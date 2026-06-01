الرياضة رياضة عالمية

مديرة رولان غاروس تبدي ثقتها في الحكام بعد واقعة مثيرة للجدل

أميلي موريسيمو (رويترز)
أميلي موريسيمو (رويترز)
  باريس : «الشرق الأوسط»
  • باريس : «الشرق الأوسط»
مديرة رولان غاروس تبدي ثقتها في الحكام بعد واقعة مثيرة للجدل

أميلي موريسيمو (رويترز)
أميلي موريسيمو (رويترز)

قالت أميلي موريسيمو، مديرة بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، اليوم الاثنين، إن نظام التحكيم الإلكتروني في الملاعب الرملية لن يكون ذا ثقة كبيرة، مشيرة إلى عدم وجود أي نية في الوقت الحالي لتطبيقه في البطولة، وذلك بعد واقعة مثيرة للجدل خلال المباراة التي خسرها النرويجي كاسبر رود أمام البرازيلي جواو فونسيكا بالبطولة.

وخسر رود، وصيف البطولة مرتين من قبل، مباراته في الدور الرابع بواقع 5 - 7 و6 - 7 و7 - 5 و2 - 6 الأحد، وخلال شوط كسر التعادل في المجموعة الثانية وبينما كان اللاعب النرويجي متقدما 8 - 7 صاح أحد المشجعين في المدرجات بأن ضربة من فونسيكا مرت على الخط الجانبي وخرجت من الملعب، ليقوم حكم الكرسي بالتحقق من الأمر، ليقرر أنها داخل الملعب ويمنح اللاعب البرازيلي نقطة.

وأظهر نظام التحكيم الإلكتروني على الشاشة أن الكرة كانت خارج الملعب.

ورغم ذلك، أبدت موريسيمو تمسكها بالأساليب التقليدية، وقالت الاثنين، إنها ما زالت تفضل الاعتماد على الحكام بدلاً من التكنولوجيا، مبررةً ذلك بأنه لا يمكن الوثوق بها كلياً.

وقالت موريسيمو في تصريحات صحافية: «ما لاحظناه في بطولات الملاعب الترابية التي سبقت رولان غاروس هو أن موثوقية هذا النظام ليست مطلقة، فالجهاز، حتى اليوم، ليس موثوقاً بنسبة 100 في المائة، لذا نواصل الاعتماد على الحكام البشريين».

وأضافت: «لم تصلنا أي ملاحظات تشجعنا على العمل بالتحكيم الإلكتروني»، لكنها أشارت إلى أنه سيتم مراجعة ذلك القرار بعد نهاية البطولة.

وأوضحت: «ما يهمنا اليوم هو إعادة تأكيد ثقتنا في الحكام البشريين، لقد اتخذنا هذا القرار لنسخة 2026، أما بالنسبة لعام 2027 فسنرى، نحن منفتحون على استخدام أي تكنولوجيا تكون متاحة لنا».

الرياضة تنس رولان غاروس غراند سلام فرنسا

نجوم سان جيرمان يحتفلون بكأسي الأبطال مع جماهير «رولان غاروس»

قدم لاعبو باريس سان جيرمان كأسي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لجمهور بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (أ.ب)
قدم لاعبو باريس سان جيرمان كأسي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لجمهور بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (أ.ب)
  باريس: «الشرق الأوسط»
  • باريس: «الشرق الأوسط»
نجوم سان جيرمان يحتفلون بكأسي الأبطال مع جماهير «رولان غاروس»

قدم لاعبو باريس سان جيرمان كأسي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لجمهور بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (أ.ب)
قدم لاعبو باريس سان جيرمان كأسي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لجمهور بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (أ.ب)

قدم لاعبو باريس سان جيرمان كأسي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لجمهور بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الاثنين بعد يومين فقط من تتويجهم باللقب الأبرز على مستوى الأندية في أوروبا للمرة الثانية توالياً. وكان الفريق الباريسي قد حسم النهائي أمام آرسنال بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح، عقب تعادل الفريقين 1 - 1 في ملعب بوشكاش أرينا.

وقال ديزيري دوي، على ملعب فيليب شاترييه، خلال تقديم الكأس الأولى التي أحرزها الفريق العام الماضي بعد فوزه الساحق 5 - صفر على إنتر ميلان في النهائي: «نقدم لكم النجمة الثانية. نحن فخورون وسعداء، ونود أن نشكر الجميع في النادي، فهذا إنجاز تحقق بروح جماعية».

بعد ذلك، أحضر عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا الكأس التي توج بها الفريق يوم السبت الماضي، وسط تفاعل الجماهير. وقال ديمبلي: «عشنا لحظات رائعة مع هذا الفريق، ونسعى إلى الفوز بلقب ثالث، لكن تركيزنا الآن ينصب على كأس العالم مع المنتخب الفرنسي».

نجوم سان جيرمان يحملون كأس أبطال أوروبا لجمهور «رولان غاروس» (رويترز)

ومن المقرر أن ينضم ديمبلي ووارن زاير - إيمري وباركولا ودوي إلى معسكر المنتخب الفرنسي الثلاثاء، استعداداً للمشاركة في البطولة. وتواجه فرنسا منتخب كوت ديفوار في نانت يوم الخميس، قبل أن تلتقي آيرلندا الشمالية يوم الاثنين التالي في ليل، على أن تتوجه بعدها إلى الولايات المتحدة لخوض البطولة المقررة بين 11 يونيو (حزيران) و19 يوليو (تموز). وأوقعت القرعة المنتخب الفرنسي إلى جانب السنغال والعراق والنرويج في دور المجموعات.

الرياضة كرة القدم دوري أبطال أوروبا باريس تنس رولان غاروس فرنسا
إيراولا المرشح الأوفر حظاً لخلافة آرني سلوت في ليفربول

الإسباني أندوني إيراولا المدير الفني السابق لفريق بورنموث (رويترز)
الإسباني أندوني إيراولا المدير الفني السابق لفريق بورنموث (رويترز)
  ليفربول: «الشرق الأوسط»
  • ليفربول: «الشرق الأوسط»
إيراولا المرشح الأوفر حظاً لخلافة آرني سلوت في ليفربول

الإسباني أندوني إيراولا المدير الفني السابق لفريق بورنموث (رويترز)
الإسباني أندوني إيراولا المدير الفني السابق لفريق بورنموث (رويترز)

يحتل الإسباني أندوني إيراولا، المدير الفني السابق لفريق بورنموث، صدارة قائمة المرشحين لشغل المنصب في ليفربول، وذلك في ظل حاجة النادي إلى تصحيح المسار.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني السابق لمانشستر سيتي، أشاد بما يقدمه إيراولا من أداء وكرة قدم عصرية، وذلك بعد 3 مواسم ناجحة في بورنموث تضمنت وجود الفريق بالمركز السادس في بطولة الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، ليتأهل بورنموث للمرة الأولى في تاريخه للبطولات الأوروبية.

ونجح إيراولا في تغيير مسار بورنموث بشكل ملحوظ للغاية، ذلك رغم خسارة الفريق لأفضل لاعبين، وسيكون مطالباً بتحقيق ذلك في «أنفيلد»، ولكن بشكل سريع.

وكان سبب اختيار ليفربول للهولندي آرني سلوت، المدير الفني الذي أقيل، السبت، هو قدرته على تقديم كرة قدم ممتعة وجذابة، وتثير حماسة الجماهير، بالإضافة إلى سجله الرائع في تطوير اللاعبين.

لكن ذلك لم يظهر في الأشهر الأخيرة من مسيرة المدرب الهولندي مع الفريق.

وستكون استعادة ثقة اللاعبين وترتيب الأمور في غرفة الملابس هدفاً رئيسياً لليفربول.

فبعد موسم اتسم بالفوضى والتذبذب، وتقديم أداء ممل في الجولات الأخيرة من الموسم، لن يحتاج الفريق إلى الكثير لإعادة الحيوية إلى صفوفه بعد أن فقد حماسه.

ويحتاج ليفربول إلى تعزيز مركزي الجناحين، وهما مركزان مهمان في خطة إيراولا، وذلك من أجل تحقيق أقصى استفادة من النجم السويدي ألكسندر إيزاك، صاحب الرقم القياسي في الانتقالات، وذلك حينما تكتمل جاهزيته.

كما يحتاج خط الوسط ومركز الظهير الأيمن إلى لاعب يمكنه خوض أكثر من 40 مباراة في الموسم، وذلك بعد المشكلات البدنية التي واجهها الفريق في الموسم المنتهي.

كما يعد تحرير النجم الألماني فلوريان فيرتز، وإطلاق العنان لمواهبه ومهاراته، وهو صفقة آخرى في الصيف الماضي لم تقدم الأداء المطلوب، وانسجاجه مع المجري دومينيك سوبوسلاي، أمراً بالغ الأهمية.

الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي ليفربول بريطانيا
«رولان غاروس»: الصاعدة خفالينسكا تواصل مغامراتها

البولندية مايا خفالينسكا إلى ربع نهائي «رولان غاروس» (إ.ب.أ)
البولندية مايا خفالينسكا إلى ربع نهائي «رولان غاروس» (إ.ب.أ)
  باريس: «الشرق الأوسط»
  • باريس: «الشرق الأوسط»
«رولان غاروس»: الصاعدة خفالينسكا تواصل مغامراتها

البولندية مايا خفالينسكا إلى ربع نهائي «رولان غاروس» (إ.ب.أ)
البولندية مايا خفالينسكا إلى ربع نهائي «رولان غاروس» (إ.ب.أ)

واصلت البولندية مايا خفالينسكا، الصاعدة من التصفيات، مشوارها اللافت في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بتأهلها السهل إلى ربع النهائي بفوزها على الفرنسية ديان باري 6-3 و6-2، الاثنين، في «ثمن النهائي 2» على ملعب «فيليب شاترييه».

وأنهت المصنفة 114 عالمياً الاهتمام الفرنسي بمنافسات فردي السيدات في «رولان غاروس»، بعدما تغلبت على الأمل الأخير لأصحاب الأرض في منافسات البطولة.

وقالت خفالينسكا: «لم أكن أتوقع ذلك إطلاقاً عند قدومي وبداية مشاركتي في البطولة. أنا ممتنة جداً جداً لوجودي هنا».

وكانت خفالينسكا، البالغة 24 عاماً، حققت فوزاً واحداً فقط في مشاركتَيها السابقتين في البطولات الأربع الكبرى، وذلك في ويمبلدون عام 2022. لكنها ستواجه الآن الروسية آنا كالينسكايا، المصنفة 22 عالمياً، الأربعاء، من أجل مقعد في نصف النهائي.

وأضافت خفالينسكا عن مواجهتها لكالينسكايا: «إنها واحدة من أفضل اللاعبات في العالم. بصراحة، لا أحد يعرفني؛ لذا ستكون مواجهة صعبة جداً، مثل كل مباراة هنا».

وهذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها لاعبة صاعدة من التصفيات ربع نهائي فردي السيدات في باريس منذ أن حققت كل من الإيطالية مارتينا تريفيزان، والأرجنتينية ناديا بودوروسكا، هذا الإنجاز عام 2020.

وبلغت الدور ذاته الروسية ديانا شنايدر، المصنفة 23 عالمياً، بفوزها على الأميركية ماديسون كيز التاسعة عشرة، والمتوجة بلقب بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي 6-3 و3-6 و6-0.

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها شنايدر ربع النهائي في «رولان غاروس» حيث ستلاقي الأربعاء البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالمياً، أو اليابانية ناومي أوساكا السادسة عشرة. وحققت شنايدر فوزها الأول على كيز في رابع مواجهة بينهما.

وكانت الأميركية البالغة 31 عاماً، والتي أحرزت في أستراليا العام الماضي لقبها الكبير الوحيد، بلغت ربع النهائي في باريس عام 2025، كما وصلت إلى نصف النهائي عام 2018.

وعانت كالينسكايا لبلوغ ربع نهائي بطولة كبرى للمرة الثانية في مسيرتها بعد الأولى في أستراليا عام 2024، حيث احتاجت إلى ساعتين و49 دقيقة للتغلب على النمساوية أناستاسيا بوتابوفا 6-4 و2-6 و7-6 (10-7). وقالت كالينسكايا البالغة 27 عاماً: «كانت معركة لا تصدَّق من الطرفين حتى اللحظة الأخيرة».

وقلبت بوتابوفا الطاولة بعدما تأخرت 1-4 وفرضت سيطرتها على مجموعة حاسمة متوترة، لكنها فشلت مرتين في الإرسال لحسم المباراة. كما تقدمت اللاعبة البالغة 25 عاماً، والتي غيّرت ولاءها من روسيا إلى النمسا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 4-1 في الشوط الفاصل، قبل أن ترتكب سلسلة من الأخطاء غير المبررة وتفرط في تقدمها.

الرياضة تنس رولان غاروس فرنسا