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الرياضة رياضة عالمية

دورة ويمبلدون: صعود بوزكوفا ونافارو للدور الثالث

ماري بوزكوفا (إ.ب.أ)
ماري بوزكوفا (إ.ب.أ)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
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  • لندن : «الشرق الأوسط»
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دورة ويمبلدون: صعود بوزكوفا ونافارو للدور الثالث

ماري بوزكوفا (إ.ب.أ)
ماري بوزكوفا (إ.ب.أ)

صعدت التشيكية ماري بوزكوفا والأميركية إيما نافارو للدور الثالث من منافسات فردي السيدات ببطولة ويمبلدون للتنس إحدى البطولات الأربع الكبرى، غراند سلام.

وتأهلت بوزكوفا الفائزة مؤخراً بلقب بطولة نوتنغهام المفتوحة للدور الثالث في ويمبلدون بالفوز على الإيطالية الشابة تايرا كاترينا جرانت بنتيجة 7-5 و6-3.

وتلتقي اللاعبة التشيكية في الدور المقبل الفائزة مع الروسية ليودميلا سامسونوفا، التي أطاحت بمواطنتها المصنفة 15 ديانا شنايدر بعد مباراة من ثلاث مجموعات انتهت بنتيجة 6-4 و4-6 و6-2.

إيما نافارو (أ.ب)

أما نافارو، الفائزة ببطولة ستراسبورغ ووصيفة بطولة نوتنغهام، فقد تغلبت بصعوبة على الروسية أوكسانا سيليخميتيفا بنتيجة 3-6 و6-4 و6-1.

وسوف تواجه اللاعبة الأميركية المصنفة 23 في ويمبلدون إما الأوكرانية مارتا كوستيوك وإما الروسية آنا بلينكوفا.

وفي مواجهة ثالثة، صعدت الأوكرانية داريا سنيجور بالفوز على الفرنسية ليوليا جانجان بنتيجة 6-4 و6-3.

ويبلغ مجموع الجوائز المالية لبطولة ويمبلدون المقامة على الملاعب العشبية ما يزيد بقليل على 30 مليون يورو.

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إليوت أندرسون (أ.ف.ب)
إليوت أندرسون (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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مانشستر سيتي يضم أندرسون من نوتنغهام فورست

إليوت أندرسون (أ.ف.ب)
إليوت أندرسون (أ.ف.ب)

انضم إليوت أندرسون إلى مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قادماً من نوتنغهام فورست، اليوم الخميس، في صفقة ذكرت تقارير إعلامية أنها الأغلى للاعب بريطاني في تاريخ الانتقالات.

ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن قيمتها قد تصل إلى 116 مليون جنيه إسترليني (153 مليون دولار)، متجاوزة مبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني الذي دفعه آرسنال إلى وست هام يونايتد لضم ديكلان رايس.

وقال سيتي في بيان: «أندرسون (23 عاماً) يشارك حالياً مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، وقد خضع للفحص الطبي في كانساس. وستُستكمل الإجراءات الرسمية للانتقال فور عودته إلى إنجلترا».

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

«دورة ويمبلدون»: دي مينور وفريتز يتقدمان للدور الثالث

أليكس دي مينور (أ.ب)
أليكس دي مينور (أ.ب)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

«دورة ويمبلدون»: دي مينور وفريتز يتقدمان للدور الثالث

أليكس دي مينور (أ.ب)
أليكس دي مينور (أ.ب)

تأهّل الأسترالي أليكس دي مينور، المصنف السادس عالمياً، للدور الثالث بمنافسات فردي الرجال لبطولة ويمبلدون، إحدى البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام»، اليوم الخميس.

وصعد دي مينور، المصنف الخامس في البطولة المُقامة على الملاعب العشبية، بفوز سهل على الفرنسي أدريان مانارينو بثلاث مجموعات دون رد بنتيجة 6-3 و6-2 و6-2.

وينتظر النجم الأسترالي في الدور الثالث مواجهة إما البولندي كاميل مايخشاك أو الأميركي زاكري سفايدا.

وفي مواجهة أخرى، فاز الأميركي تايلور فريتز على مُواطنه باتريك كيبسون بثلاث مجموعات أيضاً نتيجة 6-2 و6-2 و7-5.

تايلور فريتز (أ.ف.ب)

وسيلعب فريتز، في الجولة المقبلة، مع الفائز من مباراة الكندي غابرييل ديالو ضد الإيطالي لورينزو سونيجو.

وبعد مباراة من 4 مجموعات، فاز البريطاني آرثر فيري على الفنلندي أوتو فيرتانن بنتيجة 5-7 و7-6 و6-3 و6-3.

ويبلغ مجموع الجوائز المالية لبطولة ويمبلدون، المُقامة على الملاعب العشبية، ما يزيد بقليل عن 30 مليون يورو.

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الإيفواري توريه يقترب من الانتقال إلى «نيوكاسل» الإنجليزي

بازومانا توريه (د.ب.أ)
بازومانا توريه (د.ب.أ)
  • برلين : «الشرق الأوسط»
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  • برلين : «الشرق الأوسط»
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الإيفواري توريه يقترب من الانتقال إلى «نيوكاسل» الإنجليزي

بازومانا توريه (د.ب.أ)
بازومانا توريه (د.ب.أ)

اقترب الإيفواري بازومانا توريه، جناح فريق هوفنهايم، من الانتقال إلى نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وفقاً لتأكيدات وسائل إعلام ألمانية.

ويرتبط بازومانا (20 عاماً) بانتقال محتمل إلى «نيوكاسل» مقابل 50 مليون يورو (57 مليون دولار)، لتنتعش إيرادات النادي الألماني برقم قياسي في الانتقالات.

ويسعى «نيوكاسل» لتعزيز صفوفه بجناح أيسر جديد لتعويض بيع لاعبه الإنجليزي أنتوني جوردون لنادي برشلونة الإسباني.

وأفادت قناة «سكاي ألمانيا» ومجلة «كيكر» بأن اللاعب الإيفواري سيخضع قريباً لفحص طبي، بعد توديع منتخب بلاده منافسات «كأس العالم 2026» في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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