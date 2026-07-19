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يوميات الشرق

الرياض تقطف ثمار الإبداع وتُتوّج فرسان «الشريك الأدبي» الجمعة

تتويجاً لمسيرة صاغت تفاصيلها رؤية وطنية طموحة

الحفل الختامي لمبادرة «الشريك الأدبي» في نسختها الخامسة سيقام بـ«مركز الملك فهد الثقافي» بالرياض الجمعة (هيئة الأدب)
الحفل الختامي لمبادرة «الشريك الأدبي» في نسختها الخامسة سيقام بـ«مركز الملك فهد الثقافي» بالرياض الجمعة (هيئة الأدب)
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الرياض تقطف ثمار الإبداع وتُتوّج فرسان «الشريك الأدبي» الجمعة

الحفل الختامي لمبادرة «الشريك الأدبي» في نسختها الخامسة سيقام بـ«مركز الملك فهد الثقافي» بالرياض الجمعة (هيئة الأدب)
الحفل الختامي لمبادرة «الشريك الأدبي» في نسختها الخامسة سيقام بـ«مركز الملك فهد الثقافي» بالرياض الجمعة (هيئة الأدب)

تتويجاً لمسيرة صاغت تفاصيلها رؤية وطنية طموحة، وجعلت من الثقافة أسلوب حياة؛ تستعد هيئة الأدب والنشر والترجمة لتنظيم الحفل الختامي لمبادرة «الشريك الأدبي» في نسختها الخامسة (2025-2026)، الجمعة المقبل في «مركز الملك فهد الثقافي» بالرياض، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين وشركاء المبادرة وممثلي الجهات الثقافية والإعلامية، في أمسية تحتفي بالمنجز الثقافي، وتستعرض أثر المبادرة في تعزيز حضور الأدب في المجتمع.

ويأتي هذا الحفل ليتوّج مسيرة عام حافل بالعطاء الثقافي والأدبي، الذي شهد قفزة نوعية وتوسعاً كبيراً في مسارات المبادرة؛ وإلى جانب مسار «المقاهي»، استحدثت المبادرة في هذه النسخة 4 مسارات جديدة، شملت أندية الهواة الثقافية، والجمعيات، ودور النشر، والمساحات المشتركة.

وأكّد الدكتور عبد اللطيف الواصل، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن مبادرة «الشريك الأدبي» أصبحت نموذجاً وطنياً يُبرز نجاح الشراكة بين الهيئة والقطاعين الخاص وغير الربحي في دعم الحراك الأدبي، مشيراً إلى أن النسخة الخامسة حققت أثراً نوعياً في تعزيز حضور الأدب في الفضاءات العامة، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية، وترسيخ الثقافة بوصفها جزءاً من الحياة اليومية.

مع ازدياد عدد المقاهي المنضوية ضمن المبادرة اتسع النطاق الجغرافي لها وشمل المدن الرئيسية والمحافظات (واس)

ويتضمن الحفل عرضاً مرئياً يوثق مسيرة المبادرة، وأبرز محطاتها ومنجزاتها، إلى جانب تكريم الشركاء وتتويج الفائزين بجوائز مالية يتجاوز مجموعها مليون ريال (266.6 ألف دولار).

وتهدف المبادرة إلى تعزيز قيمة الأدب في حياة الفرد، وجعل الثقافة أسلوب حياة، وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص وغير الربحي في النهوض بالقطاع الثقافي، وإلهام الأفراد للإنتاج الأدبي والثقافي، إضافة إلى دعم انتشار الكتاب السعودي محلياً وعالمياً، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في تنمية القطاع الثقافي وتعزيز حضوره المجتمعي.

ويُنتظر أن يشكّل الحفل الختامي منصة للاحتفاء بالمنجزات واستعراض قصص النجاح، وتعزيز التواصل بين الشركاء والمهتمين بالشأن الثقافي، بما يؤكد استمرار مبادرة «الشريك الأدبي» في ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى المبادرات الوطنية الرائدة في بناء شراكات ثقافية مستدامة، وتعزيز حضور الأدب في مختلف مناطق المملكة.

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يوميات الشرق

أسعار صفّ السيارات تؤرّق مصريين

محافظ القاهرة خلال تفقد بداية تطبيق المنظومة (أرشيفية - محافظة القاهرة)
محافظ القاهرة خلال تفقد بداية تطبيق المنظومة (أرشيفية - محافظة القاهرة)
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أسعار صفّ السيارات تؤرّق مصريين

محافظ القاهرة خلال تفقد بداية تطبيق المنظومة (أرشيفية - محافظة القاهرة)
محافظ القاهرة خلال تفقد بداية تطبيق المنظومة (أرشيفية - محافظة القاهرة)

اضطر عثمان طارق، وهو طبيب في الأربعينات من العمر، إلى طلب شرطة النجدة بعد مشاحنة مع طفل لم يبلغ 18 عاماً يقوم بتنظيم ركن السيارات أمام المستشفى الذي يعمل فيه بضاحية المهندسين بعدما تطاول عليه، وحاول منعه من الانتظار في الشارع بالقرب من المستشفى.

يقول عثمان طارق لـ«الشرق الأوسط» إن مشكلة انتظار سيارته باتت تؤرقه مع اضطراره للتنقل عدة مرات أحياناً خلال اليوم، وعدم وجود أماكن يترك فيها السيارة بشكل آمن، ودون الدخول في نقاش تفاوضي حول السعر الذي يدفعه، مشيراً إلى أن الأزمة لا تكون في المبالغ التي تُطلب للانتظار مقابل وقت قصير فقط، ولكن أيضاً في رغبة «السايس» في ترك مفتاح السيارة له.

ويشير طارق إلى أن انتظار سيارته بالقرب من المستشفى الذي يعمل فيه كان يكلفه يومياً 30 جنيهاً (الدولار يساوي 50.5 جنيه في البنوك)، لافتاً إلى أن هذا الرقم تضاعف خلال العامين الماضيين، من دون وجود ما يستدعي ذلك من وجهة نظره.

وأقرت مصر قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، والمعروف إعلامياً بقانون «السايس»، بهدف ضبط الانضباط المروري في الشارع، لكن القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعد موافقة رئيس الجمهورية لا يزال يواجه مشكلات في التطبيق، وجرى تقديم مقترحات عدة من أجل تفعيله على أرض الواقع، خصوصاً في محافظة القاهرة.

حاولت محافظة القاهرة حوكمة منظومة «السايس» (محافظة القاهرة)

وكانت المحافظة قد أعلنت العام الماضي تطبيق نظام لحوكمة المنظومة عبر زي موحّد و«بادج» واضح يرتديه «السايس»، مدعوماً بـ«كود» يمكّن قائد السيارة من التعرف على هويته إلكترونياً باستخدام الهاتف الجوال، لكن هذا الأمر لا يزال غير مفعّل على أرض الواقع في غالبية الميادين التابعة للمحافظة، بحسب ما رصدت «الشرق الأوسط» في جولتها بشوارع العاصمة المصرية.

ويشترط القانون في من يمتهن «وظيفة منادي السيارات» أن يكون حاصلاً على رخصة من الجهات المختصة، مع اشتراط إجادته القراءة والكتابة، والحصول على رخصة قيادة سارية، بجانب تحديد السن بألا تقل عن 21 عاماً، مع عدم صدور أحكام قضائية ضده في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، بجانب شهادة صحية تثبت خلوه من تعاطي المخدرات.

وقال عضو مجلس النواب (البرلمان) إيهاب منصور لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة لا تزال مستمرة؛ لأن آليات تطبيق القانون لا تزال غير مفعلة، سواء فيما يتعلق بطبيعة من يعملون في المهنة، أو فيما يتعلق بتوفير أوراق تثبت تحصيل الرسوم على أرض الواقع»، لافتاً إلى أن المشكلة الأساسية التي يواجهها المواطنون في الوقت الحالي مرتبطة بعدم تطبيق القانون على أرض الواقع.

وأضاف أنه «مع عدم تطبيق وضع رسوم انتظار بالمناطق الشعبية على سبيل المثال، فإن هناك مشكلات متعددة مرتبطة بغياب آليات تنظيم الانتظار في الشوارع للمركبات، وعدم وجود أسعار محددة معروفة مسبقاً لكل مدة يؤدي إلى مشاحنات متكررة».

تتباين رسوم الانتظار من مكان إلى آخر (الشرق الأوسط)

وتنشر وزارة الداخلية المصرية من حين إلى آخر وقائع ضبط منتحلي صفة «منادي سيارات» مع تداول مقاطع فيديو عبر منصات مواقع التواصل تبرز وجود مشادات بينهم وبين قائدي السيارات، كان من بينها واقعة ضبط لمتهم في محافظة الجيزة قام بسبّ وتهديد قائد سيارة، وطالبه بدفع مبلغ غير قانوني، وهي واقعة صدر بها بيان رسمي بعد توقيف المتهم وضبطه.

واعتبر محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق خبير الإدارة المحلية رضا فرحات أن القانون بحاجة إلى مراجعة من أجل التعامل مع العقبات التي ظهرت في التنفيذ، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنه «بالإضافة إلى ذلك، هناك مشكلة أساسية مرتبطة بعدم قدرة جهات الإدارة على فرض سيطرتها وتفعيل القانون، مع استمرار محاولة البعض التحايل على القانون لتجنب سداد الرسوم للدولة».

وتتباين أسعار صفّ السيارات من منطقة إلى أخرى، خصوصاً في العاصمة المصرية، مع عدم وجود أسعار محددة إلا في الجراجات التي تتبع جهات لها أطر قانونية على غرار الفنادق الكبرى، التي تتباين فيها أيضاً أسعار الانتظار بحسب كل مكان، في حين لا توجد أسعار محددة للانتظار في الجراجات الخاصة التي يديرها أفراد.

وهنا يشير عضو البرلمان إلى عدم وجود ممانعة في تحديد أسعار الانتظار ببعض الأماكن وفق اعتبارات كونها منشآت سياحية، لكن في المقابل يتطلب الأمر وضع أسعار انتظار واضحة في جميع المناطق تتناسب مع متوسطات الأجور، مشيراً إلى أن الدور الأكبر في هذا الأمر يقع على المحليات.

وهو رأي يدعمه فرحات الذي يشير إلى «ضرورة توظيف التكنولوجيا في انتظار السيارات من خلال إطلاق تطبيقات توضح الأماكن المخصصة للانتظار، مع الاستفادة من بعض المواقع لتنفيذ حلول غير تقليدية لانتظار السيارات لاستيعاب أكبر عدد من المركبات، لا سيما في أكثر الأماكن ازدحاماً».

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قضايا مصر
يوميات الشرق

إسماعيل ياسين يعود للواجهة في معركة «حق الأداء العلني»

إسماعيل ياسين مع نجله ياسين (خاص لـ«الشرق الأوسط»)
إسماعيل ياسين مع نجله ياسين (خاص لـ«الشرق الأوسط»)
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إسماعيل ياسين يعود للواجهة في معركة «حق الأداء العلني»

إسماعيل ياسين مع نجله ياسين (خاص لـ«الشرق الأوسط»)
إسماعيل ياسين مع نجله ياسين (خاص لـ«الشرق الأوسط»)

ما زالت تداعيات معركة تفعيل «حق الأداء العلني» تتصاعد، وهو المقترح الذي تقدّم به الفنان ياسر جلال، النائب بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان المصري)، للجنة الثقافة والإعلام بالمجلس خلال مايو (أيار) الماضي، إذ أعاد تصريح للفنان يحيى الفخراني لوسائل إعلام محلية على خلفية الأزمة، الفنان الراحل إسماعيل ياسين إلى الواجهة مجدداً، ليتصدر اسمه «الترند» على «غوغل» في مصر، الأحد.

وكان الفخراني قد صرح بأن «حق الأداء العلني مهم للفنان وللورثة»، لافتاً إلى أن «ابن إسماعيل ياسين لم يكن لديه ما يعينه على الحياة، وأن والدته تحدثت معه بهدف تشغيله، رغم أن والده كان يعمل كثيراً، لكنه مات أيضاً وهو بحاجة إلى المال».

وبدورها، أوضحت سارة ياسين، حفيدة إسماعيل ياسين، عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، أنه رغم وفاة جدها في سبعينات القرن الماضي، فإن سيرته وحكاياته ما زالت مستمرة، مؤكدة أنه لم يرحل فقيراً، لكنه مرّ خلال سنواته الأخيرة بأزمات مادية ومهنية ونفسية.

ونوّهت سارة ياسين إلى أن عمل جدها في الملاهي الليلية «مونولوجست» كان المجال الوحيد المتاح له في تلك الفترة، وكان يؤديه على أمل عودة الأضواء إليه مجدداً، واستعادة المكانة التي صنعها على مدار سنوات طويلة.

يحيى الفخراني في منزل إسماعيل ياسين (خاص لـ«الشرق الأوسط»)

وأشارت سارة ياسين إلى أن جدها دخل في اكتئاب حاد خلال آخر 12 يوماً من حياته، بعد سماعه خبر وفاة صديقه المخرج فطين عبد الوهاب، مؤكدة أنه كان يملك منزلًا في حي الزمالك، بعدما ترك فيلته التي كانت ضمن عمارته في شارع محمد مظهر، وظل يمتلكها حتى وفاته.

وقالت سارة إن والدها الفنان والمخرج ياسين إسماعيل ياسين، عانى مثل بعض صناع السينما، فاتجه أكثر إلى التلفزيون، وقدم عدداً من الأعمال، كان آخرها مسلسل «بنات عمري»، وفي عام 2008 أصيب بسرطان الرئة وتوفي.

وذكرت سارة أن «قصة إسماعيل ياسين أكثر من مجرد حكاية فنان كوميدي أضحك الملايين، فهي قصة إنسان عاش قمة الشهرة، وعرف النجاح والثراء، ثم واجه تقلبات الزمن والفن والحياة، وعاش الوجه الآخر للنجومية عندما تراجعت الأضواء».

سارة ياسين حفيدة إسماعيل ياسين (الشرق الأوسط)

وأضافت سارة ياسين لـ«الشرق الأوسط» أن منشورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان بهدف توضيح بعض الحقائق للرأي العام، وليس رداً على ما قاله الفنان يحيى الفخراني، خصوصاً أن سيرة جدها ليست ملكاً لأسرته فقط، بل لجمهوره في أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الفخراني كان صديقاً لوالدها، الذي كان يملك كثيراً من الإمكانات، لكنه كان قليل الظهور في الأعمال نظراً لطبيعة الإنتاج.

وعن جدل «حق الأداء العلني» المُثار حالياً، أكدت سارة ياسين أنها مع تفعيل القانون لأنه سيسهم في رفع العبء عن النقابات المهنية، لافتة إلى أنها عضو في جمعية «أبناء الفنانين»، ومؤيدة للقانون بشكل كبير.

واستشهدت سارة ياسين بحديث الفنانة الراحلة مريم فخر الدين مع والدها مطلع الألفية الجديدة، إذ أكدت له حينها أنه سيكون المستفيد الأكبر من هذا القانون؛ نظراً لأن والده يملك تاريخاً فنياً بارزاً، موضحة أن تفعيل القانون ضروري لحفظ كرامة الفنانين كبار السن وأسرهم.

وفي السياق، أكد بيان «غرفة صناعة السينما» أن المنتج هو مَن يتولى إنتاج الشريط، ويتحمل مسؤوليته، وأن المنتجين داعمون لأعضاء النقابات الفنية، ولكن لا إلزام عليهم بالتعامل مع نماذج عقود موحدة معدة من أي جهة أو كيان.

بينما أصدرت «نقابة السينمائيين»، وكذلك «الممثلين»، و«جمعية مؤلفي الدراما»، و«جمعية أبناء الفنانين» بياناً صحافياً قبل أيام، حول ما أثير بشأن «حق الأداء العلني»، مؤكدين تمسكهم بـ«تفعيل قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة، حفاظاً على حقوق وكرامة الفنان».

وأشار إلى أن بيان «غرفة صناعة السينما» تضمن تفسيرات وتأويلات تهدف إلى تفكيك وحدة العاملين في مجال الدراما، خصوصاً أن تفعيل القانون لن يضر أو يتعارض مع المنتجين.

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سينما مصر
يوميات الشرق

معرض سعودي يعيد اكتشاف العين... من أداة للرؤية إلى لوحة تروى

صورة توضح التشابه الجغرافي بين العين والجبال (الشرق الأوسط)
صورة توضح التشابه الجغرافي بين العين والجبال (الشرق الأوسط)
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معرض سعودي يعيد اكتشاف العين... من أداة للرؤية إلى لوحة تروى

صورة توضح التشابه الجغرافي بين العين والجبال (الشرق الأوسط)
صورة توضح التشابه الجغرافي بين العين والجبال (الشرق الأوسط)

قبل أن تكون العين نافذة يرى الإنسان منها العالم، يعتقد المصور السعودي أشرف حبيب أنها عالمٌ كامل يستحق أن يُكتشف. فعندما تُكبَّر قزحية العين عشرات المرات، لا تبدو مجرد عضو بيولوجي، بل تتحول إلى تضاريس تتشابك فيها الخطوط والألوان، فتشبه صحراء رسمتها الرياح، أو مجرةً تدور في فضاء بعيد، أو لوحةً تجريدية يصعب تصديق أنها تسكن داخل إنسان.

هذه الفكرة هي التي قادت أشرف حبيب إلى إطلاق معرض «بوابة الإبصار» في جدة، بالتعاون مع نادي ركائز الفوتوغرافي التابع لمنصة هاوي، في تجربة يصفها بأنها الأولى من نوعها في المملكة والشرق الأوسط، تجمع بين الفن والمعرفة، وتدعو الزائر إلى تأمل أكثر تفاصيل الإنسان قرباً منه، وأكثرها غموضاً في الوقت نفسه.

المصور أشرف حبيب في معرضه بوابة الإبصار (الشرق الأوسط)

لا يبدأ المعرض بالكاميرا، بل بسؤال: ماذا لو توقفنا عن النظر بالعين... وبدأنا ننظر إليها؟ على مدى 3 سنوات، كرّس المصور السعودي جهده لتصوير القزحية، بعد رحلة مهنية امتدت لأكثر من 15 عاماً في التصوير الفوتوغرافي، اشتهر خلالها بفن الرسم بالضوء. لكنه هذه المرة لم يكن يبحث عن مشهد خارجي، بل عن الجمال المختبئ داخل الإنسان.

يقول أشرف حبيب لـ«الشرق الأوسط»: «أردت أن أُري الناس الجمال الموجود داخل العين قبل أن ننظر بها إلى العالم. المعرض ليس معرضاً فنياً فقط، بل هو معرض فني وعلمي في الوقت نفسه، يكشف جماليات العين ويُظهر جمال صنع الخالق».

صورة تجمع أشكالاً وألواناً متعددة لقزحيات العين (الشرق الأوسط)

ورغم أن فكرة تصوير القزحية شاهدها في تجارب خارج المملكة، فإنه لم يتعامل معها باعتبارها تجربة فوتوغرافية فقط، بل بدأ أولاً بالبحث والقراءة لفهم اختلاف ألوان العيون وأشكالها، ودور الميلانين والعوامل الوراثية في تكوينها، قبل أن يلتقط أول صورة.

داخل المعرض، لا تبدو أي قزحية شبيهة بالأخرى. فكل عين تحمل تكويناً مختلفاً، وتفاصيل لا تتكرر، وخطوطاً صنعتها الوراثة، وأحياناً ظروف صحية نادرة، لتبدو كل صورة وكأنها عالم مستقل بذاته.

يؤكد حبيب أنه ليس طبيباً، وأن ما يقدمه هو قراءة فنية وبصرية، لكنه يعترف بأن آلاف الصور التي التقطها جعلته يكتشف أن العين تخبئ من التفاصيل أكثر بكثير مما يظنه الناس.

صورة توضح التشابه بين لون العين وزهرة دوار الشمس (الشرق الأوسط)

ويتابع: «نسافر حول العالم لنصور الجبال والبحار والتضاريس، بينما هناك تضاريس كاملة موجودة داخل أعيننا، لكنها أقرب إلينا من أي مكان»، ورغم أن كثيرين ينجذبون إلى العيون الفاتحة، اختار حبيب أن يمنح العيون الداكنة المساحة الأكبر من مشروعه، لأنها، على حد قوله، الأكثر تعرضاً لسوء الفهم.

قزحية لشخص يعاني من مرض مناعي نادر يستهدف الأنسجة التي تحتوي على صبغة الميلانين (الشرق الأوسط)

ويضيف: «كثير من الناس يعتقدون أن عيونهم سوداء، ثم يفاجأون عندما يشاهدون صورها مكبرة، فيكتشفون أنها بنية، وتضم تفاصيل وألواناً مدهشة لم يكونوا يرونها من قبل. بعد ذلك يبدأون في حب عيونهم أكثر.

ومن بين مئات العيون التي مرت أمام عدسته، بقيت إحدى الحالات النادرة عالقة في ذاكرته؛ إذ غيّر مرض نادر توزيع الميلانين داخل القزحية، فرسم تكويناً لونياً لم يشاهد مثله من قبل، حتى بدت العين وكأنها عمل فني أنجزته الطبيعة.

قزحية لشخص تضررت أعصابه الدقيقة المرتبطة بحركة البؤبؤ إثر تعرضه لحادث (الشرق الأوسط)

لكن أكثر ما يلفت انتباهه ليس الصور نفسها، بل اللحظة التي يواجه فيها أصحابها أعينهم للمرة الأولى، يصمت بعضهم طويلاً، ويقترب آخرون من الصورة أكثر من مرة، بينما يردد كثيرون العبارة نفسها: لم أكن أعلم أن عيني بهذا الجمال.

يبتسم حبيب وهو يروي تلك اللحظات قائلاً: «كثير منهم يشعر كأنه يرى نفسه من الداخل، وليس مجرد عينه»، ولا يختزل المصور مشروعه في الجانب الجمالي وحده، بل يرى أن لكل إنسان فرادته التي تنعكس في قزحية عينه، ويقول: «كل إنسان يحمل في عينه بصمة لمسيرة حياته، وهي ليست مجرد بصمة جمالية».

في نهاية الجولة، يغادر الزائر وهو ينظر إلى عيون من حوله بطريقة مختلفة. بعد هذه التجربة، لا تعود العين مجرد نافذة نطل منها على العالم، بل تصبح عالماً قائماً بحد ذاته، يختزن تفاصيل لا تُرى إلا عندما نمنحه الوقت الكافي لننظر إليه.

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