الاتحاد الألماني يدرس تقديم عرض لاستضافة كأس العالم 2038 أو 2042

يكثف الاتحاد الألماني لكرة القدم جهوده لدراسة إمكانية تقديم ملف لاستضافة بطولة كأس العالم لأي من عامي 2038 و2042.

وأكد متحدث باسم الاتحاد لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أن الاتحاد قدم أفكاره إلى اللجنة التنفيذية لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم لأول مرة، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن سواء بالموافقة أو الرفض.

ووفقا لصحيفة «بيلد» الألمانية، يتضمن المشروع 14 ملعباً بسعة لا تقل عن 40 ألف متفرج، فيما تشمل قائمة المستضيفين المحتملين، ملاعب بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) وهي برلين، ودورتموند، وميونيخ، وشتوتغارت، وفرانكفورت، وكولونيا، ودوسلدورف، وغيلسنكيرشن، وهامبورغ، ولايبزيغ، بالإضافة إلى بريمن، وكايزرسلاوترن، ومونشنغلادباخ، وهانوفر.

ويجري الاتحاد الألماني لكرة القدم حالياً مباحثات مع صانعي السياسات بشأن الدعم المالي للبطولة، بما في ذلك الضمانات التي يشترطها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمساهمات المالية اللازمة لاستضافة كأس العالم.

ويعتزم اتحاد الكرة الألماني أيضاً توضيح موعد منح «فيفا» حق تنظيم مونديال 2038، وما إذا كان سيتم السماح للمرشحين الأوروبيين بالتقدم بطلبات استضافة في ذلك الوقت.

وتم تفسير لوائح «فيفا» مؤخراً على أنها تنص على أنه يجب على القارة أن تغيب مرتين عن التنظيم قبل أن تتمكن من التقدم بطلب لاستضافة كأس العالم مرة أخرى.

ويفترض الاتحاد الألماني لكرة القدم أن أوروبا لن تكون مؤهلة على الأرجح لتنظيم المونديال حتى عام 2042، نظراً لأن كأس العالم 2030 سيقام في إسبانيا والبرتغال (بالإضافة إلى المغرب، ومباراة واحدة في كل من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي).

ومن المقرر أن تنظم المملكة العربية السعودية المونديال في عام 2034.

ويستعد الاتحاد الألماني للألعاب الأولمبية التقدم بطلب لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لأي من نسخ 2036 أو 2040 أو 2044، لكن اتحاد الكرة الألماني لا يرى في ذلك أي مشكلة.

وقد استضافت البرازيل مؤخراً الحدثين بشكل متتالٍ.. كأس العالم 2014 ودورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو، وستفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه مع تنظيمها كأس العالم 2026 ودورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجليس.

وسبق لألمانيا أن استضافت كأس العالم للرجال عامي 1974 و2006، وكأس العالم للسيدات عام 2011، ونظمت مؤخراً بطولة أمم أوروبا للرجال عام 2024، وسوف تستضيف بطولة أمم أوروبا للسيدات عام 2029.