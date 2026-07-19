الرياض تقطف ثمار الإبداع وتُتوّج فرسان «الشريك الأدبي» الجمعة

تتويجاً لمسيرة صاغت تفاصيلها رؤية وطنية طموحة، وجعلت من الثقافة أسلوب حياة؛ تستعد هيئة الأدب والنشر والترجمة لتنظيم الحفل الختامي لمبادرة «الشريك الأدبي» في نسختها الخامسة (2025-2026)، الجمعة المقبل في «مركز الملك فهد الثقافي» بالرياض، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين وشركاء المبادرة وممثلي الجهات الثقافية والإعلامية، في أمسية تحتفي بالمنجز الثقافي، وتستعرض أثر المبادرة في تعزيز حضور الأدب في المجتمع.
ويأتي هذا الحفل ليتوّج مسيرة عام حافل بالعطاء الثقافي والأدبي، الذي شهد قفزة نوعية وتوسعاً كبيراً في مسارات المبادرة؛ وإلى جانب مسار «المقاهي»، استحدثت المبادرة في هذه النسخة 4 مسارات جديدة، شملت أندية الهواة الثقافية، والجمعيات، ودور النشر، والمساحات المشتركة.
وأكّد الدكتور عبد اللطيف الواصل، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن مبادرة «الشريك الأدبي» أصبحت نموذجاً وطنياً يُبرز نجاح الشراكة بين الهيئة والقطاعين الخاص وغير الربحي في دعم الحراك الأدبي، مشيراً إلى أن النسخة الخامسة حققت أثراً نوعياً في تعزيز حضور الأدب في الفضاءات العامة، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية، وترسيخ الثقافة بوصفها جزءاً من الحياة اليومية.
ويتضمن الحفل عرضاً مرئياً يوثق مسيرة المبادرة، وأبرز محطاتها ومنجزاتها، إلى جانب تكريم الشركاء وتتويج الفائزين بجوائز مالية يتجاوز مجموعها مليون ريال (266.6 ألف دولار).
وتهدف المبادرة إلى تعزيز قيمة الأدب في حياة الفرد، وجعل الثقافة أسلوب حياة، وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص وغير الربحي في النهوض بالقطاع الثقافي، وإلهام الأفراد للإنتاج الأدبي والثقافي، إضافة إلى دعم انتشار الكتاب السعودي محلياً وعالمياً، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في تنمية القطاع الثقافي وتعزيز حضوره المجتمعي.
ويُنتظر أن يشكّل الحفل الختامي منصة للاحتفاء بالمنجزات واستعراض قصص النجاح، وتعزيز التواصل بين الشركاء والمهتمين بالشأن الثقافي، بما يؤكد استمرار مبادرة «الشريك الأدبي» في ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى المبادرات الوطنية الرائدة في بناء شراكات ثقافية مستدامة، وتعزيز حضور الأدب في مختلف مناطق المملكة.