عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:27 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

شنايدر تقلب الطاولة وتقصي سابالينكا من «رولان غاروس»

شنايدر حققت فوزاً صعباً ومذهلاً (أ.ف.ب)
شنايدر حققت فوزاً صعباً ومذهلاً (أ.ف.ب)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

شنايدر تقلب الطاولة وتقصي سابالينكا من «رولان غاروس»

شنايدر حققت فوزاً صعباً ومذهلاً (أ.ف.ب)
شنايدر حققت فوزاً صعباً ومذهلاً (أ.ف.ب)

ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) من الدور ربع النهائي بعد خسارة دراماتيكية أمام الروسية ديانا شنايدر بنتيجة 3-6 و7-5 و6-0.

ويُعد هذا الخروج الأبكر لسابالينكا في بطولة كبرى منذ عامين، في حين تأهلت شنايدر إلى أول نصف نهائي لها في بطولة كبرى ضاربة موعداً مع البولندية مايا خفالينسكا في نصف النهائي.

ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالمياً «رولان غاروس» (إ.ب.أ)

وبدا أن سابالينكا في طريقها إلى حسم المباراة بسهولة بعدما فازت بالمجموعة الأولى 6-3 وتقدمت في المجموعة الثانية بنتيجة 4-1، بل وصلت إلى مرحلة الإرسال من أجل الفوز بالمباراة، إلا أن شنايدر نجحت في العودة بصورة مذهلة.

الروسية البالغة من العمر 22 عاماً قلبت تأخرها في المجموعة الثانية إلى فوز 7-5، ثم فرضت سيطرة كاملة في المجموعة الثالثة، لتحسمها بنتيجة قاسية بلغت 6-0، في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة حتى الآن.

شهدت المباراة انهياراً غير معتاد من سابالينكا التي ارتكبت سلسلة من الأخطاء المباشرة (إ.ب.أ)

وشهدت المباراة انهياراً غير معتاد من سابالينكا التي ارتكبت سلسلة من الأخطاء المباشرة في اللحظات الحاسمة، بينما رفعت شنايدر مستواها بشكل لافت، خصوصاً بضرباتها الأمامية القوية على الخط الجانبي، والتي أصبحت السلاح الأبرز في طريقها إلى الفوز.

ديانا شنايدر تطلق صرخة الفوز عقب التأهل (أ.ف.ب)

ووفق مجريات اللقاء، خسرت سابالينكا تسعة أشواط من آخر عشرة أشواط في المباراة، بعدما كانت متقدمة بفارق كبير وتبدو الأقرب إلى التأهل. كما فشلت في استثمار عدة فرص لحسم المواجهة قبل أن تنقلب الأمور بالكامل لصالح منافستها الروسية.

رفعت شنايدر مستواها بشكل لافت خصوصاً بضرباتها الأمامية القوية على الخط الجانبي (إ.ب.أ)

وتكتسب الخسارة أهمية أكبر لأنها أطاحت بآخر بطلة كبرى متبقية في منافسات السيدات والرجال بالبطولة، وهو ما وصفته وسائل الإعلام بأنه لحظة جديدة من الفوضى والمفاجآت التي تضرب «رولان غاروس» هذا العام.

سابالينكا بكت بعد الخروج (رويترز)

وكانت سابالينكا قد دخلت المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تقديمها مستويات قوية في الأدوار السابقة، لكن شنايدر واصلت سلسلة عروضها المميزة، بعدما كانت قد حققت أيضاً فوزاً كبيراً في الدور السابق، لتبلغ نصف النهائي وتواصل أفضل مشوار لها في البطولة الفرنسية.

سابالينكا عانت أمام الروسية شنايدر (إ.ب.أ)

بهذا الانتصار، تتأهل ديانا شنايدر إلى الدور نصف النهائي، بينما تغادر سابالينكا البطولة بعد واحدة من أكثر خسائرها إيلاماً في البطولات الكبرى خلال الأعوام الأخيرة.

مواضيع
رولان غاروس غراند سلام تنس الرياضة فرنسا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ويمبلدون تأمل في تجنب احتجاجات اللاعبين التي شهدتها رولان غاروس

رياضة عالمية يأمل منظمو بطولة ويمبلدون للتنس في تجنب احتجاجات اللاعبين التي شهدتها بطولة فرنسا (رويترز)

ويمبلدون تأمل في تجنب احتجاجات اللاعبين التي شهدتها رولان غاروس

يأمل منظمو بطولة ويمبلدون للتنس في تجنب احتجاجات اللاعبين التي شهدتها بطولة فرنسا المفتوحة قبل أسبوعين

«الشرق الأوسط» (باريس )
رياضة عالمية مايا خفالينسكا (رويترز)
رياضة عالمية

«رولان غاروس»: مايا خفالينسكا تُواصل مشوارها المذهل وتبلغ نصف النهائي

واصلت البولندية مايا خفالينسكا مشوارها المذهل في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، بعدما أطاحت، الأربعاء، بالروسية آنا كالينسكايا 7-6 (7/3) و6-3

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية ألكسندر زفيريف (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

زفيريف: لن أستبدل بالميدالية الذهبية الأولمبية أي لقب «غراند سلام»

قال لاعب التنس الألماني ألكسندر زفيريف إنه لن يستبدل بميداليته الذهبية الأولمبية التي حققها في عام 2021 أي لقب في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام).

«الشرق الأوسط» (باريس )
رياضة عالمية فونسيكا قال إنه سيعود لقضاء وقت ممتع برفقة عائلته قبل استئناف نشاطه (رويترز)
رياضة عالمية

فونسيكا: «رولان غاروس» منحتني فهماً أكبر لقدراتي

قال جواو فونسيكا إن مسيرته نحو دور الثمانية في «رولان غاروس» ساعدته على فهم حدود أدائه وقدراته البدنية بشكل أفضل، بعدما انتهى مشوار اللاعب البرازيلي.

«الشرق الأوسط» (باريس )
رياضة عالمية رافائيل جودار يشيد بتجربته في باريس (د.ب.أ)
رياضة عالمية

«رولان غاروس»: جودار يستعرض أوجه استفادته

قال رافائيل جودار إن وصوله إلى دور الثمانية من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس أظهرت له مستوى الثبات المطلوب للمنافسة مع أفضل لاعبي العالم.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الرياضة رياضة عالمية

بوعدي يبدأ كتابة فصله المغربي... ومونديال 2026 أول اختبار

أيوب بوعدي (منتخب المغرب)
أيوب بوعدي (منتخب المغرب)
TT
TT

بوعدي يبدأ كتابة فصله المغربي... ومونديال 2026 أول اختبار

أيوب بوعدي (منتخب المغرب)
أيوب بوعدي (منتخب المغرب)

لم يحتج أيوب بوعدي إلى كثير من الوقت ليجد مكانه داخل معسكر المنتخب المغربي. فبعد أسابيع قليلة من قراره النهائي بتمثيل «أسود الأطلس»، بدأ لاعب الوسط الشاب خطواته الأولى بقميص المنتخب الأول، وسط ترحيب واسع وتطلعات كبيرة إلى أن يكون أحد وجوه الجيل المغربي الذي يستعد لخوض تحدي مونديال 2026.

وكان بوعدي (18 عاماً) أحد أبرز المواهب التي تابعتها المنتخبات الفرنسية السنية خلال السنوات الماضية، قد حسم الجدل في مايو (أيار) الماضي بإعلانه اختيار المغرب على حساب فرنسا، منهياً فترة من التكهنات حول مستقبله الدولي. وجاء القرار قبل أسابيع فقط من انطلاق كأس العالم، ليمنح المنتخب المغربي إضافة جديدة إلى خط وسط يعج بالأسماء الشابة والطموحة.

ورغم بعض الانتقادات التي رافقت توقيت اختياره، حسب موقع «فوت ميركاتو»، شدد مدرب المغرب، محمد وهبي، على أن القرار جاء بعد دراسة وقناعة كاملة من اللاعب، مؤكداً أن اندماجه داخل المجموعة تم بسلاسة منذ الأيام الأولى.

وقال وهبي إن بوعدي أظهر نضجاً لافتاً في التدريبات والمباريات الأولى، مشيراً إلى سرعة استيعابه للأدوار الفنية المطلوبة منه، رغم حداثة تجربته الدولية. وخاض لاعب ليل الفرنسي أولى دقائقه بقميص المغرب في المباراة الودية أمام بوروندي، قبل أن يسجل ظهوره الأول أساسياً خلال الفوز على مدغشقر، في خطوة منحت الجهاز الفني فرصة أكبر لتقييمه قبل الدخول في أجواء المونديال.

وبينما بدت الآراء متباينة حول مستواه في ظهوره الأول، اتفقت معظم التقييمات المحلية على أن اللاعب أظهر مؤشرات واعدة، خصوصاً في تعامله الهادئ مع الكرة، وقدرته على اللعب الجماعي، إلى جانب شخصيته التي بدت أكبر من عمره داخل الملعب.

أما بوعدي نفسه فلم يخفِ حماسه لخوض التجربة الجديدة، مؤكداً سعادته بارتداء قميص المغرب والمشاركة في بطولة بحجم كأس العالم، معتبراً أن المنتخب يملك الطموح والإمكانات لمنافسة أقوى المنتخبات.

ويستعد المغرب، بصفته حامل لقب كأس الأمم الأفريقية، لخوض منافسات المجموعة الثالثة التي تضم البرازيل واسكوتلندا وهايتي، في مجموعة ينتظر أن تشكل الاختبار الحقيقي الأول للوافد الجديد.

وبين ضجيج المونديال المنتظر والأحاديث المتزايدة حول مستقبله مع ليل الفرنسي، تبدو أولوية بوعدي واضحة في الوقت الحالي؛ تثبيت أقدامه داخل المنتخب المغربي، وكتابة أولى صفحات رحلته الدولية بقميص «أسود الأطلس».

مواضيع
رياضة كرة القدم كأس العالم أخبار المغرب المغرب
الرياضة رياضة عالمية

ألف متسلق بلغوا قمة إيفرست هذا الموسم

أكبر عدد متسلّقي قمة إيفرست في موسم واحد سُجّل عام 2019 عندما تمكن 877 شخصاً من بلوغ القمة (أ.ف.ب)
أكبر عدد متسلّقي قمة إيفرست في موسم واحد سُجّل عام 2019 عندما تمكن 877 شخصاً من بلوغ القمة (أ.ف.ب)
  • كاتماندو : «الشرق الأوسط»
TT
  • كاتماندو : «الشرق الأوسط»
TT

ألف متسلق بلغوا قمة إيفرست هذا الموسم

أكبر عدد متسلّقي قمة إيفرست في موسم واحد سُجّل عام 2019 عندما تمكن 877 شخصاً من بلوغ القمة (أ.ف.ب)
أكبر عدد متسلّقي قمة إيفرست في موسم واحد سُجّل عام 2019 عندما تمكن 877 شخصاً من بلوغ القمة (أ.ف.ب)

وصل أكثر من ألف متسلق إلى قمة جبل إيفرست خلال الموسم الحالي ما يجعله الأكثر ازدحاماً على الإطلاق، حسبما أعلن مسؤولون، الأربعاء.

وقال هيمال غوتام، المسؤول في إدارة السياحة النيبالية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «أكثر من ألف متسلّق بلغوا القمة هذا الموسم، لكن العدد النهائي لا يزال بحاجة إلى تدقيق».

وتشير قاعدة بيانات جبال الهيمالايا إلى أن الرقم القياسي لأكبر عدد من متسلّقي قمة إيفرست في موسم واحد سُجّل عام 2019، عندما تمكن 877 شخصاً من بلوغ القمة.

وصل أكثر من ألف متسلق إلى قمة جبل إيفرست خلال الموسم الحالي (أ.ف.ب)

ولقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم هذا الموسم، اثنان منهم من الهنود وثلاثة من النيباليين، كانوا يشاركون في استعدادات لتسلق الجبل. كما فُقد مرشد نيبالي آخر أثناء نزوله من القمة.

ويمكن تسلق أعلى قمة في العالم، والواقعة على الحدود بين النيبال والصين، من النيبال أو من سفحها الشمالي في التيبت. إلا أن الصين أغلقت هذا الطريق هذا العام.

وأصدرت نيبال هذا الموسم 494 تصريحاً لأجانب لتسلق القمة، وهو عدد غير مسبوق.

أصدرت نيبال هذا الموسم 494 تصريحاً لأجانب لتسلق القمة وهو عدد غير مسبوق (أ.ف.ب)

يوم 21 مايو (أيار) وحده، وصل نحو 275 متسلقاً إلى قمة جبل الهيمالايا البالغ ارتفاعه 8849 متراً، مسجلاً بذلك أكثر الأيام ازدحاماً على الجانب الجنوبي.

وأظهرت صور التقطت ذلك اليوم طوابير المتسلقين وهم ينتظرون على السفوح الجليدية للصعود إلى القمة.

تضم نيبال 8 من أعلى 10 قمم في العالم، وتستقبل مئات المغامرين كل ربيع.

ومنذ أن سجّل إدموند هيلاري وتينزينغ نورغاي شيربا أول صعود ناجح إلى جبل إيفرست عام 1953، تحوّل تسلّق الجبال إلى نشاط يدرّ أرباحاً كبيرة بفضل الإقبال المتزايد عليه.

مواضيع
رياضة نيبال
الرياضة رياضة عالمية

ويمبلدون تأمل في تجنب احتجاجات اللاعبين التي شهدتها رولان غاروس

يأمل منظمو بطولة ويمبلدون للتنس في تجنب احتجاجات اللاعبين التي شهدتها بطولة فرنسا (رويترز)
يأمل منظمو بطولة ويمبلدون للتنس في تجنب احتجاجات اللاعبين التي شهدتها بطولة فرنسا (رويترز)
  • باريس : «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس : «الشرق الأوسط»
TT

ويمبلدون تأمل في تجنب احتجاجات اللاعبين التي شهدتها رولان غاروس

يأمل منظمو بطولة ويمبلدون للتنس في تجنب احتجاجات اللاعبين التي شهدتها بطولة فرنسا (رويترز)
يأمل منظمو بطولة ويمبلدون للتنس في تجنب احتجاجات اللاعبين التي شهدتها بطولة فرنسا (رويترز)

يأمل منظمو بطولة ويمبلدون للتنس في تجنب احتجاجات اللاعبين التي شهدتها بطولة فرنسا المفتوحة قبل أسبوعين.

وفي ظل النزاع المستمر بين مجموعة من أبرز لاعبي التنس والبطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، اقتصرت الأنشطة الإعلامية لمعظم نجوم العالم قبل بدء البطولة على 15 دقيقة فقط لكل لاعب.

وكان ذلك يرمز إلى ما يقول اللاعبون إنه يمثل تقريباً 15 في المائة من الإيرادات التي تدفعها بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) في صورة جوائز مالية، وهو رقم يقل كثيراً عن نسبة الـ22 في المائة التي يعتقدون أن البطولات يجب أن تتجه نحو منحها لهم.

ومن المقرر الإعلان عن قيمة الجوائز المالية لبطولة ويمبلدون هذا العام خلال مؤتمر صحافي، الخميس المقبل، وسط اهتمام غير مسبوق بما ستتضمنه الأرقام المعلنة.

وارتفعت الجوائز المالية في رولان غاروس بنسبة 9.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لكن هذه الزيادة جاءت أقل بكثير من الزيادة البالغة 20 في المائة في بطولة أميركا المفتوحة العام الماضي، و16 في المائة في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفي العام الماضي، بلغت قيمة الجوائز المالية في ويمبلدون 53.5 مليون جنيه إسترليني (72 مليون دولار)، بزيادة قدرها 7 في المائة عن العام السابق، لكنها مثلت أقل من 13 في المائة من إيرادات البطولة.

وللوصول إلى نسبة 16 في المائة التي يطالب بها اللاعبون هذا العام، سيتعين على ويمبلدون رفع قيمة الجوائز المالية إلى نحو 70 مليون جنيه إسترليني.

ويبدو أن تحقيق هذه الزيادة دفعة واحدة أمر غير مرجح، لكن وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» علمت أن المنظمين متفائلون بإمكانية إرضاء اللاعبين بما يكفي لتجنب أي شكل من أشكال الاحتجاج.

والتقت سالي بولتون، الرئيسة التنفيذية لويمبلدون، بممثل اللاعبين لاري سكوت في باريس، يوم الاثنين، لمناقشة الجوائز المالية ومطالب أخرى للاعبين، تشمل المساهمة في برامج الرعاية والدعم وزيادة دورهم في عملية اتخاذ القرار.

وقال متحدث باسم بطولة ويمبلدون: «سعدنا بإتاحة الفرصة للقاء ممثل اللاعبين خلال بطولة رولان غاروس».

وأضاف: «كانت مناقشاتنا بشأن ترتيبات بطولة هذا العام إيجابية، ونتطلع إلى مواصلة هذه الحوارات بمزيد من التفصيل بعد انتهاء البطولة».

كما عقد سكوت، الذي شغل سابقاً منصب رئيس ومدير عام الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، اجتماعاً مع مسؤولي بطولة أميركا المفتوحة، بعدما تلقى وعداً من مسؤولي فرنسا المفتوحة بتقديم مقترحات ملموسة بشأن القضايا المطروحة خلال الشهر المقبل.

ويعتقد أن اللاعبين أصبحوا أكثر جرأة بعد التأثير الذي أحدثه احتجاجهم الأخير، الذي استهدف بشكل رئيسي جهات البث التلفزيوني، أحد أهم مصادر دخل بطولات الغراند سلام، ما قد يزيد احتمالات اتخاذ خطوات مماثلة في ويمبلدون.

مواضيع
رياضة تنس ويمبلدون غراند سلام رولان غاروس فرنسا