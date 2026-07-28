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يوميات الشرق

فاروق حسني يحصد جائزة النيل... والعلاق يفوز بـ«المبدعين العرب»

لإسهاماتهما في إثراء الحياة الثقافية والفكرية والعلمية

اجتماع لإعلان جوائز الدولة في مصر (وزارة الثقافة المصرية)
اجتماع لإعلان جوائز الدولة في مصر (وزارة الثقافة المصرية)
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فاروق حسني يحصد جائزة النيل... والعلاق يفوز بـ«المبدعين العرب»

اجتماع لإعلان جوائز الدولة في مصر (وزارة الثقافة المصرية)
اجتماع لإعلان جوائز الدولة في مصر (وزارة الثقافة المصرية)

حصد الفنان فاروق حسني أرفع الجوائز المصرية، وهي جائزة النيل في الفنون، بينما حصد الجائزة نفسها في فرع الآداب الدكتور يوسف نوفل، وفي فرع العلوم الاجتماعية حصل عليها الدكتور أحمد يوسف أحمد، وفاز بجائزة «النيل للمبدعين العرب» التي تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 50 جنيهاً) وميدالية ذهبية، الدكتور علي جعفر العلاق من جمهورية العراق، تقديراً لإسهاماته البارزة في المجال الأدبي والثقافي العربي.

وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة المصري، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2026 بفئاتها المختلفة: «التفوق»، و«التقديرية»، و«النيل للمبدعين المصريين»، و«النيل للمبدعين العرب»، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المجلس الأعلى للثقافة، الاثنين.

وأكد قنصوة أن «جوائز الدولة تُمثِّل أرفع صور التقدير التي تمنحها الدولة المصرية للمبدعين والمفكرين والباحثين؛ تقديراً لإسهاماتهم في إثراء الحياة الثقافية والفكرية والعلمية، وترسيخاً لدور الثقافة بوصفها أحد أهم روافد بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية».

وأضاف قنصوة خلال المؤتمر أن «هذه الجوائز تعكس حرص الدولة على تكريم أصحاب العطاء والإبداع، وترسيخ قيم التَّميُّز والابتكار، بما يسهم في دعم الحركة الثقافية والفكرية، ويحفِّز الأجيال الجديدة على مواصلة مسيرة الإبداع والبحث العلمي».

وأكد أن أعمال لجان الفحص والتصويت جرت وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية والموضوعية، بما يضمن وصول الجوائز إلى مستحقيها من أصحاب الإنجازات المؤثرة في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

وجاءت نتائج جوائز الدولة التقديرية، وقيمة كل جائزة 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية، كالتالي:

فاز بجوائز الدولة في مجال الفنون الدكتور السيد عبده سليم، والفنان محمد صبحي، والخطاط خضير البورسعيدي.

بينما فاز بها في مجال الآداب أحمد فضل شبلول، والدكتورة ماري تريز عبد المسيح، والدكتور محمد نجيب التلاوي. وحصد الجائزة في مجال العلوم الاجتماعية الدكتور أنور مغيث، والدكتورة ليلى عبد المجيد، والدكتور صفي الدين خربوش، والدكتور محمد شومان.

وجاءت نتائج «جوائز الدولة للتفوق»، وقيمة كل جائزة 100 ألف جنيه، بالإضافة لميدالية فضية كالتالي:

في مجال الفنون، حصل عليها المخرج المسرحي أحمد عبد الجليل، والدكتورة مايسة عبد الغني. وفي مجال الآداب حصلت عليها الدكتورة شيرين أبو النجا، ومحمد عبد الحافظ ناصف. وفي مجال العلوم الاجتماعية فاز بها الدكتور أحمد القناوي، والدكتور عبد السلام نوير، والدكتورة منى الحديدي.

وفاز بجائزة «الدولة التشجيعية» كثير من الشباب دون سنِّ الأربعين، وقدرها 50 ألف جنيه وميدالية تذكارية، ومن بينهم عبادة أحمد علي محمد علي بجائزة «عزف الفيولينة»، كما فازت دنيا عبد المعبود، ونهال المصري مناصفة بجائزة «تصميم الأزياء للسينما»، كما فاز محمد زكي بجائزة «الإخراج المسرحي»، وفاز الدكتور عبد الكريم الحجراوي بجائزة «رواية الواقع المعاصر»، وفازت الكاتبة آلاء أشرف بجائزة «مجموعة القصة القصيرة جداً»، وفاز يونس أبو سبع بجائزة «ديوان شعر الفصحى»، وفاز المهندس المعماري محمد طنطاوي بجائزة «العمل المعماري الأول»، وفازت الكاتبة دينا البلتاجي بجائزة «التأليف في المعارف الشعبية»، وفاز الدكتور محمود زكريا محمود إبراهيم بجائزة «مستقبل الدور الإقليمي لمصر»، وفاز الدكتور أحمد هشام فرحات الموجي بجائزة «المجتمع المدني وحقوق الإنسان».

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