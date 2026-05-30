أنشيلوتي: نيمار سيتعافى سريعاً… واثق من عودته

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي، تفاؤله بشأن قدرة نيمار على التعافي من الإصابة التي تعرض لها في ربلة الساق، مؤكداً أن نجم «السيليساو» يعمل بشكل جيد ويملك رغبة كبيرة في اللحاق بمنافسات كأس العالم 2026.

وخلال مؤتمر صحافي عقده السبت في معسكر المنتخب البرازيلي، أوضح أنشيلوتي أن الجهاز الفني يتابع حالة نيمار بشكل يومي، معرباً عن ثقته في تعافيه خلال الفترة المقبلة.

وقال المدرب الإيطالي: «نعتقد أنه سيتعافى بأسرع وقت ممكن. إنه يعمل بشكل جيد ويملك حافزاً كبيراً».

وكان الاتحاد البرازيلي قد أعلن الأربعاء أن نيمار سيغيب لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع بسبب الإصابة، ما أثار مخاوف واسعة بشأن جاهزيته للمشاركة في كأس العالم.

واعترف أنشيلوتي بأن مشاركة قائد المنتخب البرازيلي في المباراة الافتتاحية أمام المغرب يوم 13 يونيو (حزيران) المقبل لا تزال غير مضمونة، لكنه أكد أن اللاعب سيكون جاهزاً على الأرجح للمباراة الثانية في حال لم يتمكن من اللحاق باللقاء الأول.

وأضاف: «إذا لم يتمكن من التعافي قبل المباراة الأولى، فسيكون جاهزاً للمباراة الثانية».

وسيغيب نيمار عن المباراتين الوديتين أمام بنما ومصر خلال فترة التحضيرات، في وقت يستعد فيه المنتخب البرازيلي للسفر إلى الولايات المتحدة الاثنين المقبل، حيث سيقيم معسكره النهائي في ولاية نيوجيرزي.

وأكد أنشيلوتي أن جميع اللاعبين الآخرين سيشاركون في المباراة الودية أمام بنما على ملعب ماراكانا، مشيراً إلى أهمية اللقاء كفرصة أخيرة أمام الجماهير البرازيلية لتوديع المنتخب قبل التوجه إلى المونديال.

وتخوض البرازيل مباراتها الودية الأخيرة أمام مصر في السادس من يونيو بمدينة كليفلاند الأميركية، قبل بدء مشوارها في كأس العالم.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من المشكلات البدنية التي عانى منها نيمار خلال السنوات الأخيرة. فمنذ إصابته الخطيرة في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب البرازيلي في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واجه اللاعب عدة انتكاسات أعاقت استمراريته، حتى بعد عودته إلى نادي سانتوس مطلع عام 2025.

ورغم تلك الظروف، لعب نيمار دوراً مؤثراً في مساعدة سانتوس على تفادي الهبوط خلال الموسم الماضي، ما دفع أنشيلوتي إلى استدعائه مجدداً بعد أشهر طويلة من الجدل حول مستقبله الدولي.

وتلعب البرازيل في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب واسكوتلندا وهايتي، وسط آمال كبيرة بأن يتمكن نيمار من استعادة جاهزيته وقيادة المنتخب في سعيه نحو التتويج بلقب كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه.