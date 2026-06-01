نهائي «إن بي إيه»: براون يستلهم من تجربة ووريرز لتغيير هوية نيكس

بعد تأخره أمام أتلانتا هوكس 1 - 2 في الدور الأول من الأدوار الإقصائية، حقق نيويورك نيكس 11 فوزاً توالياً مكنته من بلوغ نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه» للمرة الأولى منذ عام 1999.

ويعود هذا الإنجاز إلى التغييرات التكتيكية التي أجراها مدربه مايك براون، المستوحاة من تجربته الناجحة مع غولدن ستايت ووريرز.

وكان براون (56 عاماً)، وهو مدرب مخضرم في الدوري شملت مسيرته الإشراف على كل من كليفلاند كافالييرز ولوس أنجليس ليكرز وساكرامنتو كينغز، أحد أبرز مساعدي ستيف كير مع ووريرز بين عامي 2016 و2022، خلال حقبة ذهبية توجها بالفوز بثلاثة ألقاب.

ومع أحد أعظم الفرق في التاريخ، أسهم براون في صياغة الآلة الهجومية الهائلة لووريرز، والتي بُنيت حول «ملك الثلاثيات» النجم ستيفن كوري القادر أيضاً على التميز بفضل أسلوب لعبه الاستثنائي «من دون كرة».

بعد بداية بطيئة في الأدوار الإقصائية وخسارتين توالياً بفارق نقطة واحدة أمام فريق هوكس (106 - 107 و108 - 109 في المباراتين الثانية والثالثة) قرر براون تحويل لاعب الارتكاز الدومينيكاني كارل - أنتوني تاونز إلى صانع ألعاب، وذلك بهدف تحرير صانع الألعاب الآخر جايلن برانسون وجعله متاحاً أكثر.

ومنذ تولي توم تيبودو تدريب نيكس قبل أن يغادر ويحل براون بدلاً منه الصيف الماضي، ازداد اعتماد نيكس على مهارات برانسون في مواجهات فردية. فإلى جمود الأسلوب الهجومي، باتت تحركات نيكس متوقعة.

وبفضل هذا التغيير في النهج، بات نيكس يتصدر قائمة أفضل الفرق هجومياً في الأدوار الإقصائية، بمتوسط 123.3 نقطة لكل 100 استحواذ.

منذ مباراة أتلانتا، بات هجوم نيكس أكثر قوة وفاعلية، وفقاً لموقع Dreamcast Show المتخصص في تحليلات البيانات، كما أشار إلى الانخفاض الكبير في عدد السلات التي يسجلها منافسو نيكس خلال الهجمات المرتدة.

ويضيف الموقع: «يمنح كارل - أنتوني تاونز أفضل التسديدات في دوري (إن بي إيه)، لأنه عندما تكون الكرة بحوزته، غالباً ما يجذب لاعب الارتكاز المنافس، ما يجعل منطقة السلة خالية تماماً».

وأوضح براون أن هذا التحول إلى «الهجوم المتحرك» كان مُخططاً له خلال فترة ما قبل الموسم، لكنه لم يُطبّق فعلياً إلّا في المباراة الرابعة ضد أتلانتا.

وضمن السياق ذاته، أشاد اللاعب والمدرب السابق الفرنسي جاك مونكلار (69 عاماً) بتحوّل تاونز إلى «صانع ألعاب داخل السلة»، على غرار الصربي نيكولا يوكيتش نجم دنفر ناغتس.

يقول محلل برنامج «إن بي إيه إكسترا» على قناة «بي إن سبورتس»: «يمنع هذا التغيير ميكال بريدجز من أن يكون مجرد لاعب ثابت خلال التسديد، وهو ليس كذلك، كما أنه يُبرز (البريطاني) أو جي أنونوبي الذي يتحرك ببراعة عند تسلّم الكرة، ويُوسّع نطاق اللعب، ويمنح جايلن برانسون مساحة أكبر للتنفس بتقليل استحواذه على الكرة».

وأضاف: «قبل ذلك، كان أسلوب اللعب يميل إلى الهدوء والاستحواذ على الكرة، مع الكثير من المناورة بالكرة والمخاطر الفردية في الاختراقات أو الرميات الفردية».

وختم حديثه قائلاً: «المقياس الحقيقي لكل هذا هو عدد التمريرات الحاسمة التي قدمها كارل - أنتوني تاونز قبل وبعد تطبيق هذا التغيير».