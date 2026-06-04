أرضية غير مستوية تجبر اليابان على تغيير ملعب تدريباتها في مونتيري

قرر منتخب اليابان، الخميس، تغيير مكان تدريباته بمدينة مونتيري المكسيكية، استعداداً لمشاركته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن واجه اللاعبون أرضية ملعب غير مستوية، مليئة ببقع ترابية في ملعب التدريب الأصلي للفريق.

وأعلن الوفد الياباني أنه انتقل من ملعب نادي أونال تيجريس المكسيكي، الذي كان من المقرر أن يتدرب فيه الفريق، أمس الأربعاء، إلى ملعب (إل باريال)، الخاص بنادي رايادوس دي مونتيري.

ولم يوضح الوفد سبب هذا التغيير، ومن المقرر أن يبدأ التدريب بعد ظهر الخميس، بالتوقيت المحلي.

وقد انتشرت واقعة الملعب على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي المكسيكية، مما أثار انتقادات حادة لنادي أونال تيغريس.

ويستهل المنتخب الياباني مشواره في كأس العالم، التي تقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمواجهة منتخب هولندا في أرلينغتون، بولاية تكساس الأميركية، في 14 يونيو (حزيران) الحالي، ثم يواجه تونس في مدينة مونتيري المكسيكية بعدها بستة أيام، قبل أن يعود إلى تكساس لمواجهة المنتخب السويدي في 25 من الشهر ذاته.

ويقام المعسكر التدريبي الرسمي للمنتخب الياباني استعداداً لكأس العالم في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية، حيث يصل الفريق إليها، الاثنين المقبل.