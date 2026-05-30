أنشيلوتي: نيمار سيتعافى سريعاً… واثق من عودته

  • برازيليا: «الشرق الأوسط»
أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي، تفاؤله بشأن قدرة نيمار على التعافي من الإصابة التي تعرض لها في ربلة الساق، مؤكداً أن نجم «السيليساو» يعمل بشكل جيد ويملك رغبة كبيرة في اللحاق بمنافسات كأس العالم 2026.

وخلال مؤتمر صحافي عقده السبت في معسكر المنتخب البرازيلي، أوضح أنشيلوتي أن الجهاز الفني يتابع حالة نيمار بشكل يومي، معرباً عن ثقته في تعافيه خلال الفترة المقبلة.

وقال المدرب الإيطالي: «نعتقد أنه سيتعافى بأسرع وقت ممكن. إنه يعمل بشكل جيد ويملك حافزاً كبيراً».

وكان الاتحاد البرازيلي قد أعلن الأربعاء أن نيمار سيغيب لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع بسبب الإصابة، ما أثار مخاوف واسعة بشأن جاهزيته للمشاركة في كأس العالم.

واعترف أنشيلوتي بأن مشاركة قائد المنتخب البرازيلي في المباراة الافتتاحية أمام المغرب يوم 13 يونيو (حزيران) المقبل لا تزال غير مضمونة، لكنه أكد أن اللاعب سيكون جاهزاً على الأرجح للمباراة الثانية في حال لم يتمكن من اللحاق باللقاء الأول.

وأضاف: «إذا لم يتمكن من التعافي قبل المباراة الأولى، فسيكون جاهزاً للمباراة الثانية».

وسيغيب نيمار عن المباراتين الوديتين أمام بنما ومصر خلال فترة التحضيرات، في وقت يستعد فيه المنتخب البرازيلي للسفر إلى الولايات المتحدة الاثنين المقبل، حيث سيقيم معسكره النهائي في ولاية نيوجيرزي.

وأكد أنشيلوتي أن جميع اللاعبين الآخرين سيشاركون في المباراة الودية أمام بنما على ملعب ماراكانا، مشيراً إلى أهمية اللقاء كفرصة أخيرة أمام الجماهير البرازيلية لتوديع المنتخب قبل التوجه إلى المونديال.

وتخوض البرازيل مباراتها الودية الأخيرة أمام مصر في السادس من يونيو بمدينة كليفلاند الأميركية، قبل بدء مشوارها في كأس العالم.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من المشكلات البدنية التي عانى منها نيمار خلال السنوات الأخيرة. فمنذ إصابته الخطيرة في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب البرازيلي في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واجه اللاعب عدة انتكاسات أعاقت استمراريته، حتى بعد عودته إلى نادي سانتوس مطلع عام 2025.

ورغم تلك الظروف، لعب نيمار دوراً مؤثراً في مساعدة سانتوس على تفادي الهبوط خلال الموسم الماضي، ما دفع أنشيلوتي إلى استدعائه مجدداً بعد أشهر طويلة من الجدل حول مستقبله الدولي.

وتلعب البرازيل في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب واسكوتلندا وهايتي، وسط آمال كبيرة بأن يتمكن نيمار من استعادة جاهزيته وقيادة المنتخب في سعيه نحو التتويج بلقب كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه.

منتخب مصر يتجاهل اتهام دونجا بـ«الاعتداء» على إيطالية… ويطير إلى أميركا

رياضة عربية

منتخب مصر يتجاهل اتهام دونجا بـ«الاعتداء» على إيطالية… ويطير إلى أميركا

تتجه بعثة منتخب مصر لكرة القدم، القاهرة، مساء السبت، إلى الولايات المتحدة الأميركية، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

محمد عجم (القاهرة)
رياضة عالمية تيم ريم (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
رياضة عالمية

تيم ريم قائداً للمنتخب الأميركي في «كأس العالم 2026»

أعلن الاتحاد الأميركي لكرة القدم تعيين المدافع المخضرم تيم ريم قائداً للمنتخب، خلال نهائيات «كأس العالم 2026»، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية مدرب المنتخب الألماني جوليان ناغلسمان (أ.ب)
رياضة عالمية

عودة موسيالا ومشاركة أساسية لأونداف وكارل مع ألمانيا في ودية فنلندا

أكد جوليان ناغلسمان، مدرب المنتخب الألماني، عودة جمال موسيالا إلى صفوف «المانشافت» للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج يقف إلى جانب كأس العالم 2026 (رويترز)
رياضة عالمية

إيران تطالب «فيفا» بالتوضيح بشأن التأشيرات قبل أقل من أسبوعين على المونديال

لا يزال المنتخب الإيراني لكرة القدم يواجه حالة من الغموض قبل انطلاق كأس العالم 2026 بعدما أعلن الاتحاد الإيراني عدم حصول أعضاء بعثة المنتخب حتى الآن على تأشيرات

«الشرق الأوسط» (زيورخ)
انضمام أوبيري لتشكيلة كوت ديفوار بكأس العالم بديلاً لأكبا المصاب
رياضة عالمية

انضمام أوبيري لتشكيلة كوت ديفوار بكأس العالم بديلاً لأكبا المصاب

أكد اتحاد كرة القدم في كوت ديفوار، اليوم السبت، استبعاد المدافع كليمان أكبا من تشكيلة كأس العالم لكرة القدم بسبب الإصابة.

«الشرق الأوسط» (أبيدجان)
أونداف يقترب من تمديد عقده مع شتوتغارت حتى 2029

دينيز أونداف (رويترز)
  • شتوتغارت: «الشرق الأوسط»
اقترب المهاجم الألماني دينيز أونداف من تمديد عقده مع شتوتغارت لعامين إضافيين، ليستمر مع النادي حتى صيف عام 2029.

وأفادت صحيفة «بيلد» وشبكة «سكاي ألمانيا» بأن اللاعب توصّل إلى اتفاق مع إدارة النادي قبل سفره المرتقب إلى الولايات المتحدة للمشاركة مع المنتخب الألماني في نهائيات «كأس العالم 2026».

ووفق التقارير، سيحصل أونداف، بموجب العقد الجديد، على زيادة كبيرة في راتبه السنوي ليصل إلى ستة ملايين يورو، إضافة إلى مكافأة توقيع تتجاوز مليون يورو.

ويُعد أونداف أحد أبرز عناصر شتوتغارت منذ انضمامه إلى الفريق في عام 2023، حيث أسهم في النجاحات التي حققها النادي، خلال الأعوام الأخيرة، أبرزها التتويج بكأس ألمانيا، الموسم الماضي، إضافة إلى احتلال المركز الثاني في «الدوري الألماني» عام 2024، والمركز الرابع في الموسم الماضي، ما ضَمِن للفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وقدَّم المهاجم، البالغ من العمر 29 عاماً، موسماً مميزاً، بعدما أنهى موسم 2025-2026 كأفضل هدّاف ألماني في «الدوري الألماني» برصيد 19 هدفاً.

وخلال مسيرته مع شتوتغارت، سجل أونداف 46 هدفاً في 86 مباراة، ضِمن منافسات «الدوري الألماني»، ليصبح أحد أبرز المهاجمين في المسابقة، خلال السنوات الأخيرة.

كما فرَضَ نفسه على تشكيلة المنتخب الألماني، حيث خاض 7 مباريات دولية سجل خلالها 4 أهداف، من بينها هدف الفوز في المباراة الودية التي تغلّب فيها المنتخب الألماني على غانا بنتيجة 2-1 في مارس (آذار) الماضي.

وكان أونداف قد أكد، في تصريحات سابقة، رغبته في حسم مستقبله التعاقدي قبل انطلاق «كأس العالم»، وهو ما يبدو أنه تحقَّق قبل أيام قليلة من بداية مشوار المنتخب الألماني في البطولة.

«رولان غاروس»: سفايدا يواصل مفاجآته… ويضرب موعداً مع كوبولي في الدور الرابع

الأميركي زاكاري سفايدا (أ.ف.ب)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
واصل الأميركي زاكاري سفايدا كتابة قصته الاستثنائية في «بطولة فرنسا المفتوحة للتنس - رولان غاروس»، بعدما تأهل إلى الدور الرابع لأول مرة في مسيرته ببطولات «غراند سلام»، بفوزه المثير على الأرجنتيني فرنسيسكو سيروندولو في 5 مجموعات.

وتمكن سفايدا؛ المصنف الـ85 عالمياً، من تجاوز المصنف الـ25 في البطولة بنتيجة 6 - 3 و6 - 4 و3 - 6 و4 - 6 و6 - 3، في مباراة استمرت 3 ساعات و3 دقائق على الملعب رقم «14».

ويعدّ هذا الإنجاز لافتاً للاعب الأميركي البالغ من العمر 23 عاماً، الذي وصل إلى باريس وهو يملك فوزاً واحداً فقط على الملاعب الرملية، قبل أن ينجح في تحقيق أفضل نتيجة له على الإطلاق بإحدى البطولات الكبرى.

وبعد نقطة الحسم، أشار سفايدا إلى السماء احتفالاً بالفوز، في لفتة مؤثرة إلى والده توم الذي توفي في أكتوبر (تشرين الماضي) الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان.

وضمن اللاعب الأميركي بفضل هذا الإنجاز تحقيق أفضل تصنيف في مسيرته الاحترافية، حيث يتقدم حالياً 26 مركزاً في التصنيف المباشر لـ«رابطة اللاعبين المحترفين» ليحتل المركز الـ59 عالمياً.

وفي الدور المقبل، سيواجه سفايدا الإيطالي فلافيو كوبولي، المصنف الـ10 في البطولة، الذي تأهل بدوره بعد فوزه السهل على مواطنه الأميركي ليرنر تيان بـ3 مجموعات دون رد بنتيجة 6 - 2 و6 - 2 و6 - 3.

وأنهى كوبولي بهذا الفوز سلسلة من 6 انتصارات متتالية لتيان، ليبلغ الدور الرابع في إحدى بطولات «غراند سلام» لثاني مرة في مسيرته، بعدما سبق له الوصول إلى ربع نهائي بطولة «ويمبلدون» عام 2025.

ويعدّ الإيطالي، البالغ من العمر 24 عاماً والمصنف الـ14 عالمياً، أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، خصوصاً بعد خروج عدد من الأسماء الكبيرة من البطولة؛ إذ أصبح رابع أعلى اللاعبين تصنيفاً بين المتأهلين المتبقين، خلف الألماني ألكسندر زفيريف، والكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، والروسي آندريه روبليف.

وقال كوبولي عقب تأهله: «أريد التركيز على كل مباراة على حدة... هذه هي الطريقة التي أفكر بها طيلة الأسبوع».

وأضاف: «أعلم أن هناك فرصة لتتويج بطل جديد في إحدى بطولات (غراند سلام)؛ لكنني لا أريد التفكير في ذلك الآن. تنتظرني مباراة صعبة أخرى ويجب أن أركز عليها بالكامل».

اعتقال رحيم ستيرلينغ للاشتباه في القيادة تحت تأثير المخدرات

رحيم ستيرلينغ (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
كشفت تقارير بريطانية أن رحيم ستيرلينغ، الدولي الإنجليزي السابق، يمر بفترة صعبة على الصعيدين الشخصي والنفسي، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن اعتقاله؛ للاشتباه في قيادته مَركبة تحت تأثير المخدرات.

ونقلت مصادر مقرَّبة من اللاعب أن ستيرلينغ يشعر بأنه «مهمَّش» و«غير مقدَّر»، مشيرة إلى أنه عانى، خلال العامين الماضيين، ضغوطاً نفسية كبيرة، في ظل الظروف الصعبة التي مر بها على المستوى المهني.

يأتي ذلك بعدما ألقت شرطة هامبشاير القبض على اللاعب، البالغ من العمر 31 عاماً، صباح الخميس، أثناء قيادته سيارة لامبورغيني على الطريق السريع «إم 3»، جنوب إنجلترا.

وأوضحت الشرطة، في بيان رسمي، أنها تلقت بلاغاً، قبل الساعة التاسعة صباحاً بقليل، بشأن حادث اصطدام سيارة لامبورغيني بالحواجز الجانبية للطريق، بالقرب من منطقة مينلي.

وأكد البيان أن الحادث لم يتسبب في أي إصابات، كما لم تكن هناك أي مركبات أخرى متورطة فيه.

وأضافت الشرطة أن السائق، وهو رجل يبلغ من العمر 31 عاماً من مقاطعة بيركشاير، جرى توقيفه للاشتباه في قيادته تحت تأثير المخدرات، والقيادة المتهورة، وحيازة مادة مصنَّفة ضِمن الفئة «ج»، إضافة إلى الامتناع عن تقديم عيّنة للفحص.

وأشارت السلطات إلى أن اللاعب أُفرج عنه لاحقاً بكفالة، في حين لا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن جميع ملابسات الحادث.

كان ستيرلينغ قد أنهى الموسم المنصرم مع نادي فينورد الهولندي، بعدما سبق له اللعب مع أندية كبرى أبرزها ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي، إضافة إلى مسيرة دولية طويلة مع المنتخب الإنجليزي.

