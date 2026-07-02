دورة ويمبلدون: صعود بوزكوفا ونافارو للدور الثالث

صعدت التشيكية ماري بوزكوفا والأميركية إيما نافارو للدور الثالث من منافسات فردي السيدات ببطولة ويمبلدون للتنس إحدى البطولات الأربع الكبرى، غراند سلام.

وتأهلت بوزكوفا الفائزة مؤخراً بلقب بطولة نوتنغهام المفتوحة للدور الثالث في ويمبلدون بالفوز على الإيطالية الشابة تايرا كاترينا جرانت بنتيجة 7-5 و6-3.

وتلتقي اللاعبة التشيكية في الدور المقبل الفائزة مع الروسية ليودميلا سامسونوفا، التي أطاحت بمواطنتها المصنفة 15 ديانا شنايدر بعد مباراة من ثلاث مجموعات انتهت بنتيجة 6-4 و4-6 و6-2.

إيما نافارو (أ.ب)

أما نافارو، الفائزة ببطولة ستراسبورغ ووصيفة بطولة نوتنغهام، فقد تغلبت بصعوبة على الروسية أوكسانا سيليخميتيفا بنتيجة 3-6 و6-4 و6-1.

وسوف تواجه اللاعبة الأميركية المصنفة 23 في ويمبلدون إما الأوكرانية مارتا كوستيوك وإما الروسية آنا بلينكوفا.

وفي مواجهة ثالثة، صعدت الأوكرانية داريا سنيجور بالفوز على الفرنسية ليوليا جانجان بنتيجة 6-4 و6-3.

ويبلغ مجموع الجوائز المالية لبطولة ويمبلدون المقامة على الملاعب العشبية ما يزيد بقليل على 30 مليون يورو.