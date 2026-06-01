نوير يعود للمشاركة في تدريبات ألمانيا بعد تعافيه من الإصابة

عاد حارس المرمى المخضرم مانويل نوير إلى التدريبات الخاصة بالحراس، الاثنين، ليؤكد جاهزيته للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم.

وأصيب نوير 40 عاماً في عضلة الساق خلال مباراة فريقه بايرن ميونيخ الأخيرة في الدوري الألماني (بوندسليغا) في 16 مايو (أيار) الماضي.

وتسببت الإصابة العضلية في غياب نوير عن المباراة النهائية لكأس ألمانيا، وكذلك المباراة الودية لمنتخب بلاده أمام فنلندا، الأحد.

ورغم أنه خاض تدريبات مكثفة، الاثنين، فإن نوير لم يكن لائقاً لمواجهة فنلندا التي خاضها المنتخب الألماني بقوام من الصف الثاني.

وترجح عودة مانويل نوير جاهزيته للمشاركة في المباراة الودية الأخيرة لألمانيا أمام المنتخب الأميركي، يوم السبت، في شيكاغو.

وتراجع مانويل نوير الفائز مع ألمانيا بكأس العالم 2014 عن اعتزاله اللعب الدولي بعد بطولة أمم أوروبا 2024، وذلك بعد خوض 124 مباراة بقميص منتخب بلاده.

وقرر يوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا استدعاء نوير مجدداً، ليكون الحارس الأساسي في بطولة كأس العالم التي ستقام في الفترة من 11 يونيو (حزيران) الحالي إلى 19 يوليو (تموز) المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

سيسافر المنتخب الألماني إلى الولايات المتحدة، الثلاثاء، وسيلعب مباراته الأولى ضد كوراساو يوم 14 يونيو، بعدها سيواجه كوت ديفوار والإكوادور في بقية مشواره بمرحلة المجموعات.