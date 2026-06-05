إمبولو نجم سويسرا يحصل على تصريح للدخول إلى أميركا

أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم، الخميس، أن المهاجم السويسري بريل إمبولو سينضم إلى زملائه في الولايات المتحدة، الجمعة، بعد حصوله على الموافقة على التأشيرة التي أدت إلى تأخير مغادرته للمشاركة في كأس العالم.

وغاب إمبولو عن رحلة الفريق إلى كاليفورنيا يوم الثلاثاء الماضي بعد أن تم إخضاع تصريح سفره الإلكتروني لمراجعة إضافية قبل ساعات قليلة من المغادرة، مما أجبره على البقاء في سويسرا بينما سافر بقية الفريق إلى معسكرهم التدريبي في سان دييغو.

وقال الاتحاد السويسري في بيان: «تم إبلاغنا للتو بأن تأشيرة بريل إمبولو تمت الموافقة عليها. وبالتالي، سيتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن ينضم إلى الفريق مساء الجمعة».

وكان اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً قد حضر موعداً في السفارة الأميركية في بيرن يوم الأربعاء بعد أن طلبت السلطات الأميركية إجراء فحوصات إضافية تتعلق بقضية قانونية ناشئة عن مشادة وقعت في بازل عام 2018.

ووفقاً للاتحاد السويسري للعبة، طلب مسؤولون أميركيون وثائق المحكمة المتعلقة بالقضية بعد أن علموا أن إدانة عام 2023 بتهمة توجيه تهديدات متعددة، التي أسفرت عن غرامة مع إيقاف التنفيذ، أصبحت ملزمة قانوناً في وقت سابق من هذا العام.