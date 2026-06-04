مصادر: برنامج الاستقطاب خصص ميزانيات مالية متفاوتة لـ14 نادياً… ومبالغ أقل للأربعة الكبار

أبلغ برنامج الاستقطاب أندية الدوري السعودي للمحترفين بالمخصصات المالية المعتمدة للموسم الجديد، وسط تفاوت في حجم الدعم المقدم لكل نادٍ وفق معايير وضوابط محددة تعتمد على الأداء الرياضي والتجاري وحقوق النقل التلفزيوني، إلى جانب حصة ثابتة توزع بالتساوي بين جميع الأندية.

وبحسب مصادر «الشرق الأوسط» فإن الأندية الأربعة الكبار الهلال والنصر والأهلي والاتحاد ستحصل على مبالغ أقل وبشكل كبير عن الموسم الماضي.

فيما شهدت بعض الأندية الاخرى ارتفاعاً في مخصصاتها مقارنة بالمواسم الماضية، يتقدمها نادي الرياض الذي سيحصل على أكبر مخصص مالي له منذ عودته إلى دوري المحترفين بالتزامن مع إطلاق برنامج الاستقطاب.

وكان النادي قد حصل على دعم في موسمه الأول بعد الصعود، قبل أن يتلقى أي مخصصات في الموسم الثاني، ثم تحسنت حصته في الموسم الماضي، لتسجل ارتفاعاً جديداً هذا الموسم.

ويأتي ذلك بعد نجاح الرياض في البقاء بدوري المحترفين للموسم الثالث على التوالي، حيث ضمن استمراره في الجولة الأخيرة عقب فوزه على الأخدود، بالتزامن مع خسارة ضمك أمام النصر وهبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

كما سيحصل نادي الخليج على مخصصات أعلى من الموسم الماضي، ما يمنحه مساحة أكبر للتحرك في سوق الانتقالات، خصوصاً بعد انتهاء عقود خمسة من لاعبيه الأجانب.

ويبرز من بين هؤلاء اليوناني ديميتريس فورتونيس، فيما سيستمر المهاجم النرويجي جوشوا كينغ ضمن اللاعبين الذين يتكفل البرنامج بتمويل عقودهم.

في المقابل، سيشهد الشباب والفتح تراجعاً في حجم المخصصات مقارنة بالمواسم السابقة، بعد أن كانت من أكثر الأندية استفادة من دعم البرنامج سواء عبر تحمل عقود عدد من اللاعبين الأجانب أو من خلال مزايا أخرى حصلت عليها خلال السنوات الماضية.

وحصل الاتفاق على ميزانية كبيرة هذا الموسم وسط صفر دعم من البرنامج في الموسمين الماضيين، كما حصل نيوم على ميزانية عالية هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي.

وفيما يتعلق بالأندية الصاعدة حديثاً إلى دوري المحترفين، وهي أبها والفيصلي والدرعية، فإنها لم تتلق حتى الآن إشعاراً نهائياً بالمخصصات المالية المقررة لها، علماً بأن الدرعية يعد من الأندية التي خضعت للخصخصة خلال العامين الماضيين.

ويعتمد برنامج الاستقطاب في توزيع مخصصاته على أربعة معايير رئيسية، تشمل تخصيص 22 في المائة من إجمالي المبالغ بالتساوي بين جميع الأندية، و22 في المائة وفق الأداء الرياضي، فيما يتم توزيع 28 في المائة بناءً على عوائد النقل التلفزيوني، و28 في المائة وفق الأداء التجاري. وتقتصر الاستفادة من هذه المخصصات على التعاقدات الخاصة باللاعبين الأجانب.