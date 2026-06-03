نادٍ أذربيجاني يلجأ إلى «كاس» بعد إبعاده من «دوري المؤتمر» لشبهة تلاعب

استُبعد نادي توران توفوز، المنافس في «دوري الأضواء» بأذربيجان، من المشاركة في بطولة «دوري المؤتمر» الأوروبي، الموسم المقبل، بعد أن قضى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الأربعاء، بأن النادي الأذربيجاني تورّط في أنشطة تهدف إلى التأثير على نتائج المباريات.

وذكر رئيس هيئة الاستئناف في الاتحاد الأوروبي أن «توران توفوز» فشل في تلبية معايير القبول بسبب «تورطه، بشكل مباشر أو غير مباشر، في نشاط يهدف إلى ترتيب أو التأثير على نتيجة مباراة على المستوى المحلي أو الدولي».

يأتي هذا القرار بعد أن أنهى «توران توفوز» مشواره في «الدوري الممتاز» بأذربيجان في المركز الثالث، وهو المركز الذي يضمن له في الحالات العادية التأهل إلى الأدوار التمهيدية لبطولة «دوري المؤتمر».

وقال النادي إن القرار استند إلى قضية انضباطية تعود لعام 2019، عندما عاقب اتحاد أذربيجان لكرة القدم 7 من لاعبي الفريق بالإيقاف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بسبب التلاعب بالنتائج.

وأوضح النادي، في بيان: «في موسم 2025-2026، أنهينا الموسم في المركز الثالث، مع الالتزام بكل المبادئ الرياضية، واكتسبنا الحق في اللعب بـ(دوري المؤتمر)، وهو حق مشروع لنا».

وأضاف: «أجرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي تحقيقاً بشأن مدى استيفاء نادينا المعايير».

وتابع: «يجب الإشارة إلى أن لجنة الانضباط باتحاد أذربيجان كانت قد أوقفت 7 لاعبين من فريقنا شاركوا في (الدوري) خلال موسم 2019-2020، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم».

وقال النادي إنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية، وسيتوجه بالاستئناف إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس» لتغيير قرار الاتحاد الأوروبي وضمان مشاركته في «دوري المؤتمر».

ومضى النادي قائلاً: «لا توجد أي تغييرات في خططنا الاستعدادية لـ(دوري المؤتمر)».

وتابع: «هذا الشهر، سيتجمع أعضاء الفريق ويتوجهون إلى تركيا لخوض معسكر تدريبي».