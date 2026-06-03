شنايدر تقلب الطاولة وتقصي سابالينكا من «رولان غاروس»

ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) من الدور ربع النهائي بعد خسارة دراماتيكية أمام الروسية ديانا شنايدر بنتيجة 3-6 و7-5 و6-0.

ويُعد هذا الخروج الأبكر لسابالينكا في بطولة كبرى منذ عامين، في حين تأهلت شنايدر إلى أول نصف نهائي لها في بطولة كبرى ضاربة موعداً مع البولندية مايا خفالينسكا في نصف النهائي.

ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالمياً «رولان غاروس» (إ.ب.أ)

وبدا أن سابالينكا في طريقها إلى حسم المباراة بسهولة بعدما فازت بالمجموعة الأولى 6-3 وتقدمت في المجموعة الثانية بنتيجة 4-1، بل وصلت إلى مرحلة الإرسال من أجل الفوز بالمباراة، إلا أن شنايدر نجحت في العودة بصورة مذهلة.

الروسية البالغة من العمر 22 عاماً قلبت تأخرها في المجموعة الثانية إلى فوز 7-5، ثم فرضت سيطرة كاملة في المجموعة الثالثة، لتحسمها بنتيجة قاسية بلغت 6-0، في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة حتى الآن.

شهدت المباراة انهياراً غير معتاد من سابالينكا التي ارتكبت سلسلة من الأخطاء المباشرة (إ.ب.أ)

وشهدت المباراة انهياراً غير معتاد من سابالينكا التي ارتكبت سلسلة من الأخطاء المباشرة في اللحظات الحاسمة، بينما رفعت شنايدر مستواها بشكل لافت، خصوصاً بضرباتها الأمامية القوية على الخط الجانبي، والتي أصبحت السلاح الأبرز في طريقها إلى الفوز.

ديانا شنايدر تطلق صرخة الفوز عقب التأهل (أ.ف.ب)

ووفق مجريات اللقاء، خسرت سابالينكا تسعة أشواط من آخر عشرة أشواط في المباراة، بعدما كانت متقدمة بفارق كبير وتبدو الأقرب إلى التأهل. كما فشلت في استثمار عدة فرص لحسم المواجهة قبل أن تنقلب الأمور بالكامل لصالح منافستها الروسية.

رفعت شنايدر مستواها بشكل لافت خصوصاً بضرباتها الأمامية القوية على الخط الجانبي (إ.ب.أ)

وتكتسب الخسارة أهمية أكبر لأنها أطاحت بآخر بطلة كبرى متبقية في منافسات السيدات والرجال بالبطولة، وهو ما وصفته وسائل الإعلام بأنه لحظة جديدة من الفوضى والمفاجآت التي تضرب «رولان غاروس» هذا العام.

سابالينكا بكت بعد الخروج (رويترز)

وكانت سابالينكا قد دخلت المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تقديمها مستويات قوية في الأدوار السابقة، لكن شنايدر واصلت سلسلة عروضها المميزة، بعدما كانت قد حققت أيضاً فوزاً كبيراً في الدور السابق، لتبلغ نصف النهائي وتواصل أفضل مشوار لها في البطولة الفرنسية.

سابالينكا عانت أمام الروسية شنايدر (إ.ب.أ)

بهذا الانتصار، تتأهل ديانا شنايدر إلى الدور نصف النهائي، بينما تغادر سابالينكا البطولة بعد واحدة من أكثر خسائرها إيلاماً في البطولات الكبرى خلال الأعوام الأخيرة.