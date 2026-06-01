«رولان غاروس»: كالينسكايا تحافظ على رباطة جأشها... وتهزم بوتابوفا

بلغت آنا كالينسكايا دور الثمانية لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس لأول مرة في مسيرتها بعد فوزها، اليوم الاثنين، على المصنفة 28 أناستاسيا بوتابوفا 6-4 و2-6 و7-6، لتكون هذه المرة الثانية فقط التي تصل فيها اللاعبة الروسية إلى هذه المرحلة في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وستحاول كالينسكايا، التي وصلت أيضاً إلى دور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2024، تحسين هذه النتيجة في «رولان غاروس» عندما تلتقي الفائزة من مباراة الفرنسية ديان باري أو البولندية مايا خفالينسكا.

وباتت المنافسة في قرعة السيدات مفتوحة على مصراعيها بعدما أصبحت المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا المرشحة الأوفر حظاً للفوز باللقب بعد الخروج المبكر لحاملة اللقب كوكو غوف والحائزة على اللقب أربع مرات في باريس إيغا شفيونتيك.

تسبب أداء بوتابوفا المتوتر في تقدم كالينسكايا 4-1 في المجموعة الثالثة (أ.ف.ب)

وبدأت بوتابوفا، التي أطاحت بحاملة اللقب غوف في الدور الثالث، المباراة بقوة وتقدمت 4-1 سريعاً قبل أن تفقد سيطرتها على المجموعة الأولى التي اتسمت بالتقلبات الشديدة.

وبعد فوزها بالمجموعة الأولى، عانت كالينسكايا من لحظات من الإحباط في المجموعة الثانية لتتقدم بوتابوفا 3-1، ولم تتمكن المصنفة 22 من منع وصول المباراة إلى مجموعة فاصلة على ملعب سوزان لينجلن.

باتت المنافسة في قرعة السيدات مفتوحة على مصراعيها (رويترز)

وتسبب أداء بوتابوفا المتوتر في تقدم كالينسكايا 4-1 في المجموعة الثالثة، لكن اللاعبة النمساوية المولودة في روسيا انتفضت وسنحت لها نقطة للفوز بالمباراة والنتيجة 5-4 لصالحها، لكنها فقدت إرسالها مرة أخرى.

وبعد تقلبات أخرى في زخم المباراة، انتقلت المجموعة الثالثة المتوترة إلى شوط فاصل وحافظت كالينسكايا على رباطة جأشها لتفوز بعد ساعتين و49 دقيقة.