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الرياضة رياضة عالمية

مصادر: برنامج الاستقطاب خصص ميزانيات مالية متفاوتة لـ14 نادياً… ومبالغ أقل للأربعة الكبار

بعض الفرق حصلت على أرقام أكبر… وأخرى أقل بسبب معايير الدعم

الأندية الصاعدة وتحديداً أبها والفيصلي وحتى الدرعية لم تبلغ بشكل نهائي بشأن مخصصاتها (رابطة الدوري السعودي)
الأندية الصاعدة وتحديداً أبها والفيصلي وحتى الدرعية لم تبلغ بشكل نهائي بشأن مخصصاتها (رابطة الدوري السعودي)
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مصادر: برنامج الاستقطاب خصص ميزانيات مالية متفاوتة لـ14 نادياً… ومبالغ أقل للأربعة الكبار

الأندية الصاعدة وتحديداً أبها والفيصلي وحتى الدرعية لم تبلغ بشكل نهائي بشأن مخصصاتها (رابطة الدوري السعودي)
الأندية الصاعدة وتحديداً أبها والفيصلي وحتى الدرعية لم تبلغ بشكل نهائي بشأن مخصصاتها (رابطة الدوري السعودي)

أبلغ برنامج الاستقطاب أندية الدوري السعودي للمحترفين بالمخصصات المالية المعتمدة للموسم الجديد، وسط تفاوت في حجم الدعم المقدم لكل نادٍ وفق معايير وضوابط محددة تعتمد على الأداء الرياضي والتجاري وحقوق النقل التلفزيوني، إلى جانب حصة ثابتة توزع بالتساوي بين جميع الأندية.

وبحسب مصادر «الشرق الأوسط» فإن الأندية الأربعة الكبار الهلال والنصر والأهلي والاتحاد ستحصل على مبالغ أقل وبشكل كبير عن الموسم الماضي.

فيما شهدت بعض الأندية الاخرى ارتفاعاً في مخصصاتها مقارنة بالمواسم الماضية، يتقدمها نادي الرياض الذي سيحصل على أكبر مخصص مالي له منذ عودته إلى دوري المحترفين بالتزامن مع إطلاق برنامج الاستقطاب.

وكان النادي قد حصل على دعم في موسمه الأول بعد الصعود، قبل أن يتلقى أي مخصصات في الموسم الثاني، ثم تحسنت حصته في الموسم الماضي، لتسجل ارتفاعاً جديداً هذا الموسم.

ويأتي ذلك بعد نجاح الرياض في البقاء بدوري المحترفين للموسم الثالث على التوالي، حيث ضمن استمراره في الجولة الأخيرة عقب فوزه على الأخدود، بالتزامن مع خسارة ضمك أمام النصر وهبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

كما سيحصل نادي الخليج على مخصصات أعلى من الموسم الماضي، ما يمنحه مساحة أكبر للتحرك في سوق الانتقالات، خصوصاً بعد انتهاء عقود خمسة من لاعبيه الأجانب.

ويبرز من بين هؤلاء اليوناني ديميتريس فورتونيس، فيما سيستمر المهاجم النرويجي جوشوا كينغ ضمن اللاعبين الذين يتكفل البرنامج بتمويل عقودهم.

في المقابل، سيشهد الشباب والفتح تراجعاً في حجم المخصصات مقارنة بالمواسم السابقة، بعد أن كانت من أكثر الأندية استفادة من دعم البرنامج سواء عبر تحمل عقود عدد من اللاعبين الأجانب أو من خلال مزايا أخرى حصلت عليها خلال السنوات الماضية.

وحصل الاتفاق على ميزانية كبيرة هذا الموسم وسط صفر دعم من البرنامج في الموسمين الماضيين، كما حصل نيوم على ميزانية عالية هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي.

وفيما يتعلق بالأندية الصاعدة حديثاً إلى دوري المحترفين، وهي أبها والفيصلي والدرعية، فإنها لم تتلق حتى الآن إشعاراً نهائياً بالمخصصات المالية المقررة لها، علماً بأن الدرعية يعد من الأندية التي خضعت للخصخصة خلال العامين الماضيين.

ويعتمد برنامج الاستقطاب في توزيع مخصصاته على أربعة معايير رئيسية، تشمل تخصيص 22 في المائة من إجمالي المبالغ بالتساوي بين جميع الأندية، و22 في المائة وفق الأداء الرياضي، فيما يتم توزيع 28 في المائة بناءً على عوائد النقل التلفزيوني، و28 في المائة وفق الأداء التجاري. وتقتصر الاستفادة من هذه المخصصات على التعاقدات الخاصة باللاعبين الأجانب.

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الرياضة رياضة سعودية كرة القدم الدوري السعودي نادي النصر نادي الاتحاد نادي الهلال النادي الأهلي السعودي السعودية

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الرياضة رياضة عالمية

رسمياً... الإسباني إيراولا مدرباً لليفربول

أندوني إيراولا (نادي ليفربول)
أندوني إيراولا (نادي ليفربول)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

رسمياً... الإسباني إيراولا مدرباً لليفربول

أندوني إيراولا (نادي ليفربول)
أندوني إيراولا (نادي ليفربول)

عيّن ليفربول، الخميس، المدرب الإسباني أندوني إيراولا خلفاً للهولندي أرنه سلوت الذي أُقيل، السبت، عقب موسم مخيِّب للآمال. ولم يكشف النادي عن مدة العقد، في حين أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أنه يمتد لموسمين.

وقال إيراولا، عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، معبّراً عن حماسه الكبير بعد تولّيه المهمة الجديدة: «أنا متحمس جداً، متحمس جداً؛ لأنك بطبيعة الحال تعرف ليفربول، وتدرك أنه نادٍ كبير، نادٍ ضخم، ومن بين الأكبر في العالم».

وأضاف المدرب، الذي أنهى فصله المميز مع بورنموث، بنهاية الموسم الحالي: «لكن عندما تشعر بهذا النادي من الداخل وتفهمه أكثر، كنت دائماً أعتقد أنه نادٍ استثنائي». وتابع: «لا تحتاج إلى كثير من الأمور لتنجذب إلى ليفربول. ليفربول هو ليفربول».

ويُعد إيراولا، الظهير الأيمن الدولي السابق الذي خاض 7 مباريات مع المنتخب الإسباني، أحد رموز نادي أتلتيك بلباو الإسباني، حيث لعب أكثر من 500 مباراة، قبل أن يُنهي مسيرته لاعباً في موسم 2015-2016 مع نادي نيويورك سيتي، تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريك فييرا.

وتُعد أفكار إيراولا الهجومية في اللعب متوافقة مع الحمض النووي التاريخي لليفربول الذي يتحسر مشجّعوه على خسارة هذه الفلسفة منذ رحيل المدرب الألماني المحبوب جداً يورغن كلوب، عام 2024.

وانطلقت مسيرة إيراولا، المُدافع السابق، على مقاعد التدريب مع لارنكا القبرصي، قبل أن يشرف على ميرانديس ورايو فايكانو في إسبانيا، ثم بورنموث.

وتمكَّن، هذا العام، من قيادة بورنموث إلى التأهل للمشاركة الأوروبية، للمرة الأولى في تاريخه، رغم رحيل 3 من ركائز الدفاع، الصيف الماضي (الإسباني دين هاوسن والمجَري ميلوش كيركيز والأوكراني إيليا زابارنيي)، إضافة إلى رحيل الجناح الغاني أنطوان سيمينيو، خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلى مانشستر سيتي.

وكان سلوت الذي أحرز لقب الدوري الإنجليزي في موسمه الأول على رأس «ريدز»، قد دفع ثمن عدم تحقيق العائد المرجوّ من استثمار ليفربول الضخم في الصيف الماضي، فعانى صاحب الرقم القياسي البريطاني في الانتقالات، السويدي ألكسندر أيزاك من مشاكل لياقة.

في حين واجه الألماني فلوريان فيرتز صعوبات في التأقلم مع الدوري الإنجليزي، بعد انتقاله مقابل 100 مليون جنيه إسترليني من باير ليفركوزن.

كما اضطر سلوت إلى التعامل مع اضطراب عاطفي سببه وفاة المهاجم البرازيلي ديوغو جوتا في حادث سير، في يوليو (تموز) الماضي.

وكلها عوامل سيكون على إيراولا لملمتها، خصوصاً مع رحيل النجم المصري محمد صلاح أيضاً عن الفريق بعد مسيرة طويلة قاده خلالها إلى عدد من الألقاب.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي ليفربول بريطانيا
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الأهلي المصري يعلن إنهاء تعاقده مع المدرب توروب بـ«التراضي»

المدرب الدنماركي ييس توروب (النادي الأهلي)
المدرب الدنماركي ييس توروب (النادي الأهلي)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

الأهلي المصري يعلن إنهاء تعاقده مع المدرب توروب بـ«التراضي»

المدرب الدنماركي ييس توروب (النادي الأهلي)
المدرب الدنماركي ييس توروب (النادي الأهلي)

أعلن الأهلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم (الخميس) إنهاء التعاقد مع المدرب الدنماركي ييس توروب بـ«التراضي» بعدما أنهى الموسم في المركز الثالث في الدوري، وخروجه من دوري أبطال أفريقيا.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني: «قام توروب بالتوقيع على مخالصة مالية بعد الحصول على مستحقاته، وفقاً لبنود عقده الذي ينتهي في 30-6-2026».

وكان الأهلي قد تعاقد مع المدرب الدنماركي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لمدة عامين ونصف العام خلفاً للإسباني خوسيه ريبيرو.

واستغنى الأهلي في 31 أغسطس (آب) الماضي عن خدمات ريبيرو عقب الخسارة أمام غريمه بيراميدز في الدوري.

ورغم أنه بدأ حقبته مع الأهلي بالفوز بكأس السوبر المصرية بتغلبه 2-صفر على الزمالك، فإن نهاية الموسم لم تكن بنفس المستوى.

وأنهى الأهلي الموسم في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف الزمالك البطل، ونقطة واحدة خلف بيراميدز ثاني الترتيب، ما يعني غيابه عن دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، والاكتفاء بالمشاركة في كأس الكونفدرالية.

وودّع الأهلي منافسات دوري أبطال أفريقيا بخسارته 4-2 في مجموع المباراتين أمام الترجي التونسي في دور الثمانية.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق اليوم رحيل وليد صلاح الدين عن منصب مدير الكرة في النادي.

وقال النادي في بيان إنه «يثمّن الجهود الكبيرة التي بذلها الكابتن وليد صلاح الدين طوال فترة عمله، وحرصه على أداء مهمته على الوجه الأكمل بما يحقق مصلحة الأهلي».

وتولى وليد صلاح الدين مهام عمله في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي مع المدرب المؤقت عماد النحاس وقتها.

كما وجّه النادي الشكر لعادل مصطفى مساعد توروب، وكذلك وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين.

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الرياضة كرة القدم النادي الأهلي المصري مصر
الرياضة رياضة عالمية

بنفيكا: عودة مورينيو للريال ستؤدي لتفعيل بند فسخ العقد بقيمة 15 مليون يورو

جوزيه مورينيو (رويترز)
جوزيه مورينيو (رويترز)
  • لشبونة: «الشرق الأوسط»
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  • لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT

بنفيكا: عودة مورينيو للريال ستؤدي لتفعيل بند فسخ العقد بقيمة 15 مليون يورو

جوزيه مورينيو (رويترز)
جوزيه مورينيو (رويترز)

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، اليوم الخميس، أن أي خطوة من جانب فلورنتينو بيريز، المرشح لرئاسة نادي ريال مدريد، المنافِس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، لتعيين جوزيه مورينيو مدرباً للفريق ستتطلب دفع مبلغ 15 مليون يورو، وهو قيمة بند فسخ العقد الخاص بالمدرب البرتغالي.

وفي بيان موجّه إلى هيئة تنظيم الأسواق المالية البرتغالية، قال «بنفيكا» إن بيريز أعلن كجزء من حملته الانتخابية لانتخابات رئاسة ريال مدريد المقرر إجراؤها في 7 يونيو (حزيران) الحالي، «نيته الراسخة» في تعيين مورينيو، في حال إعادة انتخابه.

وجاء في بيان «بنفيكا»: «في حال حدوث هذا السيناريو، سيجري التعيين مقابل مبلغ 15 مليون يورو، وهو ما يعادل بند إنهاء العقد الوارد في عقد العمل الرياضي الحالي».

ومورينيو مرتبط بعقد مع «بنفيكا» حتى يونيو 2027، وكان قد صرح سابقاً بأن النادي عرَضَ عليه تجديد العقد.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح بيريز، لصحيفة «آس» الرياضية الإسبانية، بأن مورينيو والمُدافع في ليفربول إبراهيما كوناتي سيكونان أول اثنين يوقّعان معه في حال فوزه بولاية رئاسية جديدة على رأس النادي الإسباني.

يواجه بيريز مُنافسه إنريكي ريكيلمي، رجل الأعمال في مجال الطاقة المتجددة، في أول انتخابات رئاسية تنافسية لريال مدريد منذ 20 عاماً.

تأتي خطوة التعاقد مع مورينيو، الذي قاد ريال مدريد نحو تحقيق رقم قياسي في عدد النقاط بـ«الدوري الإسباني» عام 2012، لكنه فاز بآخِر لقب دوري مع تشيلسي عام 2015، في أعقاب مَسيرة حصد فيها برشلونة لقبين متتاليين للدوري.

كما خرج ريال مدريد، الفائز بدوري أبطال أوروبا 15 مرة، من أكبر مسابقة للأندية الأوروبية في دور الثمانية خلال الموسمين الماضيين، مما دفع بيريز إلى الدعوة لإجراء انتخابات بسبب غياب الألقاب الكبرى.

ودرّب مورينيو مجموعة من الأندية الكبرى الأخرى، بما في ذلك مانشستر يونايتد وروما وفناربخشة، ومؤخراً بنفيكا.

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