف بلقب «بوبيستا» والحاصل على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا العام الماضي، أن المشاركة تمثّل فرصة لوضع الرأس الأخضر على خريطة كرة القدم العالمية.
وقال لشبكة «سي إن إن»، قبل عدة أسابيع: «نريد أن نترك بصمتنا في البطولة من أجل شعبنا. نريد أن نُظهر أننا، رغم صغر حجمنا، قادرون على مقارعة الكبار. نعلم أن المهمة صعبة، لكننا نؤمن بأنه لا يوجد مستحيل».