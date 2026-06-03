التعمري يحمل آمال الأردن في مشاركته الأولى بكأس العالم

ستسلط الأضواء على المهاجم موسى التعمري في مشاركة الأردن الأولى بكأس العالم لكرة القدم، إذ سيكون مطالباً بتعويض غياب زميله المصاب يزن النعيمات وقيادة البلاد للدور الثاني عبر بوابة المجموعة العاشرة القوية.

وسجل التعمري (28 عاماً) سبعة أهداف في مشوار الأردن بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، مقابل ثمانية أهداف للنعيمات الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة دور الثمانية لكأس العرب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأوقعت القرعة الأردن في مجموعة صعبة، إذ سيواجه النمسا والجزائر في سان فرانسيسكو، قبل الانتقال إلى دالاس لملاقاة الأرجنتين حاملة اللقب.

وقادت رحلة التعمري، أبرز لاعب في تشكيلة المدرب جمال السلامي، المهاجم من شباب الأردن إلى قبرص وبلجيكا قبل أن يحط الرحال في فرنسا حيث لعب مع مونبلييه قبل الانتقال إلى ستاد رين في 2025.

وقدم الجناح الأعسر أداء مميزاً مع رين هذا الموسم، ليساعده في احتلال المركز الخامس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، والتأهل إلى الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وشارك في 36 مباراة في جميع المسابقات، ساهم خلالها في 18 هدفاً، بتسجيل سبعة أهداف وتقديم 11 تمريرة حاسمة.

وقال التعمري في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد التأهل إلى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك: «مجرد تأهلنا إلى كأس العالم إنجاز تاريخي، لكننا لن نتوقف عند هذا الحد. أصبح هدفنا وطموحنا أعلى، وغايتنا رفع اسم الوطن وإثبات وجود الكرة الأردنية على الساحة العالمية».

يرتدي التعمري القميص رقم 10 مع الأردن، ويمتاز بمراوغاته الساحرة بالقدم اليسرى وتسديداته القوية، ما دفع جماهير فريقه السابق أبويل نيقوسيا لتطلق عليه لقب «ميسي الأردن»، في مقارنة مع قائد الأرجنتين ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم 2022، وهو التشبيه الذي يرفضه التعمري.

وقال التعمري عبر موقع رابطة الدوري الفرنسي على الإنترنت في أغسطس (آب) 2023: «أعرف أن بعض الناس ينادونني بهذا الاسم، لكنني لا أحب هذا اللقب. في قبرص، اخترع المشجعون اللقب حتى إنهم ألفوا أغنية أشاروا فيها إلي باسم ميسي الأردني».

وأوضح عبر برنامج «عادل بودكاست» على يوتيوب في مايو (أيار) 2024: «حسناً، لنكن واقعيين، لن ينجح أحد في القيام بمثل ما قام به ميسي، لا يوجد لاعب مثله في العالم».

وأضاف: «لماذا لا نحب الاعتزاز بأنفسنا وأسمائنا، يجب ألا نتخذ الغرب قدوة لنا، أحاول صنع إنجاز لنفسي ولاسمي ولبلدي الأردن».

وستكون مباراة الأردن ضد الأرجنتين يوم 27 يونيو (حزيران) في ختام مشوار الفريق بدور المجموعات، مثيرة للاهتمام؛ نظراً لأنها ستقود التعمري لمواجهة أمام ميسي قد تكون حاسمة لمشوار بلاده في البطولة.