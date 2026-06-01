المنتخب الأميركي أمام نسخة مفصلية من كأس العالم على أرضه

يخوض المنتخب الأميركي كأس العالم لكرة القدم وهو يواجه تحديات أكبر من أي فريق آخر، إذ إن الوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة قد يسرع من تطور اللعبة داخل البلاد، بينما الخروج المبكر من مجموعة تبدو في المتناول قد يهدد بإيقاف سنوات من التقدم.

وقد تكون هذه أهم بطولة كأس عالم في تاريخ كرة القدم الاحترافية في الولايات المتحدة.

وباعتبارها إحدى الدول المستضيفة، لم يخض المنتخب الأميركي تصفيات التأهل، مما أثار تساؤلات حول مدى جاهزية فريق المدرب موريسيو بوكيتينو قبل انطلاق البطولة. لكن مما لا شك فيه هو أن الضغط كبير جداً على الفريق.

والوصول إلى مراحل خروج المغلوب هو الحد الأدنى المطلوب، لا سيما أن الفريق وصل إلى دور الـ16 في النسخة التي أقيمت في قطر عام 2022، وذلك بعد أربع سنوات من الإذلال الذي تعرض له الفريق عقب إخفاقه في التأهل لنسخة روسيا 2018.

ويعتبر المنتخب الأميركي الأعلى تصنيفاً في المجموعة الرابعة، التي تضم تركيا وأستراليا وباراغواي. لذلك يعد الفوز بصدارة المجموعة هدفاً واقعياً، سيمنح الفريق طريقاً أسهل نسبياً في مراحل خروج المغلوب.

وفي حال تصدرت المجموعة، سيواجه المنتخب في دور الـ32 أحد الفرق أصحاب المركز الثالث من المجموعات الثانية والخامسة والسادسة والتاسعة والعاشرة، وقد يكون من بينها كندا، وهو مسار من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة فرصة الوصول إلى دور الثمانية لأول مرة منذ عام 2002.

المصداقية الدولية

سعت كرة القدم في الولايات المتحدة لسنوات طويلة لبناء مكانتها على الساحة الدولية، في دولة ينجذب فيها أفضل الرياضيين الذكور إلى كرة القدم الأميركية أو كرة السلة أو البيسبول، وهي رياضات تقدم فرصاً أكبر وعوائد مالية أفضل إضافة لامتلاكها جذوراً ثقافية أعمق.

ويؤدي ذلك غالباً لجعل المنتخب الوطني لكرة القدم للرجال يكافح من أجل إثبات مكانته داخل البلاد، وكسب الاحترام في الخارج.

ولكن تحقيق الفريق إنجازاً كبيراً في كأس العالم على أرضه من شأنه تغيير المفاهيم. كما أن الوصول إلى أدوار متقدمة سيشعل حماس جيل جديد من المشجعين، ويعزز مكانة الفريق، ويمنح الدوري الأميركي للمحترفين دفعة قوية، في ظل سعيه لحجز مكان أكبر في الساحة الرياضية بأميركا الشمالية.

ويعتقد كريستيان بوليسيتش، اللاعب الأكثر شهرة في المنتخب الأميركي، أن الفريق الحالي هو الأقوى في تاريخ البلاد ويتوقع أن يمنح الدعم الجماهيري دفعة قوية للفريق.

وقال بوليسيتش لـ«رويترز»: «ستكون الروح والطاقة في الملاعب رائعتين. نريد أن نستغل هذا الحافز وسنسعى جاهدين لجعل الشعب الأميركي فخوراً بنا».

ويستهل المنتخب الأميركي مبارياته في كأس العالم بمواجهة باراغواي في لوس أنجليس في 12 يونيو (حزيران).