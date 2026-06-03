مونديال 2026: الكونغو الديمقراطية تتمسك بودية تشيلي رغم مخاوف «إيبولا»

تتمسك جمهورية الكونغو الديمقراطية بإقامة مباراتها الودية أمام تشيلي في إسبانيا الأسبوع المقبل، رغم قرار السلطات المحلية إلغاء المواجهة بسبب المخاوف المرتبطة بتفشي فيروس إيبولا في الدولة الأفريقية، في أزمة مفاجئة أربكت استعدادات المنتخب قبل مشاركته المرتقبة في كأس العالم 2026.

وكان من المقرر أن يواجه المنتخب الكونغولي نظيره التشيلي الاثنين المقبل في مدينة لا لينيا دي لا كونسيبسيون الإسبانية، ضمن برنامج الإعداد الأخير قبل التوجه إلى الولايات المتحدة، غير أن رئيس البلدية خوان فرانكو قرر سحب الترخيص الخاص بإقامة المباراة.

وأوضح فرانكو في بيان رسمي أن القرار جاء نتيجة الوضع الصحي المرتبط بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى عدم وجود وثائق تؤكد بشكل قاطع انعدام أي مخاطر صحية محتملة، عادَّاً أن إلغاء المباراة هو الخيار الأكثر حكمة في الظروف الحالية.

وجاء القرار رغم أن المنتخب الكونغولي لا يقيم في بلاده حالياً، بل يخوض معسكراً إعدادياً في بلجيكا، كما أن غالبية اللاعبين وأفراد الجهازين الفني والإداري يقيمون في أوروبا منذ فترة طويلة.

وأثار القرار استغراب مسؤولي الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، الذين أكدوا التزام المنتخب الكامل بجميع الإجراءات الصحية والتنظيمية المطلوبة.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أنه يواصل التواصل مع السلطات المعنية والاتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل إيجاد حل يسمح بإقامة المباراة، سواء في موقعها الأصلي أو في ملعب آخر داخل الأراضي الإسبانية.

من جانبه، أبدى مدرب المنتخب سيباستيان ديسابر تفاؤله بإمكانية تجاوز الأزمة، مؤكداً أن جميع الإجراءات الصحية المعتمدة يتم احترامها بشكل كامل.

وقال ديسابر: «نحترم قرار السلطات لأنه يستند إلى مخاوف صحية تتعلق بفيروس إيبولا، لكننا على تواصل يومي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن هذا الملف».

وأضاف: «أطباؤنا يتواصلون باستمرار مع الجهات المختصة ومع (فيفا)، ونحن ملتزمون بجميع البروتوكولات الصحية المطلوبة».

ولم يستبعد المدرب إمكانية نقل المباراة إلى ملعب آخر داخل إسبانيا إذا تعذّرت إقامتها في المدينة المقررة سابقاً، مشيراً إلى أن المحادثات لا تزال مستمرة لإيجاد مخرج مناسب.

وتأتي هذه الأزمة في وقت يستعد فيه المنتخب الكونغولي لخوض مباراة ودية أمام الدنمارك في مدينة لييج البلجيكية، ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل السفر إلى أميركا الشمالية.

وتحظى مشاركة الكونغو الديمقراطية في مونديال 2026 بأهمية تاريخية كبيرة؛ إذ تسجل عودتها إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 52 عاماً.

ومن المقرر أن تتخذ البعثة الكونغولية من مدينة هيوستن الأميركية مقراً لها خلال البطولة، قبل أن تبدأ مشوارها في المجموعة الحادية عشرة بمواجهة البرتغال في 17 يونيو (حزيران).

ثم تلتقي كولومبيا في 23 يونيو، قبل أن تختتم مباريات الدور الأول بمواجهة أوزبكستان في 27 من الشهر ذاته.

ورغم الجدل الذي رافق قضية المباراة الودية أمام تشيلي، يبقى التركيز داخل المنتخب مُنصبَّاً على الاستعداد للعودة التاريخية إلى كأس العالم، في مشاركة ينتظرها الشارع الرياضي الكونغولي منذ أكثر من نصف قرن.