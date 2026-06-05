ليفربول يراهن على إيراولا في العودة لمنصات التتويج

اعترف أندوني إيراولا، المدير الفني الجديد لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بأنَّه لا يستطيع ضمان النجاح، لكنه يدرك تماماً ما ينتظره الجميع منه، وشدَّد على أنَّه على أتمِّ الاستعداد لتحدي الفوز بالألقاب.

ووقَّع إيراولا (43 عاماً) عقداً لمدة عامين، بما يتماشى مع نهجه في العمل مع أنديته السابقة، حيث كان يفضِّل أيضاً عدم توقيع عقود طويلة الأمد.

ودرست إدارة ليفربول خيارات أخرى، ولكن إيراولا برز بوصفه خياراً رئيسياً بعد الإقالة المفاجئة للهولندي أرني سلوت، يوم السبت الماضي. وسارع النادي لإتمام التعاقد مع مدرب بورنموث الإنجليزي السابق، الذي كان قد أجرى مفاوضات أيضاً مع أندية كريستال بالاس الإنجليزي، وباير ليفركوزن الألماني، وميلان الإيطالي.

ويرى ليفربول أنَّ المدرب - من إقليم الباسك في إسبانيا - يمتلك المؤهلات اللازمة لإعادة الفريق إلى أسلوب لعب أكثر شراسة وحماساً، وهو الأسلوب الذي افتقده تحت قيادة سلوت، الذي لم يفز سوى بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الثاني فقط للنادي في غضون 30 عاماً، خلال موسمه الأول مع الفريق.

وقال إيراولا للموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: «أعتقد أن ليفربول يمنحني فرصة تدريب أفضل اللاعبين، وأفضل اللاعبين يمنحونك فرصة المنافسة على الألقاب، والفوز بها. لا يوجد عرض أفضل من هذا».

وأضاف إيراولا في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «بالطبع، عندما تصل إلى أي مكان، لا يمكنك أن تعد بكل شيء. لكن من الصحيح أنني أفهم تماماً ما ينتظرني، وما هو متوقع مني. إنني مستعدٌّ للتحدي».

وأوضح: «في البداية، عندما تصل إلى أي نادٍ، أعتقد أنك بحاجة إلى إثبات نفسك قليلاً. يتعيَّن عليك أن تستحق الانتماء إليه».

وتابع: «أرغب في أن أقوم بذلك بأسرع وقت ممكن لأحتفل معهم (الجماهير) وأكون جزءاً لا يتجزأ من تلك الاحتفالات».

وشدَّد مدرب ليفربول الجديد بالقول: «هذا الأمر مهم جداً للجميع. كرة القدم مليئة بالمشاعر، وأنا أدرك أنها شرف ومسؤولية كبيرة، لأن هؤلاء الناس يريدون أن يتم تمثيلهم بالشكل اللائق».

وأوضح إيراولا في ختام حديثه: «أتمنى من جانبي ومن جانب اللاعبين أن يتفاعل هؤلاء الأشخاص مع كرة القدم وقيم الفريق. كل ما أستطيع قوله هو أنني أريد أن أستحق أن أكون واحداً منكم لنستمتع بكل هذا معاً».

وحظي أسلوب إيراولا بإشادة واسعة، وجاء إنهاء بورنموث الموسم الماضي في المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي ضمن مشاركته الأولى في البطولات الأوروبية، ليثبت فاعلية أساليبه.

وكان هذا النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز أحد العوامل التي أخذها ليفربول في الاعتبار، بعد أن تعاقد سابقاً مع سلوت من الدوري الهولندي دون أي خبرة سابقة في الكرة الإنجليزية.

ووصل المدرب إلى ميرسيسايد على متن طائرة خاصة من موطنه في مدينة سان سيباستيان، حيث زار مجمع تدريب «إيه إكس إيه»، التابع لليفربول، وملعب «آنفيلد» قبل أن يعود على متن الطائرة نفسها في وقت متأخر من بعد الظهر.

ويعتقد أنَّ إيراولا يريد اصطحاب مساعديه تومي إلفيك وشون كوبر، والمحلل توم ويبر، ومدرب اللياقة البدنية بابلو دي لا توري معه إلى النادي، بينما يبحث ليفربول حالياً خيارات تشكيل الجهاز الفني.

وتعتقد إدارة ليفربول أنَّ فلسفة إيراولا الكروية الراسخة تتناسب مع هوية النادي المنشودة، وأنَّه يمتلك الشخصية والصفات القيادية اللازمة للنجاح في نادٍ بهذا الحجم.

وحظي عمل إيراولا في بورنموث، رغم قلة الموارد المتاحة، في تطوير اللاعبين، بإشادة واسعة، إذ لا يزال هذا مبدأ أساسياً لليفربول، على الرغم من إنفاقهم غير المسبوق الذي بلغ 450 مليون جنيه إسترليني (604 ملايين دولار) في التعاقدات لضم صفقات جديدة في الصيف الماضي.

وينظَر إلى إيراولا أيضاً على أنَّه يضمن استمرارية الفريق، وأسلوبه الهجومي الضاغط أقرب إلى طريقة لعب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني الأسبق لليفربول، مع إضافة أفكار جديدة.