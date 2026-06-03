إدراج التايكواندو الافتراضي في دورة الألعاب الآسيوية باليابان

«رولان غاروس»: مايا خفالينسكا تُواصل مشوارها المذهل وتبلغ نصف النهائي

واصلت البولندية مايا خفالينسكا مشوارها المذهل في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، بعدما أطاحت، الأربعاء، بالروسية آنا كالينسكايا 7-6 (7/3) و6-3، وأصبحت ثاني لاعبة صاعدة من التصفيات تبلغ نصف النهائي في «رولان غاروس» في عصر الاحتراف.

وقبل مشوارها الحالي في باريس، لم تكن خفالينسكا قد حققت سوى فوزين فقط خلال مسيرتها على مستوى بطولات المحترفات على الملاعب الترابية، لكنها باتت، الآن، على بُعد انتصار واحد من المنافسة على أكبر لقب تقدمه هذه الأرضية.

النجمة البولندية تبكي فرحاً بعد التأهل (رويترز)

وفي نصف النهائي، المقرَّر الجمعة، ستواجه اللاعبةُ، البالغة 24 عاماً، الفائزةَ من مواجهة البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى أو الروسية ديانا شنايدر الـ25.

وضمِنت خفالينسكا مكانها في سجلات «رولان غاروس»، بعدما عادلت، على الأقل، إنجاز الأرجنتينية ناديا بودوروسكا، التي أصبحت، في عام 2020، أول لاعبة في العصر المفتوح تتجاوز الأدوار التمهيدية وتبلغ نصف نهائي البطولة الكبرى على الملاعب الترابية.

عادت كالينسكايا للقتال مجدداً لكن خفالينسكا أوقفت محاولتها في الشوط التاسع (إ.ب.أ)

وقالت خفالينسكا: «بصراحة، لا أعرف ما الذي يحدث. أعلم أنني أكرر نفسي، لكن كل مباراة هنا تبدو مجنونة بالنسبة لي، وأنا ممتنة جداً».

وأضافت، لدى سؤالها عن هدوئها الظاهر على أرض الملعب: «يُسعدني أن يبدو الأمر كذلك، لكنني كنت متوترة، بالتأكيد، وهذا طبيعي، كما تعلمون؛ لأن الأمر يهمني».

وتابعت: «أحاول فقط الفوز بكل مباراة أخوضها. ألعب ضد أفضل اللاعبات في العالم، لذلك لن أقارن نفسي بهن».

مايا ستواجه الفائزة من مواجهة البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى أو الروسية ديانا شنايدر (أ.ف.ب)

كانت اللاعبة البولندية القصيرة القامة قد حصلت على فرصتين لحسم المجموعة الأولى على إرسالها عند التقدم 5-1 و5-3، لكنها فقدت إرسالها في ظروف عاصفة على ملعب فيليب شاترييه، في حين عادت كالينسكايا بقوة لتدرك التعادل 5-5.

وفي شوط كسر التعادل، وسّعت خفالينسكا الفارق إلى 6-3، قبل أن تحسم المجموعة الأولى.

مايا تُوقّع لمعجبيها بعد الفوز (إ.ب.أ)

واقتربت من الفوز بعدما حققت كسر إرسال مزدوجاً جديداً لتتقدم 4-1 في المجموعة الثانية.

وعادت كالينسكايا للقتال مجدداً، لكن خفالينسكا أوقفت محاولتها في الشوط التاسع، وحسمت نقطة المباراة عندما أرسلت اللاعبة الروسية، البالغة 27 عاماً، ضربة أمامية طويلة خارج الملعب.