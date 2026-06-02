الرياضة رياضة عالمية

«إن بي إيه»: وفاة المدرب السابق ريد أدلمان عن 79 عاماً

  نيويورك: «الشرق الأوسط»
توفي المدرب السابق ريك أدلمان، الذي قاد بورتلاند ترايل بلايزرز إلى نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مرتين من دون أن يحرز اللقب، عن 79 عاماً بحسب ما أعلنت رابطة مدربي «إن بي إيه» الاثنين. وخلال مسيرة تدريبية امتدت 23 عاماً كمدرب رئيس في «إن بي إيه»، حقق أدلمان، الذي يدرب نجله ديفيد فريق دنفر ناغتس، 1042 فوزاً في المركز العاشر على لائحة أكثر المدربين تحقيقاً للانتصارات في تاريخ الدوري. وقاد بورتلاند إلى نهائي الدوري عام 1990، حيث خسر أمام ديترويت بيستونز، ثم عام 1992 حين هُزم أمام شيكاغو بولز بقيادة مايكل جوردان. كما تولى التدريب في محطات أخرى مع غولدن ستايت، ووريرز، وساكرامنتو كينغز، وهيوستن روكتس، ومينيسوتا تمبروولفز، قبل أن ينهي مسيرته بعد موسم 2013-2014. وقضى أدلمان ستة مواسم بين 1983 و1989 مساعد المدرب في بورتلاند، قبل أن يتولى المسؤولية الفنية عام 1989 إثر إقالة مايك شولر. وحقق 14 فوزاً مقابل 21 خسارة كمدرب مؤقت، وقاد بلايزرز إلى الـ«بلاي أوف»، قبل تعيينه بشكل دائم رغم الخروج من الدور الأول. وشهد بلايزرز نجاحات بارزة تحت إشرافه ببلوغه النهائي مرتين، إضافة إلى الخسارة في نهائي المنطقة الغربية أمام لوس أنجليس ليكرز عام 1991، لكن الخروج من الدور الأول لـ«بلاي أوف» عامي 1993 و1994 أدى إلى إقالته. وبعد عام من الابتعاد، عاد أدلمان للإشراف على غولدن ستايت، لكنه لم يوفق خلال الموسمين اللذين أمضاهما معه، فأقيل من منصبه. وبعد ابتعاده لموسم آخر، تسلم مهمة الإشراف على ساكرامنتو. وخلال ثمانية مواسم مع كينغز، لم يغب الفريق عن الـ«بلاي أوف»، وبلغ نهائي المنطقة الغربية عام 2002 قبل الخسارة أمام ليكرز. وبعد عدم تجديد عقده في نهاية موسم 2005-2006، فشل كينغز في الوصول إلى الـ«بلاي أوف» حتى عام 2023. وقال كينغز في بيان الاثنين: «تشعر منظمة ساكرامنتو كينغز بحزن عميق لرحيل ريك أدلمان، المدرب المحبوب الذي ساهمت قيادته وشخصيته ورؤيته في تحديد ملامح حقبة من كرة السلة في ساكرامنتو ألهمت مدينتنا، وأسرت الجماهير حول العالم». وأُدخل أدلمان إلى قاعة مشاهير كرة السلة عام 2021، وجلس موسماً على الهامش قبل انضمامه إلى هيوستن روكتس الذي حقق سلسلة من 22 فوزاً متتالياً في موسمه الأول معه (2017-2018)، في ثالث أطول سلسلة انتصارات في تاريخ الدوري. وفي الموسم التالي، خسر روكتس في الدور الثاني من الـ«بلاي أوف» أمام ليكرز رغم الأداء القوي للنجم الصيني ياو مينغ. وكان ذلك آخر ظهور لأدلمان في الـ«بلاي أوف»، إذ فشل في بلوغه خلال موسمين إضافيين مع هيوستن، ثم في المواسم الثلاثة الأخيرة بين 2011 و2014 مع مينيسوتا. وعين أدلمان نجله ديفيد مساعداً له عام 2011، قبل أن يغادر الأخير للعمل في أورلاندو ماجيك لموسم واحد، ثم في دنفر حيث شغل المنصب بين 2017 والعام الماضي قبل تعيينه المدرب الرئيس، مساهماً في تتويج ناغتس بلقب عام 2023.

  باريس: «الشرق الأوسط»
بلغ الإيطالي ماتيو أرنالدي ربع النهائي للمرة الأولى في البطولات الأربع الكبرى، بعد فوزه الماراثوني على الأميركي فرنسيس تيافو 7-6 (7-5) و6-7 (5-7) و3-6 و7-6 (7-3) و6-4 في وقت متأخر من ليل الاثنين في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب.

وبعدما كان الجميع ينظر إلى يانيك سينر بوصفه المرشح الأبرز للفوز باللقب في ظل غياب بطل الموسم الماضي الإسباني كارلوس ألكاراس، انتهى مشوار المصنف الأول عالمياً عند الدور الثاني متأثراً بوعكة صحية.

لكن سيكون هناك لاعب إيطالي بالتأكيد في نصف النهائي بما أن أرنالدي يتواجه في ربع النهائي مع مواطنه ماتيو بيريتيني الذي ثأر لمواطنه سينر بإخراجه الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو الذي أقصى المصنف الأول عالمياً من الدور الثاني.

وستمثل إيطاليا بثلاثة لاعبين في ربع النهائي بعد تأهل فلافيو كوبولي المصنف العاشر على حساب الأميركي الآخر زكاري سفايدا، ليواجه الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم.

واحتاج أرنالدي إلى 5 ساعات و26 دقيقة كي يحجز بطاقته إلى ربع النهائي بعد مباراة شاقة جداً على اللاعبين من الناحية البدنية.

وقال أرنالدي: «لا أعرف كيف ما زلت واقفاً هنا»، مضيفاً أنه كان يعاني إصابة في القدم في وقت سابق من العام. وهذه ثاني مباراة متتالية له تمتد خمس ساعات، بعد فوزه في خمس مجموعات على البلجيكي رافايل كولينيون في الدور السابق.

وأضاف: «كنت متعباً للغاية في المجموعة الثالثة». وبدا تيافو في طريقه لحسم المباراة عندما تقدم 4-1 بكسرين للإرسال في المجموعة الرابعة، مستفيداً من سرعة يديه التي أربكت أرنالدي. لكن مع تباطؤ حركة الأميركي، فاز أرنالدي لاحقاً بتسعة من أصل 13 شوطاً، بالإضافة إلى الشوط الفاصل، في طريقه للتقدم 4-2 في المجموعة الخامسة، إلا أن تيافو تمكن من العودة وإدراك التعادل 4-4.

واستعاد أرنالدي زمام المبادرة بكسر إرسال منافسه من دون أن يخسر نقطة، ثم أهدر الإيطالي نقطة المباراة الأولى بخطأ مزدوج، لكنه، ورغم بعض الضربات الجريئة من تيافو، حسم المواجهة أخيراً في محاولته الثالثة.

وقال أرنالدي: «في مرحلة ما لم تعد مباراة كرة مضرب، بل باتت شيئاً آخر. كنت تلعب بكل ما لديك. كان لا بد من فائز، ولحسن الحظ كنت أنا».

  بوغوتا: «الشرق الأوسط»
فاز منتخب كولومبيا لكرة القدم على نظيره الكوستاريكي (3-1) في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقَين، مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت غرينتش).

وتقدم منتخب كولومبيا بهدفَين نظيفَين سجلهما سانشيز ولويس دياز في الدقيقتَين 17 و23، ثم سجل منتخب كوستاريكا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 33 عن طريق أندري سوتو.

وفي الشوط الثاني، سجل منتخب كولومبيا الهدف الثالث عن طريق لويس خافيير في الدقيقة 81.

ويستعد منتخب كولومبيا للمشاركة في بطولة كأس العالم، التي تُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يوجد في المجموعة الحادية عشرة مع منتخبات البرتغال والكونغو الديمقراطية وأوزبكستان.

  كارديف : «الشرق الأوسط»
كشفت غانا أخيراً عن تشكيلتها المشاركة في كأس العالم لكرة القدم في وقت متأخر يوم الاثنين، بعد أن اضطر المدرب كارلوس كيروش لمعالجة مشكلات الإصابات في اللحظات الأخيرة قبل اعتماد القائمة النهائية المكونة من 26 لاعباً.

وعقد كيروش مؤتمراً صحافياً أمس قبل مباراة غانا الودية ضد ويلز في كارديف، والتي ستقام اليوم الثلاثاء، لكنه لم يُعلن القائمة النهائية كما كان متوقعاً. وتم الإعلان عنها قبل الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لتقديم القوائم.

وأكد المدرب البرتغالي المخضرم للصحافيين تعرض المدافع ألكسندر جيكو لإصابة خلال التدريبات مطلع هذا الأسبوع، ليحل محله الهولندي المولد ديريك لوكاسن. وتلقى منتخب غانا ضربة قوية بغياب لاعب الوسط محمد قدوس، الذي لم يتعافَ من إصابة في الفخذ، في ضربة قوية لآمال الفريق في كأس العالم.

وكان تعافي لاعب خط الوسط الأساسي في الوقت المناسب لبدء البطولة الأسبوع المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة أمراً صعباً للغاية بعد إصابته في الفخذ في يناير (كانون الثاني)، والجراحة التي خضع لها لاحقاً. كما سيفتقد الفريق جهود المدافع محمد ساليسو، لاعب موناكو، بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي خلال مباراة في الدوري الفرنسي في يناير.

في المقابل، سيشهد الفريق عودة الظهير عبد الرحمن بابا (31 عاماً)، بعد غياب دام ثلاث سنوات. وكان اللاعب السابق في تشيلسي ضمن قائمة غانا في كأس العالم 2022، لكنه لم يخض سوى مباراة دولية واحدة منذ ذلك الحين.

ويستهل منتخب غانا مشواره في دور المجموعات بمواجهة بنما في 17 يونيو (حزيران) بمدينة تورونتو، قبل أن يلتقي إنجلترا وكرواتيا في بقية مباريات المجموعة 12.

وجاءت تشكيلة غانا على النحو التالي: في حراسة المرمى: جوزيف أنانج (سانت باتريك أتليتيك)، بنجامين أساري (هارتس أوف أوك)، لورنس أتي-زيجي (سانت جالن).

المدافعون: جوناس أدجيتي (فولفسبورغ)، ديريك لوكاسن (بافوس)، جيديون منساه (أوكسير)، عبد المؤمن سليمان (رايو فايكانو)، جيروم أوبوكو (باشاك شهير)، كوجو أوبونج (نيس)، عبد الرحمن بابا (باوك)، أليدو سيدو (رين)، مارفن سينايا (أوكسير).

لاعبو الوسط: أوجستين بواكي (سانت إتيين)، عبد الفتاح إيساهاكو (ليستر سيتي)، إليشا أوسو (أوكسير)، توماس بارتي (فياريال)، كواسي سيبو (ريال أوبييدو)، كمال الدين سليمان (أتلانتا)، كاليب ييرينكي (نوردشيلاند).

المهاجمون: برينس كوابينا أدو (فيكتوريا بلزن)، جوردان أيو (ليستر سيتي)، كريستوفر بونسو باه (القادسية)، إرنست نواما (ليون)، أنطوان سيمينيو (مانشستر سيتي)، براندون توماس-أسانتي (كوفنتري سيتي)، إيناكي وليامز (أتليتيك بيلباو).

