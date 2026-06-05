توتنهام يضم روبرتسون في صفقة انتقال مجانية

أعلن نادي توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة عن التعاقد مع الظهير أندي روبرتسون في صفقة انتقال مجانية، بعد أن غادر اللاعب الدولي الاسكوتلندي فريق ليفربول مع انتهاء عقده.

وغادر اللاعب (32 عاماً) ليفربول بعد مسيرة استمرت تسع سنوات فاز خلالها بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة مرتين، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، وتوج باللقب في عام 2019.

وكان الاسكوتلندي قد أعلن أنه سيغادر ليفربول في أبريل (نيسان) الماضي، وكان توتنهام يبحث في ذلك الوقت عن لاعب لديه خبرة لينضم إلى صفوفه بعد أن نجح في تفادي الهبوط في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري هذا الموسم.

وقال روبرتو دي زيربي، مدرب توتنهام، في بيان: «أندي شخص أقدره للغاية منذ عدة سنوات، وسيضيف إلى فريقنا مجموعة من المهارات الفنية المتميزة والخبرة والقيادة وعقلية رائعة».

وأضاف: «أثبت أنه لاعب على أعلى المستويات لفترة طويلة، وهو شخص يمكن أن يكون لاعباً مهماً بالنسبة لنا، سواء داخل الملعب أو خارجه. لا أطيق الانتظار لبدء العمل معه ورؤية تأثيره الإيجابي الذي سينشره على كل من حوله داخل الفريق».

ويتميز روبرتسون بروحه وقدرته على إحداث تأثير في الثلث الأخير من الملعب، وأعاد تعريف دور الظهير الهجومي تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب.

ورحل الاسكوتلندي عن ليفربول بعد أن سجل 14 هدفاً وقدم 69 تمريرة حاسمة لزملائه.

وقال يوهان لانغ، المدير الرياضي لتوتنهام: «إنه ظهير أيسر متميز، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي، وهو شخص سيحسن من مستوى فريقنا. بالإضافة إلى ذلك، فإن جودته وشخصيته وروحه القيادية داخل الملعب كانت واضحة طوال مسيرته التي تنافس فيها بانتظام على الألقاب الكبرى وفاز بها. واحترافية أندي والتزامه ستكون لهما قيمة لا تقدر بثمن لتطوير فريقنا».

وسينضم روبرتسون إلى الفريق بعد قيادة منتخب اسكوتلندا خلال كأس العالم التي تبدأ الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.