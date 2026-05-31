«إن بي إيه»: ويمبانياما يقود سان أنتونيو إلى إقصاء حامل اللقب وبلوغ النهائي

تأهل سان أنتونيو سبيرز، بقيادة نجمه الرائع الفرنسي فيكتور ويمبانياما، إلى نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)، بعد إقصائه حامل اللقب ومضيفه أوكلاهوما سيتي 111-103 السبت في المباراة السابعة الحاسمة لنهائي المنطقة الغربية، ليحجز مواجهة على لقب البطولة أمام نيويورك نيكس.

وحسم سبيرز السلسلة النهائية للمنطقة الغربية بنظام الأفضل من سبع مباريات 4-3، ليبلغ نهائي الدوري الذي ينطلق الأربعاء في سان أنتونيو أمام نيكس بطل المنطقة الشرقية.

وقال ويمبانياما: «مع أننا ما زلنا متعطشين للمزيد، هذا الشعور لا أستطيع شرحه، إنه قوي للغاية. نريد أربع مباريات أخرى. لم ننته بعد. هيّا سبيرز».

وسجَّل ويمبانياما، العملاق الفرنسي البالغ طوله 2.24 م، 22 نقطة مع سبع متابعات، وأضاف جوليان شامبانيي 20 نقطة بينها ست ثلاثيات، بينما سجل ستيفون كاسل 16 نقطة لسبيرز الذين تقدموا في مباراة الحسم منذ بدايتها تقريباً.

وقال شامبانيي: «كان لدينا فريق جيد، فريق عظيم. كان علينا أن نلتزم بالخطة وأن نلعب مباراة جيدة. كنا نمرر الكرة ونلعب كفريق. نخرج إلى الملعب ونلعب معاً».

تابع: «لم نكن نعرف إن كنا سنصل إلى هذا الحد، لكن عندما يكون لديك أعظم لاعب في العالم، تحدث الأشياء».

وكان ذلك إشارة إلى ويمبانياما، أفضل لاعب في نهائي المنطقة الغربية والحائز جائزة أفضل لاعب دفاعي في الدوري.

وقال ويمبانياما عن جائزة أفضل لاعب في السلسلة: «لا تعني لي شيئاً سوى أننا فريق واحد. حصلت عليها من أجلنا جميعاً ومن أجل كل الجماهير هنا».

وأضاف عن زملائه: «لا يعرفون حتى كم أحبهم. إنهم مذهلون. الجميع ارتقى الليلة».

وسيطر «ويمبي» على أول مباراة سابعة له في الأدوار الإقصائية، وبدت عليه مشاعر جياشة في الختام، بين الضحك والبكاء ومعانقة زملائه احتفالاً ببلوغه نهائي الدوري الأول في مسيرته.

وقال الفرنسي البالغ 22 عاماً عن رد فعله: «هو إدراك أن جزءاً من حلم الطفولة سيصبح حقيقة».

ويعيد الفوز مواجهة نهائي كأس الدوري هذا الموسم، حين فاز نيكس على سان أنتونيو 124-113 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في لاس فيغاس.

وقال شامبانيي عن مواجهة نيكس: «الكثير من الالتحام البدني، السباق في التسجيل، والمتابعات. سيكون تحدياً جميلاً لنا».

وقاد أفضل لاعب في الدوري الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر أوكلاهوما سيتي بتسجيله 35 نقطة.

وقال مدرب ثاندر مارك ديغنولت: «كان رائعاً. قدم مباراة كبيرة. كان حاضراً في اللحظات الحاسمة»، وتابع: «كان ذلك سيصبح إحدى قصص المباراة لو أننا وجدنا طريقة للفوز».

وأضاف ديغنولت أن محاولة الدفاع عن اللقب لم تكن من أسباب الخسارة.

وقال: «يمكنك أن تفخر بالجهد والتقدم والمستوى الذي لعبنا به... ويمكننا أيضاً أن نشعر بخيبة أمل كبيرة».

أضاف: «شعرنا أننا قادرون على الفوز بالسلسلة. كنا قريبين جداً. لا يوجد فريق نعتقد أننا لا نستطيع هزيمته».

تابع: «اعتقدت أن لدينا ما يكفي للفوز، لكن الفضل يعود لسان أنتونيو، هم من فعلوها».

وتغلب فريق سبيرز، الذي يضم لاعباً واحداً فقط سبق له خوض مباراة سابعة، على ثاندر الأكثر خبرة، والذي تُوّج باللقب في مباراة سابعة العام الماضي على حساب إنديانا بيسرز.

وقال مدرب سبيرز ميتش جونسون: «منذ أكتوبر/ تشرين الأول، كنا نعلم أن لدينا فرصة لأن نكون جيدين جداً».

أضاف: «يُحكى كثيراً عن كلمات مثل التنافسية، العزيمة، التلاحم، التنفيذ، من يهتم بكلمة الخبرة؟».

«كان عليهم أن يذهبوا وينفذوا، وقد فعلوا».

وسجل ويمبانياما رميتين ثلاثيتين خلال سلسلة 17-9 مع بداية الربع الأخير رفعت تقدم سبيرز إلى 97-86 قبل ثماني دقائق من النهاية.

وارتكب «ويمبي» خطأه الشخصي الخامس بعد ثوان وخرج إلى مقاعد البدلاء، مما أنعش آمال ثاندر في الدقائق الأخيرة، بينما حاول غلجيوس-ألكسندر إنقاذ الأبطال، لكن المحاولة باءت بالفشل عند النهاية.

أرتيتا يطالب بتحركات سريعة وذكية وجريئة لمواصلة تقدم آرسنال

قال مدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا، عقب خسارة فريقه بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس (السبت)، إنَّ الإدارة في النادي بحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة وذكية وجريئة إذا أرادت مواصلة التقدُّم.

وهذه المرة الثانية التي يخسر فيها آرسنال نهائي أبرز البطولات الأوروبية للأندية، رغم أنهم هذه المرة سيعزون أنفسهم بالفوز مؤخراً بأول لقب للدوري الإنجليزي الممتاز منذ 22 عاماً.

وتقدَّم النادي اللندني في بودابست عندما سجَّل كاي هافرتس هدفاً بعد 6 دقائق فقط من البداية، لكن حامل اللقب تعادل بهدف من ركلة جزاء سجَّلها عثمان ديمبيلي، ثم عانى النادي الإنجليزي من خيبة أمل في ركلات الترجيح بعد الوقت الإضافي.

وقال أرتيتا، بحزن شديد، إنَّ ناديه يحتاج الآن إلى اتخاذ بعض «القرارات المهمة للغاية» إذا أراد أن يصبح قوةً مهيمنةً على الصعيدَين المحلي والأوروبي.

وقال أرتيتا للصحافيين: «أولاً، سأقضي بضعة أيام مع عائلتي، ثم سنبدأ عملية مراجعة ما قمنا به... إذا أردنا الوصول إلى مستوى آخر، فسيتعيَّن علينا إظهار هذا الطموح لأننا أكثر من قادرين على تحقيق ذلك، لكن الأمر يتطلب أن نكون طموحين للغاية وسريعين وأذكياء للغاية».

وسيطر باريس سان جيرمان على الكرة بعد أن فاجأ آرسنال حامل اللقب بهدف مبكر.

ولم يضغط آرسنال إلا بعد أن تعادل الفريق الفرنسي في الدقيقة 65، رغم أنَّ ذلك ترك مزيداً من المساحات في الخلف استغلها هجوم باريس سان جيرمان الخطير.

وقدَّم ثنائي قلب الدفاع غابرييل ماجاليس ووليام ساليبا أداءً دون أخطاء تقريباً، إذ نجح آرسنال في إيقاف باريس سان جيرمان. لكن المدافع البرازيلي كان التعيس الذي أهدر ركلة الجزاء الأخيرة ليفوز الفريق الفرنسي.

وقال أرتيتا إنه شعر بأنَّ آرسنال كان من الممكن أن يحصل على ركلة جزاء عندما سقط نوني مادويكي تحت الضغط داخل المنطقة في الوقت الإضافي، لكنه لم يرغب في استخدام ذلك عذراً.

وأضاف المدرب الإسباني: «لو هي الشيء الذي لم يحدث. لذلك علينا أن نبذل جهداً أفضل، وأن نتحسَّن ونجد طرقاً مختلفة لتحقيق النتيجة المرجوة».

واتفق كل من قائد آرسنال مارتن أوديغارد، ومحرَّك وسط الفريق ديكلان رايس، مع أرتيتا في خيبة الأمل.

لقد بذلوا جهداً كبيراً. لكن باريس سان جيرمان استحوذ على الكرة بنسبة 72 في المائة مقابل 28 في المائة لآرسنال، وقام بـ4 أضعاف تقريباً من الهجمات والتمريرات المكتملة.

وقال أوديغارد: «الفوارق الصغيرة هي التي تحدِّد نتيجة مباراة مثل هذه، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بركلات الترجيح. هذه هي حقيقة كرة القدم، وعلينا التعامل مع ذلك».

«مونديال المكسيك 1986»: زلزال مارادونا

يُمكن اختصار «مونديال المكسيك 1986» بكلمة واحدة: مارادونا.

لا يختلف كثيرون على أن «الولد الذهبي» قاد وحده الأرجنتين إلى إحراز لقبها الثاني في كأس العالم، مسطراً ملاحم فنية غير مسبوقة تخلّلها هدف «إلهي» بيده.

في غضون 5 دقائق بمطلع الشوط الثاني من ربع النهائي ضد إنجلترا، رسم الفنان دييغو أرماندو مارادونا لوحتين متناقضتين دخلتا تاريخ المستديرة، تُعبّر الأولى عن شخصية جدلية غير منضبطة والثانية عن موهبة فذّة.

في 22 يونيو (حزيران) 1986 وأمام 115 ألف متفرّج في استاد «آستيكا» بمكسيكو، أقيمت المباراة في ظل حساسية سياسية بين البلدين، بعد 4 سنوات من حرب الـ«فوكلاند» نتيجة الصراع على إقليمين جنوب المحيط الأطلسي، وتذكير الصحف الإنجليزية بـ«شراء» الأرجنتين مباراتها مع بيرو (6 - 0) في «مونديال 1978»، عندما أحرزت لقبها الأول على أرضها في ظل نظام حكم عسكري.

كان مارادونا العقل المدبّر، وصانع الألعاب والهدّاف، فخلق متاعب كبيرة للإنجليز الذين جرّبوا كل الحلول لإيقافه، بينها التدخلات الخشنة، من دون نتيجة، فيما كان لرباطة جأشه وهدوء أعصابه، مزوَّداً بأقراط الأذن، دور كبير في متابعة تألقه واستعراض فنونه.

افتتح التسجيل بعد كسره مصيدة التسلل، منتبهاً إلى خروج الحارس بيتر شيلتون، فسبقه مرتقياً ولكز الكرة بيده اليسرى داخل الشباك. احتجّ الإنجليز بشدّة على الهدف، لكن الحكم التونسي علي بن ناصر لم يتراجع عن قراره، مؤكداً شرعيته.

قال مارادونا في المؤتمر الصحافي: «سجّلت قليلاً برأسي وقليلاً بيد الله»، مضيفاً: «لست نادماً، ولن أندم على التسجيل بيدي. أعتذر ألف مرّة من الإنجليز. لكن في الواقع سأكرّر هذه الحركة ألف مرّة ومرّة».

تابع: «كان تشيتشو (سيرخيو) باتيستا أول القادمين نحوي... سألني: (هل استخدمت يدك؟). قلت له: اخرس وواصل الاحتفال. كنا لا نزال خائفين من إلغاء الهدف».

لم تكد إنجلترا تهضم الهدف الأول حتى تلقت صدمة ثانية: 11 لمسة، و11 ثانية، و68 متراً، تخلّلتها تصفية مدافعي إنجلترا واحداً تلو الآخر. راوغ مارادونا أولاً بيتر بيردزلي وبيتر ريد، وتجاوز خط منتصف الملعب، منطلقاً كالسهم، فابتلع تيري بوتشر وتيري فنويك، ثم راوغ الحارس شيلتون بتمويه جسدي، مسجلاً في الشباك الخالية. اختير الهدف الأجمل في تاريخ كأس العالم. روى زميله المهاجم خورخي فالدانو: «عشت هذا الهدف كأنه مصوّر بكاميرا متحرّكة. مثل أي مهاجم، واكبت مارادونا وتمركزت على القائم البعيد لأمنحه حلاً إضافياً. في غرف الملابس، قال لي إنه رمقني بنظرة من أجل التمرير لي... هذا يؤكد أننا كنا بحضرة عبقري. لو مرّر لي، لكان هدفاً يسهل تسجيله، لكن لم نكن لنشاهد أجمل هدف في تاريخ كأس العالم».

أما الإنجليزي غاري لينيكر؛ هداف البطولة (6)، فقال: «أعتقد أن الحكم المساعد شاهد لمسة اليد، لكنه تغاضى عنها»، وعن الهدف الثاني: «كان جميلاً لدرجة أردت معها التصفيق له».

اعتذرت كولومبيا عام 1983 عن استضافة نسخة عام 1986 لمشكلات اقتصادية، فنابت عنها المكسيك رغم أزمة اقتصادية حادّة، لتصبح بالتالي أوّل دولة تحتضن النهائيات مرتين بعد 1970.

وكما حدث في تشيلي قبيل عامين من «مونديال 1962»؛ ضرب المكسيك زلزالٌ عنيف في 19 سبتمبر (أيلول) 1985، قبل 8 أشهر من «المونديال»، أدّى إلى مقتل 20 ألف شخص وتشريد 150 ألفاً آخرين.

أصرّ المكسيكيون على الاستضافة، مؤكدين عدم إصابة البنى التحتية، فأقيمت النهائيات وسط درجة حرارة مرتفعة ظهراً؛ تلبية لضرورات النقل التلفزيوني، على ارتفاع كبير عن سطح البحر وصل إلى 2650 متراً في تولوكا سبّب صعوبة بالتنفس.

قال المكسيكي هوغو سانشيز؛ هداف الدوري الإسباني مرتين توالياً مع ريال مدريد: «لم يؤثر علينا الزلزال مباشرة، لكن أردنا إسعاد الشعب الذي يعاني».

مرّة جديدة تغيّر نظام البطولة، فقضى بخروج المغلوب من مباراة واحدة بدءاً من الدور الثاني لزيادة الإثارة، على أن يتأهل إلى دور الـ16 بطل ووصيف كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

شارك المغرب لثاني مرة، فصدم إنجلترا وبولندا والبرتغال متصدراً مجموعته، قبل سقوطه بهدف قاتل أمام ألمانيا الغربية، ليصبح أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ الدور الثاني.

شهدت البطولة فورة دنماركية مع بريبين ألكيير لارسن ومايكل لاودروب، انتهت برباعية الإسباني «الصقر» إميليو بوتراغينيو في الدور الثاني (1 - 5).

خسرت المجر بسداسية نظيفة أمام الاتحاد السوفياتي في الدور الأول، فأجبر مدرّب المجر، جورجي ميزي، لاعبيه على مشاهدة المباراة 3 مرات في اليوم التالي.

طُرد الأوروغوياني خوسيه باتيستا بعد 52 ثانية من بداية مواجهة أسكوتلندا، فيما حُرم العراق، في مشاركته الأولى، من هدف مؤكد لأحمد راضي أمام باراغواي، عندما أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول ورأسيته في طريقها إلى الشباك.

دخلت البرازيل وفرنسا البطولة مرشحتين لإحراز اللقب، وبقي لقاؤهما في ربع النهائي راسخاً في التاريخ، بحرارة بلغت 45 درجة مئوية في غوادالاخارا.

أهدر زيكو ركلة جزاء للبرازيل (1 - 1)، فتحوّلا إلى ركلات ترجيح ابتسمت لرفاق بلاتيني الذي أطاح بدوره ركلة فوق العارضة (4 - 3).

نتجت عن هذه المباراة سكتات قلبية، وحالات انتحار، وجرائم قتل في ريو دي جانيرو. استقبلت المستشفيات نحو ألفي حالة، ثلثها ارتفاع في الضغط، وثلث للمشاجرات، وثلث آخر لغيبوبة بسبب الكحول.

شهدت هذه البطولة تجمّع كثير من النجوم، فبالإضافة إلى مارادونا، كان هناك بلاتيني، والبرازيليان زيكو وسقراطيس، والألمانيان كارل هاينز رومينيغه ولوتار ماتيوس، والأوروغوياني إنزو فرنتشيسكولي، وبوتراغينيو، ولينيكر...

لكن بخمسة أهداف، و5 تمريرات حاسمة، من أصل 14 هدفاً للأرجنتين، و53 مراوغة، فرض مارادونا نفسه نجماً للبطولة من دون منازع.

ودّعت فرنسا من نصف النهائي مرّة جديدة أمام ألمانيا الغربية (0 - 2)، فيما تلاعب مارادونا مجدداً بخصومه مطيحاً بلجيكا بالنتيجة عينها.

بدت الأرجنتين مرشحة قوية للقب. شرح حارسها نيري بومبيدو: «وصلنا مبكراً إلى المكسيك، واستعددنا أفضل من الآخرين للتأقلم مع الطقس والارتفاع عن سطح البحر».

وعن مدربه كارلوس بيلاردو، الذي كان تحت نير الانتقاد في التصفيات وطالبت الجماهير بإقالته، أضاف بومبيدو: «كان أساسياً في فوزنا، ومتقدّماً برؤيته التكتيكية. الجميع كان يصفه بالمجنون، لكنه كان الأذكى بيننا».

احتشد 115 ألف متفرّج في نهائي ملعب «آستيكا» حيث تقدّمت الأرجنتين عن جدارة بهدفي خوسيه لويس براون وفالدانو، لكن الماكينات الألمانية عادلت في آخر ربع ساعة عبر رومينيغه ورودي فولر من ركنيتين.

ومَن أفضل من مارادونا لتوقيع المشهد الأخير؟ لعب كرة بينية قاتلة لخورخي بوروتشاغا ليسجل هدف الفوز قبل 7 دقائق من نهاية الوقت (3 - 2).

قال بوروتشاغا: «بعد تسجيلي، ركضت نحو خط الملعب وركعت محتفلاً. أول المهنئين لي كان سيرخيو باتيستا، كان مرهقاً. ركع بجانبي. بلحيته الكثة، تهيأ لي أنه يسوع المسيح جاء ليبشرني بأننا أصبحنا أبطال العالم».

أنشيلوتي واثق من تعافي نيمار قبل كأس العالم

قال كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل إن نيمار يتعافى بشكل جيد من إصابة في ربلة الساق، ​وقد يكون جاهزاً للمشاركة في المباراة الافتتاحية لفريقه في كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل.

وتم استدعاء نيمار للمنتخب هذا الشهر رغم أنه لم يكن ضمن خطط أنشيلوتي خلال العام الذي قضاه المدرب الإيطالي على رأس الإدارة الفنية للمنتخب البرازيلي.

واستُبعد ‌مهاجم سانتوس، ‌الهداف التاريخي للبرازيل برصيد ​79 هدفاً ‌في ⁠128 ​مباراة، من ⁠المباراتين الوديتين ضد بنما ومصر من قبل الاتحاد البرازيلي للعبة بسبب إصابة في ربلة الساق يوم الخميس الماضي.

وقال أنشيلوتي للصحافيين أمس السبت قبل مباراة البرازيل مع بنما: «قبل الإعلان عن تشكيلة الفريق، تلقينا تقريراً ⁠من سانتوس يفيد بأن اللاعب يعاني ‌من مشكلة بسيطة ‌عبارة عن بعض التورم. ​تركنا سانتوس يتعامل مع ‌الأمر حتى يوم 27. تم استدعاء نيمار ‌لأنه، من وجهة نظر الجهاز الفني، كان لا بد من استدعائه. بعد يوم 27، تولى الاتحاد البرازيلي مسؤولية حالة نيمار، وهذا ما قمنا به. ‌نحن ندير عملية تعافي نيمار. نعتقد أنه سيتعافى في أسرع وقت ممكن. إنه ⁠يعمل ⁠جيداً وفي حالة معنوية جيدة... نعتقد أنه سيكون جاهزاً للمباراة الأولى في كأس العالم. إذا لم يكن جاهزاً للمباراة الأولى فسيكون جاهزاً للثانية. لذلك ليس لدينا أي نية على الإطلاق لاستبدال أي لاعب».

وستواجه البرازيل، التي تسعى للفوز بلقبها السادس في كأس العالم لتعزيز رقمها القياسي، المغرب وهايتي واسكوتلندا في المجموعة الثالثة من البطولة ​التي ستقام في ​أميركا الشمالية في الفترة من 11 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز) المقبلين.

