تروسار لا يطيق الانتظار للمشاركة في المونديال مع بلجيكا

يرغب البلجيكي لياندرو تروسار لاعب آرسنال في أن يكون له دور بارز مع منتخب بلاده في كأس العالم لكرة القدم، بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال في مؤتمر صحافي الجمعة، بعد يوم واحد من انضمامه المتأخر إلى زملائه في معسكر المنتخب، عقب نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع هذا الأسبوع: «لا أطيق الانتظار للبدء».

وأضاف: «يدخل الجميع كأس العالم بحماس كبير، أمر إيجابي للغاية. شاركت في حصة تدريبية واحدة حتى الآن، لذا لم يتضح لي الكثير بعد، لكنني أرى أن الجميع في حالة تركيز ومستعدون لبدء كأس العالم».

وأضاف رداً على سؤال حول ما إذا كان في أفضل حالاته أم لا: «من الصعب دائماً الإجابة عن هذا السؤال. لكنني بالتأكيد في حالة جيدة جداً، وآمل أن أحافظ على هذا المستوى في كأس العالم».

وأكد أن الفوز بلقب الدوري يعد أمراً إيجابياً لآمال بلجيكا. وقال: «من الجيد جداً أن يصل اللاعبون إلى هنا بعد فوزهم بالألقاب، لكن هذا لا يغير من مكانتهم. ولا يغير من مكانتي أيضاً، لكنني سأحاول نقل هذه الخبرة إلى منتخب بلادي».

وأضاف: «قدمنا موسماً رائعاً مع آرسنال».

ومن المحبط بالطبع الطريقة التي انتهى بها دوري أبطال أوروبا. ولطالما اعتمدت ركلات الترجيح على الحظ، وكانت تجربة ذلك مرهقة للغاية من على خط التماس. لكننا قدمنا موسماً استثنائياً، ونحن فخورون جداً بالتتويج بالدوري الإنجليزي».

وتابع: «كانت أجواء احتفالات التتويج والموكب رائعة. احتفلنا كما ينبغي مع الفريق».

ولم يكشف تروسار عن أي شيء يتعلق بمستقبله مع النادي.

وقال للصحافيين: «في الوقت الحالي، ما زلت لاعباً في آرسنال. سنرى ما سيحدث في الصيف».

وستلعب بلجيكا ضد تونس ودياً في بروكسل السبت، قبل أن تغادر يوم الاثنين للمشاركة في كأس العالم التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وتستهل بلجيكا مشوارها ضمن المجموعة السابعة في كأس العالم بمواجهة مصر في سياتل يوم 15 يونيو (حزيران).