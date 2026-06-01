«رولان غاروس»: كوبولي يواصل تألقه بالتأهل لدور الثمانية

واصل الإيطالي فلافيو كوبولي مغامرته بالتأهل لدور الثمانية في منافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان غاروس» المقامة على الملاعب الرملية، ثاني البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام».

صعد كوبولي لهذه المرحلة لأول مرة في مسيرته بالفوز على الأميركي زاكري سفايدا بعد مباراة من 4 مجموعات، استمرت 3 ساعات و19 دقيقة. تقدم اللاعب الإيطالي في أول مجموعتين بنتيجة 6 - 2، و6 - 3، وحسم منافسه الأميركي المجموعة الثالثة لصالحه بنتيجة 7 - 6 قبل أن ينهي كوبولي الأمور لصالحه بالفوز 7 - 6 في المجموعة الرابعة.

وبلغ كوبولي دور الثمانية في إحدى بطولات غراند سلام للمرة الثانية بعد وصوله للدور نفسه في بطولة ويمبلدون العام الماضي 2025.

وأصبح كوبولي سادس لاعب إيطالي يحقق هذا الإنجاز بعد كل من يانيك سينر وماتيو بيريتيني وباناتا ولورينز موسيتي وبارازوتي.

وببلوغه هذا المركز ضمن أفضل 8 لاعبين في البطولة، أصبح كوبولي سادس لاعب إيطالي يصل إلى ربع نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى أكثر من مرة، بعد سينر، وبيريتيني، وأدريانو باناتا، ولورينزو موسيتي، وكورادو بارازوتي.

كما واصل فلافيو كوبولي عروضه المميزة على الملاعب الرملية بالتأهل لدور الثمانية للمرة الثامنة في بطولات العام الحالي 2026 بعد تأهله للمرحلة نفسها في بطولتي مدريد وميونيخ.

وفي دور الثمانية ينتظر كوبولي مواجهة إما الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم وإما التشيلي أليخاندرو تابيلو.