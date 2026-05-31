«إن بي إيه»: ويمبانياما يقود سان أنتونيو إلى إقصاء حامل اللقب وبلوغ النهائي

تأهل سان أنتونيو سبيرز، بقيادة نجمه الرائع الفرنسي فيكتور ويمبانياما، إلى نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)، بعد إقصائه حامل اللقب ومضيفه أوكلاهوما سيتي 111-103 السبت في المباراة السابعة الحاسمة لنهائي المنطقة الغربية، ليحجز مواجهة على لقب البطولة أمام نيويورك نيكس.

وحسم سبيرز السلسلة النهائية للمنطقة الغربية بنظام الأفضل من سبع مباريات 4-3، ليبلغ نهائي الدوري الذي ينطلق الأربعاء في سان أنتونيو أمام نيكس بطل المنطقة الشرقية.

وقال ويمبانياما: «مع أننا ما زلنا متعطشين للمزيد، هذا الشعور لا أستطيع شرحه، إنه قوي للغاية. نريد أربع مباريات أخرى. لم ننته بعد. هيّا سبيرز».

وسجَّل ويمبانياما، العملاق الفرنسي البالغ طوله 2.24 م، 22 نقطة مع سبع متابعات، وأضاف جوليان شامبانيي 20 نقطة بينها ست ثلاثيات، بينما سجل ستيفون كاسل 16 نقطة لسبيرز الذين تقدموا في مباراة الحسم منذ بدايتها تقريباً.

وقال شامبانيي: «كان لدينا فريق جيد، فريق عظيم. كان علينا أن نلتزم بالخطة وأن نلعب مباراة جيدة. كنا نمرر الكرة ونلعب كفريق. نخرج إلى الملعب ونلعب معاً».

تابع: «لم نكن نعرف إن كنا سنصل إلى هذا الحد، لكن عندما يكون لديك أعظم لاعب في العالم، تحدث الأشياء».

وكان ذلك إشارة إلى ويمبانياما، أفضل لاعب في نهائي المنطقة الغربية والحائز جائزة أفضل لاعب دفاعي في الدوري.

وقال ويمبانياما عن جائزة أفضل لاعب في السلسلة: «لا تعني لي شيئاً سوى أننا فريق واحد. حصلت عليها من أجلنا جميعاً ومن أجل كل الجماهير هنا».

وأضاف عن زملائه: «لا يعرفون حتى كم أحبهم. إنهم مذهلون. الجميع ارتقى الليلة».

وسيطر «ويمبي» على أول مباراة سابعة له في الأدوار الإقصائية، وبدت عليه مشاعر جياشة في الختام، بين الضحك والبكاء ومعانقة زملائه احتفالاً ببلوغه نهائي الدوري الأول في مسيرته.

وقال الفرنسي البالغ 22 عاماً عن رد فعله: «هو إدراك أن جزءاً من حلم الطفولة سيصبح حقيقة».

ويعيد الفوز مواجهة نهائي كأس الدوري هذا الموسم، حين فاز نيكس على سان أنتونيو 124-113 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في لاس فيغاس.

وقال شامبانيي عن مواجهة نيكس: «الكثير من الالتحام البدني، السباق في التسجيل، والمتابعات. سيكون تحدياً جميلاً لنا».

وقاد أفضل لاعب في الدوري الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر أوكلاهوما سيتي بتسجيله 35 نقطة.

وقال مدرب ثاندر مارك ديغنولت: «كان رائعاً. قدم مباراة كبيرة. كان حاضراً في اللحظات الحاسمة»، وتابع: «كان ذلك سيصبح إحدى قصص المباراة لو أننا وجدنا طريقة للفوز».

وأضاف ديغنولت أن محاولة الدفاع عن اللقب لم تكن من أسباب الخسارة.

وقال: «يمكنك أن تفخر بالجهد والتقدم والمستوى الذي لعبنا به... ويمكننا أيضاً أن نشعر بخيبة أمل كبيرة».

أضاف: «شعرنا أننا قادرون على الفوز بالسلسلة. كنا قريبين جداً. لا يوجد فريق نعتقد أننا لا نستطيع هزيمته».

تابع: «اعتقدت أن لدينا ما يكفي للفوز، لكن الفضل يعود لسان أنتونيو، هم من فعلوها».

وتغلب فريق سبيرز، الذي يضم لاعباً واحداً فقط سبق له خوض مباراة سابعة، على ثاندر الأكثر خبرة، والذي تُوّج باللقب في مباراة سابعة العام الماضي على حساب إنديانا بيسرز.

وقال مدرب سبيرز ميتش جونسون: «منذ أكتوبر/ تشرين الأول، كنا نعلم أن لدينا فرصة لأن نكون جيدين جداً».

أضاف: «يُحكى كثيراً عن كلمات مثل التنافسية، العزيمة، التلاحم، التنفيذ، من يهتم بكلمة الخبرة؟».

«كان عليهم أن يذهبوا وينفذوا، وقد فعلوا».

وسجل ويمبانياما رميتين ثلاثيتين خلال سلسلة 17-9 مع بداية الربع الأخير رفعت تقدم سبيرز إلى 97-86 قبل ثماني دقائق من النهاية.

وارتكب «ويمبي» خطأه الشخصي الخامس بعد ثوان وخرج إلى مقاعد البدلاء، مما أنعش آمال ثاندر في الدقائق الأخيرة، بينما حاول غلجيوس-ألكسندر إنقاذ الأبطال، لكن المحاولة باءت بالفشل عند النهاية.