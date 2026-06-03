«وديّات المونديال»: هايتي تقسو على نيوزيلندا برباعية

سحقت هايتي منتخب نيوزيلندا 4-0، في مباراة تحضيرية لكأس العالم لكرة القدم أُقيمت في فورت لودرديل بولاية فلوريدا، أمس الثلاثاء، لتسعد الجماهير الهايتية الصاخبة وتفسد، في الوقت نفسه، الظهور التاريخي لقائد نيوزيلندا؛ كريس وود.

افتتح روبن بروفيدانس التسجيل في الدقيقة 12 على ملعب إنتر ميامي، قبل أن يعزز البديل ليني جوزيف تقدم المنتخب الكاريبي، المصنف 82 عالمياً، بعد 6 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

وأضاف فرانتزدي بييرو الهدف الثالث بضربة رأس، مع مرور ساعة من اللعب، قبل أن يختتم ماركوس لاكروا الرباعية بتسديدة صاروخية بعيدة المدى، ليؤكد تفوق هايتي في أمسيةٍ شهدت تفككاً كاملاً لدفاع نيوزيلندا.

وشابت استعدادات هايتي مشاكل تتعلق بالتأشيرة، بعدما عجز لاعب الوسط وودنسكي بيير، الوحيد المقيم في الدولة الكاريبية ضِمن التشكيلة، عن خوض المباراة بسبب تأخر صدور تأشيرته الأميركية.

ووصل بيير إلى مطار ميامي، قرب نهاية الشوط الأول، برفقة مسؤولي الاتحاد الهايتي، على أمل متابعة الدقائق الأخيرة من اللقاء، وفق ما أفاد متحدث باسم المنتخب، لـ«رويترز».

جانب من المواجهة الودية التي أقيمت في فلوريدا (أ.ف.ب)

من جانبه، أصبح كريس وود اللاعب الأكثر تمثيلاً لمنتخب نيوزيلندا برصيد 89 مباراة دولية، متجاوزاً إيفان فيسيليتش، إلا أن هذا الإنجاز جاء في ليلة مُخيبة لمهاجم نوتنغهام فورست.

وصنع وود أبرز فرص فريقه في الشوط الأول، عبر محاولة مقصية، لكن الحارس جوني بلاسيد تألَّق وتصدى لها على خط المرمى.

وظهر حارس نيوزيلندا أليكس بولسن بأداء متواضع في اختبار مهم لإثبات جدارته بالمركز الأساسي، كما قدم المُدافع فين سورمان شوطاً أولاً للنسيان، إذ يتحمل الاثنان مسؤولية الهدف الافتتاحي بعدما راوغ بروفيدانس منافسه سورمان داخل المنطقة وسدَّد الكرة من زاوية ضيقة فوق الحارس.

وفي الدقيقة 17، سقط الظهير تيم باين داخل منطقة الجزاء على أثر احتكاك مع بلاسيد، لكن الحَكَم لم يحتسب ركلة جزاء، في ظل غياب تقنية حَكَم الفيديو المساعد. وفي الشوط الثاني، دفع مدرب نيوزيلندا دارين بيزلي بالحارس ماكس كروكومب، ضِمن سلسلة تغييرات، إلا أن شِباكه استقبلت 3 أهداف إضافية مع استمرار الانهيار الدفاعي.

واستثمر جوزيف تمريرة بين المدافعيْن مايكل بوكسال وفرنسيس دي فريس، ليسدد بقدمه اليسرى في الشباك، قبل أن يضيف بييرو هدفاً برأسه دون رقابة من مسافة قريبة في الدقيقة 62. واختتم لاكروا المهرجان التهديفي في الدقيقة 87 بتسديدة قوية من حافة المنطقة استقرت في الزاوية اليمنى، لتشتعل مدرّجات الجماهير الهايتية التي غلب عليها اللونان الأزرق والأحمر.