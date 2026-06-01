مديرة رولان غاروس تبدي ثقتها في الحكام بعد واقعة مثيرة للجدل

قالت أميلي موريسيمو، مديرة بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، اليوم الاثنين، إن نظام التحكيم الإلكتروني في الملاعب الرملية لن يكون ذا ثقة كبيرة، مشيرة إلى عدم وجود أي نية في الوقت الحالي لتطبيقه في البطولة، وذلك بعد واقعة مثيرة للجدل خلال المباراة التي خسرها النرويجي كاسبر رود أمام البرازيلي جواو فونسيكا بالبطولة.

وخسر رود، وصيف البطولة مرتين من قبل، مباراته في الدور الرابع بواقع 5 - 7 و6 - 7 و7 - 5 و2 - 6 الأحد، وخلال شوط كسر التعادل في المجموعة الثانية وبينما كان اللاعب النرويجي متقدما 8 - 7 صاح أحد المشجعين في المدرجات بأن ضربة من فونسيكا مرت على الخط الجانبي وخرجت من الملعب، ليقوم حكم الكرسي بالتحقق من الأمر، ليقرر أنها داخل الملعب ويمنح اللاعب البرازيلي نقطة.

وأظهر نظام التحكيم الإلكتروني على الشاشة أن الكرة كانت خارج الملعب.

ورغم ذلك، أبدت موريسيمو تمسكها بالأساليب التقليدية، وقالت الاثنين، إنها ما زالت تفضل الاعتماد على الحكام بدلاً من التكنولوجيا، مبررةً ذلك بأنه لا يمكن الوثوق بها كلياً.

وقالت موريسيمو في تصريحات صحافية: «ما لاحظناه في بطولات الملاعب الترابية التي سبقت رولان غاروس هو أن موثوقية هذا النظام ليست مطلقة، فالجهاز، حتى اليوم، ليس موثوقاً بنسبة 100 في المائة، لذا نواصل الاعتماد على الحكام البشريين».

وأضافت: «لم تصلنا أي ملاحظات تشجعنا على العمل بالتحكيم الإلكتروني»، لكنها أشارت إلى أنه سيتم مراجعة ذلك القرار بعد نهاية البطولة.

وأوضحت: «ما يهمنا اليوم هو إعادة تأكيد ثقتنا في الحكام البشريين، لقد اتخذنا هذا القرار لنسخة 2026، أما بالنسبة لعام 2027 فسنرى، نحن منفتحون على استخدام أي تكنولوجيا تكون متاحة لنا».